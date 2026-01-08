ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την ασφαλή λειτουργία του Συστήματος από κινδύνους που προκύπτουν από ενέργειες παραγωγών και ΦοΣΕ ΑΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/01/2026 - 13:04
Οι ΗΠΑ αποχωρούν από 66 διεθνείς οργανισμούς - «Λυπηρή» η αποχώρηση από τη συνθήκη αναφοράς για το κλίμα, απαντά η ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/01/2026 - 12:31
Σύνοδος Κορυφής για την Αιολική Ενέργεια στη Βόρεια Θάλασσα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/01/2026 - 12:09
Διαγωνισμός του ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή της εναέριας γραμμής Νέας Σάντας-Φιλίππων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/01/2026 - 11:30
Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ: Έγκριση υλοποίησης νέων υποδομών Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης Αποβλήτων προϋπολογισμού 160,8 εκατ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/01/2026 - 11:03
Ανοιχτός διάλογος για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/01/2026 - 10:13
Σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης για την Αποθήκευση Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/01/2026 - 09:48
Κοινή ισχύς, κοινή ασφάλεια: Σκανδιναβικά διδάγματα για την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/01/2026 - 09:20
Ντ. Τραμπ: Η Βενεζουέλα θα αγοράσει «μόνο» αμερικανικά προϊόντα με τα έσοδα από το πετρέλαιό της που θα πουλήσουν οι ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
08/01/2026 - 08:49
Βομβαρδισμοί της Ρωσίας έκοψαν το ρεύμα σε περιφέρειες της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
08/01/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Μήπως είναι στημένο τελικά;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/01/2026 - 08:04
Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/01/2026 - 08:02
Motor Oil: Ενστάσεις για το δευτερογενές πλαίσιο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
08/01/2026 - 07:58
Το γερμανικό «τρικ» για να έχετε φρέσκο αέρα στο σπίτι σας αυτόν τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/01/2026 - 06:42
Ήλιο-3: Σπουδαία ανακάλυψη στη Μινεσότα για το «καύσιμο του μέλλοντος»
ΚΟΣΜΟΣ
08/01/2026 - 06:41
Πότε ξεκινούν αιτήσεις για ανακαίνιση σπιτιού με επιδότηση 36.000 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/01/2026 - 06:41
Κώστας Ζαχαριάδης: Η Διεθνής Νομιμότητα μας αφορά όλους σε κάθε γωνία του πλανήτη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
07/01/2026 - 17:38
Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο - Αντιπαράθεση για την προστασία των κρίσιμων υποδομών
ΚΟΣΜΟΣ
07/01/2026 - 15:46
Ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την έκδοση άδειας ΦοΣΕ ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
07/01/2026 - 15:29
Θάνος Πετραλιάς: νέο Σύστημα Επιστροφής ΕΦΚ στους αγρότες - Άμεση έκπτωση στα πρατήρια από 1η Νοεμβρίου.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/01/2026 - 15:21
Ο Αλέξης δεν φοβάται – και δεν αλλάζει χρονοδιάγραμμα!
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
07/01/2026 - 14:56
Το μεγάλο Big Bang του πολιτικού συστήματος μόλις ξεκίνησε
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
07/01/2026 - 14:49
Θέσεις και απόψεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
07/01/2026 - 14:25
Μειώθηκαν στη Γερμανία κατά μόλις 1,5% οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
ΚΟΣΜΟΣ
07/01/2026 - 13:37
Αποτελέσματα Διαβούλευσης για δημόσιες διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες δημοπράτησης χωρητικότητας τόπου αποθήκευσης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
07/01/2026 - 13:03
Ντ. Τραμπ: Η Βενεζουέλα «θα παραδώσει» ως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
07/01/2026 - 11:50
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το Αγροτικό ρεύμα: Ώρα για πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/01/2026 - 11:12
ΕΛΙΝΟΙΛ: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ο κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/01/2026 - 10:42
Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/01/2026 - 10:34
Αποκλεισμοί δρόμων στη Βολιβία στο πλαίσιο των διαδηλώσεων εναντίον της κατάργησης της επιδότησης των τιμών των καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ
07/01/2026 - 09:19

Το γερμανικό «τρικ» για να έχετε φρέσκο αέρα στο σπίτι σας αυτόν τον χειμώνα
Newsroom
Πέμπτη, 08/01/2026 - 06:42

Ο γερμανικός τρόπος να φρεσκάρετε τον αέρα στο καθιστικό σας σε λίγα μόλις λεπτά.

