Διακοπή του διαλόγου ΗΠΑ-Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ότι δεν γίνεται επί του παρόντος, ούτε προγραμματίζεται, καμιά συζήτηση με το Ιράν, ενώ από την άλλη η Τεχεράνη επανέλαβε πως το στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό, θέσεις που αντανακλούν το πλήρες αδιέξοδο των διπλωματικών εγχειρημάτων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Αν και οι εχθροπραξίες έχουν μειωθεί πολύ σε σύγκριση με τις πρώτες εβδομάδες, όταν ανταλλάσσονταν καταιγιστικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ και ιρανικά αντίποινα, η κατάσταση παραμένει τεταμένη στην περιοχή, καθώς ο πόλεμος οδεύει να συμπληρώσει οκτώ μήνες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν χθες το Ιράν ότι εκτόξευσε χθες δυο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον τους, που έπεσαν στη θάλασσα. Τόνισαν πως στόχος ήταν «η διεθνής ναυσιπλοΐα».

Μετά την κατηγορία αυτή, η διπλωματία των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας όλες «οι εμπορικές ανταλλαγές» και οι «χρηματοοικονομικές συναλλαγές» με το Ιράν.

Από την άλλη η διπλωματία της Τεχεράνης διέψευσε ότι εκτοξεύτηκαν ιρανικοί πύραυλοι εναντίον των ΗΑΕ, «απέρριψε κατηγορηματικά» τις κατηγορίες τους.

«Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και είναι απόλυτα αποτελεσματικός. Το στενό είναι ανοικτό και λειτουργεί. Όλες οι θαλάσσιες νάρκες έχουν αρθεί ή πυροδοτηθεί», διαβεβαίωσε χθες ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μέσω Truth Social.

Η τοποθέτησή του αυτή βρίσκεται σε εντυπωσιακή αντίθεση με την προχθεσινή δήλωση του ειδικού απεσταλμένου του και γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ στο Fox News, κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ θετικές» συνομιλίες.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αμερικανική πλευρά, οι συνομιλίες ανεστάλησαν. Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απαίτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν τον διάλογο με το Ιράν όσο αυτό το τελευταίο δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις.

Όροι

Οι ιρανικές αρχές δεν στέλνουν το παραμικρό μήνυμα πως έχουν πρόθεση να κάνουν πίσω.

Ο ιρανός επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ επέμεινε χθες πως το στενό του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξει όσο η αμερικανική κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ που υπογράφτηκε από τους προέδρους των δυο χωρών. «Οι Αμερικανοί νομίζουν πως αν πιέσουν πιο δυνατά το Ιράν θα αποσπάσουν παραχωρήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονταν ποτέ στη συμφωνία», σχολίασε μέσω X, αλλά η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ, που χαρακτήρισε «μπουλούκι γελωτοποιών», δεν θα μπορέσει να βγάλει «λαγό από το καπέλο», συμπλήρωσε.

Η συμφωνία του Ιουνίου προέβλεπε προθεσμία 60 ημερών --έληξε προχθές Δευτέρα--, ανανεώσιμη, για να γίνουν διαπραγματεύσεις ώστε να επιλυθούν όλες οι διενέξεις, καθώς και κατάπαυση του πυρός, αλλά εκτροχιάστηκε πολύ γρήγορα.

Εξάλλου ο κ. Γαλιμπάφ θύμισε πως ανάμεσα στους ιρανικούς όρους είναι «η άρση του (αμερικανικού) ναυτικού αποκλεισμού, η άμεση αποδέσμευση των παγωμένων πόρων (του Ιράν), η άρση του πετρελαϊκού εμπάργκο» και «το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ πλέον αναφέρεται στην ιδέα το στενό του Ορμούζ να μετατραπεί σε «αμερικανικό έδαφος». Χθες για παράδειγμα, μεταφόρτωσε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί προσωπική του ιδιοκτησία χάρτη στον οποίο εικονίζεται η θαλάσσια οδός με λεζάντα «νέα περιοχή των ΗΠΑ».

Παρ’ όλα όσα λέει ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους, η κίνηση στο στενό δεν χωράει καμιά σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα.

Σε κάθε περίπτωση, την καταμέτρηση των πλοίων που το διασχίζουν κάνει πιο δύσκολη το γεγονός ότι κάποια επιλέγουν να απενεργοποιήσουν τους πομπούς που μεταδίδουν δεδομένα για τη γεωγραφική θέση τους όταν αποπειρώνται τον διάπλου.

Ομάν

Μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη ανταπέδωσε εξαπολύοντας πλήγματα εναντίον των γειτόνων της, συμμάχων της Ουάσιγκτον, και κλείνοντας το στενό του Ορμούζ, περάσματος στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους επιβάλλουν αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Παρά τις εκπληκτικές δηλώσεις του για το Ορμούζ και παρά την απειλή του προχθές Δευτέρα να «βομβαρδίσει» το Ομάν, ο αμερικανός πρόεδρος, που εμφανώς επιδιώκει να δίνει την εικόνα του απρόβλεπτου, μοιάζει να έχει επιλέξει, προς το παρόν τουλάχιστον, να τηρεί στάση αναμονής περισσότερο.

Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν προκαλεί ολοένα μεγαλύτερη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς, ενώ η επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων από πλευράς των ΗΠΑ δυσχεραίνεται εξαιτίας της ανησυχητικής μείωσης των αποθεμάτων διαφόρων όπλων ακριβείας και αντιαεροπορικών πυραύλων, σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου.

Έτσι, η αμερικανική κυβέρνηση τελευταία στοιχηματίζει στις μακροπρόθεσμες συνέπειες της οικονομικής πίεσης που εφαρμόζει στην Τεχεράνη με τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και τις διάφορες κυρώσεις που ετοιμάζεται να διευρύνει περαιτέρω.

Το Κατάρ, εμιράτο που συγκαταλέγεται στους μεσολαβητές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, έκρινε χθες ότι τυχόν συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν θα μπορούσε να «διευκολύνει» την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν και το Ομάν, ανάμεσα στις ακτές των οποίων βρίσκεται το στενό του Ορμούζ, συζητούν εδώ και εβδομάδες για τη μελλοντική διαχείρισή του. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, έχουν «εγκριθεί» από την Τεχεράνη και τη Μούσκατ οι γεωγραφικές συντεταγμένες που θα πρέπει να ακολουθούν τα πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται.

Η Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία στοχοποιεί πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν το στενό χωρίς να ζητήσουν την άδεια τους, εννοεί να προχωρήσει στην επιβολή τελών για παρεχόμενες υπηρεσίες στη θαλάσσια οδό, κάτι που απορρίπτουν οι ΗΠΑ και πετρελαιοεξαγωγικές μοναρχίες την περιοχή.