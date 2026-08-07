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ΔΟΑΕ: Αύξηση των απωλειών εξωτερικής ηλεκτροδότησης στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

ΔΟΑΕ: Αύξηση των απωλειών εξωτερικής ηλεκτροδότησης στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Newsroom
Παρασκευή, 07/08/2026 - 11:04
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Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) προειδοποίησε για την αύξηση των απωλειών εξωτερικής ηλεκτροδότησης στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος έχει καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο πυρηνικός σταθμός, που βρίσκεται κοντά στη γραμμή του μετώπου, έχει υποστεί συχνές διακοπές ρεύματος, με αποτέλεσμα να απαιτείται η χρήση εφεδρικών γεννητριών ντίζελ ώστε να διασφαλιστούν οι ζωτικές λειτουργίες ψύξης.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ο χώρος του πυρηνικού εργοστασίου έχασε την εξωτερική του τροφοδοσία με ρεύμα 24 φορές, εκ των οποίων οι μισές κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων μηνών, ανακοίνωσε ο ΔΟΑΕ.

Πιο πρόσφατα, μια σύντομη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος σημειώθηκε την Τρίτη για λόγο που δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, πρόσθεσε ο ΔΟΑΕ. «Η τάση αυτή, η οποία σηματοδοτείται από μια αύξηση στις διακοπές εξωτερικής ηλεκτροδότησης είναι εξαιρετικά ανησυχητική και σαφώς μη βιώσιμη», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι σε ανακοίνωση.

Το προσωπικό του εργοστασίου συνεχίζει επίσης να αναφέρει «στρατιωτικές δραστηριότητες, κυρίως εκρήξεις, αρκετές φορές την ημέρα, συχνά σε άμεση γειτνίαση με τον χώρο», διευκρίνισε ο ΔΟΑΕ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του να επιδειχθεί «μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση».

Οι μάχες έχουν επηρεάσει πολλές φορές τους πυρηνικούς σταθμούς της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου αυτού στη Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, ο οποίος έχει καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις απο τον Μάρτιο του 2022.

Οι έξι αντιδραστήρες της Ζαπορίζια έχουν σταματήσει να λειτουργούν από τότε που ο σταθμός καταλήφθηκε. Ωστόσο, το εργοστάσιο χρειάζεται πάντα ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία των συστήματα ψύξης και ασφάλειας που διαθέτει.

Η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται συχνά ότι κινδυνεύουν να προκαλέσουν πυρηνική καταστροφή όταν πραγματοποιούν επιθέσεις κατά του πυρηνικού σταθμού.

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