Τις χειμωνιάτικες ημέρες πολλοί είναι αυτοί που κρατούν τα παράθυρα κλειστά, με αποτέλεσμα ο αέρας να χάνει την φρεσκάδα του.

Υπάρχει όμως μια παραδοσιακή γερμανική συνήθεια που λέγεται lüften και μπορεί να αλλάξει την κατάσταση μέσα σε λίγα λεπτά.

Με το άνοιγμα των παραθύρων για λίγα λεπτά, μία ή δύο φορές την ημέρα, απομακρύνεται η υγρασία, τα αλλεργιογόνα και οι ανεπιθύμητες οσμές, ενώ μπαίνει καθαρός, πλούσιος σε οξυγόνο αέρας που βοηθά στην καλύτερη αναπνοή και στην αύξηση της ενέργειας.

Οι Γερμανοί εφαρμόζουν το lüften όχι μόνο στα σπίτια τους, αλλά και σε σχολεία, γραφεία και δημόσιους χώρους· μάλιστα, σε ορισμένα μισθωτήρια αναφέρεται ρητά.

Ο τρόπος εφαρμογής του lüften εξαρτάται από την εποχή, την ώρα της ημέρας και το μέγεθος του χώρου.

Σε μικρά δωμάτια, λίγα λεπτά με όλα τα παράθυρα ανοιχτά αρκούν για να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα. Σε μεγαλύτερα σπίτια, συνιστάται να ανοίγονται όλα τα παράθυρα το πρωί ή το βράδυ ή και τις δύο φορές, ώστε να εισέλθει δροσερός αέρας και να φύγει ο ζεστός και υγρός.

Πώς λειτουργεί το lüften

Το lüften αυξάνει την ποσότητα οξυγόνου στο σπίτι και επιτρέπει τη διαφυγή της περίσσειας διοξειδίου του άνθρακα και της υγρασίας.

Η διάρκεια ανοίγματος διαφέρει ανά εποχή: το καλοκαίρι περίπου 30 λεπτά δύο φορές την ημέρα, την άνοιξη και το φθινόπωρο 10–15 λεπτά δύο φορές την ημέρα, και τον χειμώνα μόλις 5–10 λεπτά είναι αρκετά.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά: βελτιώνεται η ποιότητα του αέρα, μειώνεται ο κίνδυνος μούχλας, διευκολύνεται ο ύπνος και εξοικονομείται ενέργεια χωρίς να χρειάζεται συνεχής λειτουργία καυστήρα ή κλιματιστικού.

«Το lüften είναι γρήγορο, εύκολο και βοηθά στην απομάκρυνση πτητικών οργανικών ρύπων, μούχλας, βακτηρίων και αλλεργιογόνων», τονίζει η Lauren Riddei, διακοσμήτρια και CEO της Haus Holistics.

Η ενσωμάτωση του lüften στην καθημερινή ρουτίνα βελτιώνει την άνεση και την ποιότητα του αέρα χωρίς κόπο. Όπως λέει η ίδια:

«Προτιμώ να αφήνω τα παράθυρα ανοιχτά το πρωί καθώς κάνω τις δουλειές μου. Τα χειμωνιάτικα βράδια, λίγα λεπτά lüften πριν τον ύπνο βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα και χαρίζουν βαθύτερο ύπνο».

Πηγή: the spruce

Τελευταία τροποποίηση στις 08/01/2026 - 06:42

