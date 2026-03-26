Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
26/03/2026 - 12:21
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
26/03/2026 - 11:31
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
26/03/2026 - 11:05
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
26/03/2026 - 10:55
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
26/03/2026 - 10:19
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
26/03/2026 - 09:40
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
26/03/2026 - 09:01
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
26/03/2026 - 08:26
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
26/03/2026 - 08:18
BIOMASS WORKSHOP σε συνεργασία ΕΛΕΑΒΙΟΜ – CluBE – EKETA στο πλαίσιο της FORWARD GREEN EXPO 2026
26/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Το ελληνικό ενεργειακό αδιέξοδο και πως το έλυσαν οι Ίβηρες
26/03/2026 - 08:05
Τιμολόγια ρεύματος: Πρεμιέρα την 1η Απριλίου για τα πορτοκαλί- Προβληματισμός των προμηθευτών για τα μπλε
26/03/2026 - 08:02
Ανοδικά η χονδρική παρά τις ΑΠΕ- Πιέσεις για ακριβότερα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο
26/03/2026 - 08:00
Μετρήσαμε την κατανάλωση των «συσκευών βαμπίρ»: «Σοκαρίστηκα όταν είδα τα αποτελέσματα»
25/03/2026 - 11:10
Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κάνει υποχρεωτικά σε κάθε νέο σπίτι ηλιακά πάνελ και αντλία θερμότητας
25/03/2026 - 11:10
Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
24/03/2026 - 12:54

Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
Newsroom
Πέμπτη, 26/03/2026 - 09:40

Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι αυτή να αποκαταστήσει τη ροή του ρωσικού αργού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν κλιμακώνοντας την αντιπαράθεσή της χώρας του με το Κίεβο.

«Για να σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας είναι πλέον απαραίτητα νέα μέτρα», δήλωσε ο Ορμπάν σε βίντεο που ανάρτησε στο Facebook.

«Σταματάμε σταδιακά τις παραδόσεις φυσικού αερίου από την Ουγγαρία στην Ουκρανία και θα αποθηκεύσουμε το αέριο που μας απομένει στην Ουγγαρία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Ουγγαρία και Σλοβακία, των οποίων οι ηγέτες έχουν διατηρήσει σχέσεις με τη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κατηγορούν το Κίεβο για τη διακοπή της λειτουργίας του αγωγού πετρελαίου Ντρούζμπα, ο οποίος τροφοδοτεί τα διυλιστήρια τους με ρωσικό αργό πετρέλαιο μέσω της Ουκρανίας.

Το Κίεβο απαντά ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση με drones στα τέλη Ιανουαρίου και τονίζει ότι τον επισκευάζει όσο πιο γρήγορα μπορεί.

Την περασμένη εβδομάδα εμπειρογνώμονες της ΕΕ έφτασαν στην Ουκρανία για να αξιολογήσουν την κατάσταση του αγωγού, αφού το Κίεβο αποδέχθηκε την πρόταση της ΕΕ να του προσφέρει τεχνική υποστήριξη και χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ροών πετρελαίου.

Ωστόσο η Ουκρανία άφησε να εννοηθεί ότι θα χρειαστούν πολλές εβδομάδες για την επανέναρξη των παραδόσεων αργού πετρελαίου στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ 26 Μαρτίου 2026
Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων 26 Μαρτίου 2026
Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Γιάννης Τριήρης: Το ελληνικό ενεργειακό αδιέξοδο και πως το έλυσαν οι Ίβηρες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το ελληνικό ενεργειακό αδιέξοδο και πως το έλυσαν οι Ίβηρες

Εnaon EDA: Δράσεις ενημέρωσης στη Θήβα για την αξιοποίηση του Δικτύου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Εnaon EDA: Δράσεις ενημέρωσης στη Θήβα για την αξιοποίηση του Δικτύου Φυσικού Αερίου

Κάθετος Διάδρομος: Άγονη και η χθεσινή δημοπρασία- Το βλέμμα στραμμένο στην Κομισιόν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Κάθετος Διάδρομος: Άγονη και η χθεσινή δημοπρασία- Το βλέμμα στραμμένο στην Κομισιόν

Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Φωτιά στις αγορές ενέργειας βάζουν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή- Στο ευρωπαϊκό μενού η ρήτρα διαφυγής

Ρωσική επίθεση προκαλεί ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσική επίθεση προκαλεί ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία

Γιάννης Τριήρης: Ο πόλεμος ως νέα «κανονικότητα»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ο πόλεμος ως νέα «κανονικότητα»