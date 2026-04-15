Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
14/04/2026 - 10:35

Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες

Τετάρτη, 15/04/2026 - 13:49

Ο Σύνδεσμος των Εταιριών Καυσίμων και Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα στηρίξει τα μέτρα ελάφρυνσης που ανακοίνωσε προχθές η κυβέρνηση και θα μετακυλίσει στους καταναλωτές την αποφασισθείσα μείωση του φόρου των 17 σεντς/λίτρο για τους επόμενους δύο μήνες.

«Αυτό που μπορώ να πω με μεγάλη βεβαιότητα είναι ότι η μείωση του φόρου περίπου 14 σεντς+ΦΠΑ, δηλαδή 17 σεντς, θα μετακυλιστεί», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συνδέσμου Κρίστιαν Κούχεν, ζήτησε ωστόσο να μην υπάρχει «υπερβολική αισιοδοξία». «Παρεμβαίνει η παγκόσμια αγορά, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ποιο θα είναι το απόλυτο ποσό μείωσης στην αντλία. Θα κάνουμε όμως ό,τι κάναμε και στο παρελθόν, θα μεταφέρουμε τη μείωση του φόρου», σημείωσε και εξήγησε ότι οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων θα μπορούσαν να είναι κατά 14 σεντς χαμηλότερες ή ακόμη και κατά 20, αλλά οι τιμές βρίσκονται ουσιαστικά στο έλεος των διεθνών κρίσεων, της έλλειψης και της ζήτησης. Αυτή τη στιγμή, σημείωσε, υπάρχει έλλειψη περίπου 20% του παγκόσμιου όγκου πετρελαίου και προϊόντων του, ενώ η Ευρώπη προμηθεύει και περιοχές της Ασίας, όπου αναμένονται υψηλότερες τιμές, επειδή η έλλειψη έχει πιο άμεσο αντίκτυπο.

Η ομάδα εργασίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τις τιμές των καυσίμων επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα εκ νέου τη βούλησή της να λάβει και περαιτέρω μέτρα εφόσον χρειαστεί. «Οι προκλήσεις θα αυξηθούν. Εάν χρειαστεί, θα πρέπει να εφαρμόσουμε γρήγορα επιπλέον μέτρα. Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους στο κρύο. Η κυβέρνηση θα ενεργήσει γρήγορα, αποφασιστικά και βιώσιμα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομάδας Σεπ Μίλερ.

Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο 15 Απριλίου 2026
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο 15 Απριλίου 2026
