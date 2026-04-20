Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
Newsroom
Δευτέρα, 20/04/2026 - 15:13

Η προμήθεια καυσίμων στη Γερμανία είναι διασφαλισμένη, διαβεβαίωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη να αναλάβει δράση ακόμη και σε περίπτωση κατά την οποία η κατάσταση επιδεινωθεί.

«Η Γερμανία δεν οδεύει προς έλλειψη καυσίμων. Η κατάσταση στην αγορά είναι προς το παρόν τεταμένη, αλλά η προμήθεια είναι διασφαλισμένη. Ακόμη και σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση», δήλωσε ο καγκελάριος από τα εγκαίνια της Εμπορικής Έκθεσης στο Ανόβερο και υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια εφοδιασμού αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα» της κυβέρνησης.

Η εξέλιξη της κατάστασης και τα πιθανά μέτρα για την αντιμετώπισή της συζητούνται στην Ομάδα Εργασίας για την Ενεργειακή Ασφάλεια, ενώ αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον καγκελάριο Μερτς. «Η γερμανική οικονομία και οι πολίτες της πρέπει να μπορούν να βασίζονται στη διαρκή ασφάλεια εφοδιασμού των βασικών προϊόντων, όπως η βενζίνη, το πετρέλαιο και τα αεροπορικά καύσιμα», ανέφερε ο Φρίντριχ Μερτς, υπό το φως και της πρόσφατης προειδοποίησης από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας περί ενδεχόμενης έλλειψης κηροζίνης στην Ευρώπη ήδη από τον Μάιο. Η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε ωστόσο δήλωσε σήμερα ότι «η κυβέρνηση προετοιμάζεται, αλλά δεν υποκύπτει στην κινδυνολογία». Σε αυτό το πλαίσιο η κυρία Ράιχε συναντάται σήμερα με εκπροσώπους της αεροπορικής βιομηχανίας, προμηθευτές, αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρίες και ενώσεις του κλάδου.

«Η εναλλακτική λύση δεν μπορεί να είναι η πλήρης διακοπή των πτήσεων ή της οδήγησης», ξεκαθάρισε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ και ζήτησε να ληφθούν «επαρκείς προφυλάξεις», ενώ ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Γενς Σπαν δεν απέκλεισε την επέκταση της έκπτωσης στον φόρο των καυσίμων κατά 17 λεπτά/λίτρο, η οποία για την ώρα περιορίζεται σε δύο μήνες και αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη προκειμένου να τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαΐου. Ο ίδιος μίλησε για «διαταραχές στην αγορά», επισημαίνοντας ότι η άσφαλτος καθίσταται πλέον είδος σε ανεπάρκεια για τον κατασκευαστικό κλάδο και ότι «καταρρέουν οι αλυσίδες εφοδιασμού». «Αν τα πράγματα εξακολουθούν να είναι το ίδιο σε δύο μήνες στα Στενά του Ορμούζ και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, τότε θα αντιμετωπίζουμε ούτως ή άλλως εντελώς διαφορετικά ζητήματα. Το πετρέλαιο δεν είναι απλώς καύσιμο, αλλά και πρώτη ύλη στις βιομηχανίες χημικών και πλαστικών», είπε σε συνέντευξή του στο ARD.

