Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
26/03/2026 - 12:21
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
26/03/2026 - 11:31
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
26/03/2026 - 11:05
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
26/03/2026 - 10:55
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
26/03/2026 - 10:19
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
26/03/2026 - 09:40
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
26/03/2026 - 09:01
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
26/03/2026 - 08:26
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
26/03/2026 - 08:18
BIOMASS WORKSHOP σε συνεργασία ΕΛΕΑΒΙΟΜ – CluBE – EKETA στο πλαίσιο της FORWARD GREEN EXPO 2026
26/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Το ελληνικό ενεργειακό αδιέξοδο και πως το έλυσαν οι Ίβηρες
26/03/2026 - 08:05
Τιμολόγια ρεύματος: Πρεμιέρα την 1η Απριλίου για τα πορτοκαλί- Προβληματισμός των προμηθευτών για τα μπλε
26/03/2026 - 08:02
Ανοδικά η χονδρική παρά τις ΑΠΕ- Πιέσεις για ακριβότερα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο
26/03/2026 - 08:00
Μετρήσαμε την κατανάλωση των «συσκευών βαμπίρ»: «Σοκαρίστηκα όταν είδα τα αποτελέσματα»
25/03/2026 - 11:10
Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κάνει υποχρεωτικά σε κάθε νέο σπίτι ηλιακά πάνελ και αντλία θερμότητας
25/03/2026 - 11:10
Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
24/03/2026 - 12:54

ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ

ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
Πέμπτη, 26/03/2026 - 08:26

Η Ρωσία απομακρύνει προσωπικό από τον σταθμό πυρηνικής ενέργειας Μπουσέρ που έγινε στόχος πλήγματος

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν δήλωσε το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Καθώς ο αμερικανοσιωνιστής εχθρός συνεχίζει τις εχθροπραξίες του, ένα βλήμα έπληξε το εσωτερικό του περίβολου του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ», ανέφερε ο οργανισμός, διευκρινίζοντας ότι καμιά «υλική ή τεχνική ζημιά, όπως και καμιά ανθρώπινη απώλεια» δεν έχουν αναφερθεί επί του παρόντος.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αμέσως μετά, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι ενημερώθηκε από το Ιράν πως ένα βλήμα έπληξε σήμερα τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ. Σύμφωνα με το Ιράν, τονίζει ο ΔΟΑΕ, δεν υπήρξαν ζημιές στον πυρηνικό σταθμό ούτε τραυματισμοί στο προσωπικό, και οι συνθήκες στο εργοστάσιο είναι κανονικές.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι επανέλαβε την έκκλησή του να επιδειχθεί μέγιστη αυτοσυγκράτηση ώστε να αποτραπούν κίνδυνοι για την πυρηνική ασφάλεια κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ιράν: Η Ρωσία απομακρύνει προσωπικό από τον σταθμό πυρηνικής ενέργειας Μπουσέρ που έγινε χθες στόχος πλήγματος

Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας (Rosatom) απομάκρυνε 163 Ρώσους μέλη του προσωπικού της από τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Μπουσέρ στο νότιο Ιράν, αφού η ιρανική υπηρεσία ατομικής ενέργειας επεσήμανε ότι ο σταθμός υπέστη πλήγμα χωρίς να σημειωθούν ζημιές.

«Σήμερα στις 07:20 ώρα Μόσχας (06:20 ώρα Ελλάδας) 163 άνθρωποι αποχώρησαν από το Μπουσέρ για να κατευθυνθούν στα ιρανοαρμενικά σύνορα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της Rosatom Αλεξέι Λιχάτσεφ. «Αφήνουμε στο εργοστάσιο πολλές δεκάδες ανθρώπους», πρόσθεσε.

Επικαλούμενο τον Λιχάτσεφ, το ρωσικό πρακτορείο RIA σημείωσε ότι περίπου 300 μέλη του προσωπικού της εταιρείας παραμένουν στο Μπουσέρ, όμως περισσότεροι θα αναχωρήσουν.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι ενημερώθηκε από το Ιράν πως βλήμα «έπληξε το εσωτερικό του περίβολου του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ».

Ο Λιχάτσεφ δήλωσε ότι η επίθεση, η οποία δεν προκάλεσε θύματα, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης και έπληξε περιοχή κοντά σε μια λειτουργική μονάδα παραγωγής ενέργειας.

Η Ρωσία κατασκεύασε το υπάρχον πυρηνικό εργοστάσιο στο Μπουσέρ και η Rosatom κατασκευάζει πρόσθετες μονάδες εκεί, αν και έχει αναστείλει τις εργασίες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

