Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
24/03/2026 - 12:54
Semafor: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, η παύση ισχύει μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις
24/03/2026 - 12:28
Κυριάκος Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά
24/03/2026 - 11:47
Ρ.Α.Α.Ε.Υ.: Ενημέρωση καταναλωτών για τα δυναμικά τιμολόγια (με πορτοκαλί σήμανση διαφάνειας)
24/03/2026 - 11:38
Εnaon EDA: Δράσεις ενημέρωσης στη Θήβα για την αξιοποίηση του Δικτύου Φυσικού Αερίου
24/03/2026 - 11:20
2nd Greek Water Summit: Η νέα στρατηγική και τα έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων
24/03/2026 - 11:16
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα εν μέσω των ενεργειακών διαταραχών στη Μέση Ανατολή
24/03/2026 - 10:40
Πρόταση μεθοδολογίας υπολογισμού μεταβλητού κόστους για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων που παρέχουν τηλεθέρμανση στον Δήμο Κοζάνης
24/03/2026 - 10:17
Νίκος Παπαθανάσης: 12,299 εκατομμύρια ευρώ για νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων
24/03/2026 - 10:13
Κ. Χατζηδάκης: Οι μειώσεις στα καύσιμα θα περάσουν απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή
24/03/2026 - 09:27
Motor Oil: Αυξημένη κερδοφορία το 2025, αβεβαιότητα για το 2026
24/03/2026 - 09:14
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Χαιρετίζουμε τα νέα μέτρα στήριξης -Απαιτείται επιπλέον ενίσχυση όσων πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος
24/03/2026 - 09:07
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
24/03/2026 - 08:56
Πρόσκληση ΡΑΑΕΥ για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας
24/03/2026 - 08:50
Στ. Παπασταύρου στο CERΑWeek: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας
24/03/2026 - 08:26
Η Κρήτη και η Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για το νερό
24/03/2026 - 08:21
ΠΑΣΟΚ: Μέτρα «ασπιρίνη» απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση
24/03/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες και που εξοβελίζουν το fuel pass
24/03/2026 - 08:05
Fuel pass και επιδότηση diesel στην αντλία: Πώς, πότε και για ποιους ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα
24/03/2026 - 08:02
Κάθετος Διάδρομος: Άγονη και η χθεσινή δημοπρασία- Το βλέμμα στραμμένο στην Κομισιόν
24/03/2026 - 08:00
Air Fryer VS φούρνος: Ποιο είναι τελικά πιο οικονομικό
24/03/2026 - 07:04
Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026
24/03/2026 - 07:04

ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
Τρίτη, 24/03/2026 - 12:54

Δύο ενεργειακές υποδομές στο Ιράν έγιναν στόχος αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων, μετέδωσε σήμερα το πρωί το ιρανικό πρακτορείο Fars, λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική στροφή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δήλωσε ότι αναστέλλει για πέντε μέρες τα πλήγματα τα οποία είχε απειλήσει να εξαπολύσει εναντίον ιρανικών ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων.

«Σε συνέχεια των επιθέσεων που έχει εξαπολύσει ο σιωνιστής και Αμερικανός εχθρός, έγιναν στόχος το κτίριο διοίκησης και ο σταθμός φυσικού αερίου της οδού Καβέχ στην Ισφαχάν», σύμφωνα με το Fars, το μοναδικό πρακτορείο που μετέδωσε αυτή την επίθεση.

Οι εγκαταστάσεις «υπέστησαν μερικές ζημιές», πρόσθεσε το Fars χωρίς να αναφέρει την πηγή του.

Η Ισφαχάν, μεγάλη πόλη στο κεντρικό Ιράν, είναι η παλιά πρωτεύουσα της περσικής αυτοκρατορίας.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως σύμφωνα με το Fars, «επίθεση» είχε επίσης στόχο «τον αγωγό φυσικού αερίου που τροφοδοτεί τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Χοραμσάρ», πόλη- λιμάνι στο νοτιοδυτικό Ιράν, ανέφερε το Fars, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της πόλης που συνορεύει με το Ιράκ. Ο αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι ο σταθμός παραγωγής λειτουργεί κανονικά και ότι η παροχή φυσικού αερίου δεν έχει διακοπεί.

Από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Ενέργειας Αμπάς Αλιαμπαντί δήλωσε σε σημερινή του συνέντευξη ότι η χώρα του είναι λιγότερο ευάλωτη από άλλες σε περίπτωση επίθεσης εναντίον των υποδομών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια με διάφορους τρόπους, σε διάφορα μέρη, αντίθετα με τις χώρες του Περσικού Κόλπου και το σιωνιστικό καθεστώς, όπου η παραγωγή είναι συγκεντρωμένη και πολύ ευάλωτη», τόνισε ο Αλιαμπαντί μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

«Διαθέτουμε περισσότερους από 150 σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε όλη τη χώρα», πρόσθεσε κατά την 25η ημέρα του πολέμου που ξεκίνησε μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

Χθες ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει για «πέντε ημέρες» τα πλήγματα που απειλούσε να εξαπολύσει ήδη από χθες Δευτέρα το βράδυ εναντίον σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων υποδομών στο Ιράν, αν η Ισλαμική Δημοκρατία δεν ανοίξει το Στενό του Χορμούζ, θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας για τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό σε υδρογονάνθρακες.

Λίγο αργότερα μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη έχουν καταλήξει «σε σημαντικά σημεία συμφωνίας» κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν με «υψηλόβαθμο αξιωματούχο», ο οποίος δεν είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί διέψευσε ότι έχει γίνει «οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ», αν και δήλωσε ότι έχει λάβει μέσω «φίλων χωρών» «μηνύματα» που αφορούν «αμερικανικό αίτημα για διαπραγματεύσεις» προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Semafor: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, η παύση ισχύει μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις 24 Μαρτίου 2026

