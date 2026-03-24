Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars

Δύο ενεργειακές υποδομές στο Ιράν έγιναν στόχος αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων, μετέδωσε σήμερα το πρωί το ιρανικό πρακτορείο Fars, λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική στροφή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δήλωσε ότι αναστέλλει για πέντε μέρες τα πλήγματα τα οποία είχε απειλήσει να εξαπολύσει εναντίον ιρανικών ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων.

«Σε συνέχεια των επιθέσεων που έχει εξαπολύσει ο σιωνιστής και Αμερικανός εχθρός, έγιναν στόχος το κτίριο διοίκησης και ο σταθμός φυσικού αερίου της οδού Καβέχ στην Ισφαχάν», σύμφωνα με το Fars, το μοναδικό πρακτορείο που μετέδωσε αυτή την επίθεση.

Οι εγκαταστάσεις «υπέστησαν μερικές ζημιές», πρόσθεσε το Fars χωρίς να αναφέρει την πηγή του.

Η Ισφαχάν, μεγάλη πόλη στο κεντρικό Ιράν, είναι η παλιά πρωτεύουσα της περσικής αυτοκρατορίας.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως σύμφωνα με το Fars, «επίθεση» είχε επίσης στόχο «τον αγωγό φυσικού αερίου που τροφοδοτεί τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Χοραμσάρ», πόλη- λιμάνι στο νοτιοδυτικό Ιράν, ανέφερε το Fars, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της πόλης που συνορεύει με το Ιράκ. Ο αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι ο σταθμός παραγωγής λειτουργεί κανονικά και ότι η παροχή φυσικού αερίου δεν έχει διακοπεί.

Από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Ενέργειας Αμπάς Αλιαμπαντί δήλωσε σε σημερινή του συνέντευξη ότι η χώρα του είναι λιγότερο ευάλωτη από άλλες σε περίπτωση επίθεσης εναντίον των υποδομών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια με διάφορους τρόπους, σε διάφορα μέρη, αντίθετα με τις χώρες του Περσικού Κόλπου και το σιωνιστικό καθεστώς, όπου η παραγωγή είναι συγκεντρωμένη και πολύ ευάλωτη», τόνισε ο Αλιαμπαντί μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

«Διαθέτουμε περισσότερους από 150 σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε όλη τη χώρα», πρόσθεσε κατά την 25η ημέρα του πολέμου που ξεκίνησε μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

Χθες ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει για «πέντε ημέρες» τα πλήγματα που απειλούσε να εξαπολύσει ήδη από χθες Δευτέρα το βράδυ εναντίον σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων υποδομών στο Ιράν, αν η Ισλαμική Δημοκρατία δεν ανοίξει το Στενό του Χορμούζ, θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας για τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό σε υδρογονάνθρακες.

Λίγο αργότερα μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη έχουν καταλήξει «σε σημαντικά σημεία συμφωνίας» κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν με «υψηλόβαθμο αξιωματούχο», ο οποίος δεν είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί διέψευσε ότι έχει γίνει «οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ», αν και δήλωσε ότι έχει λάβει μέσω «φίλων χωρών» «μηνύματα» που αφορούν «αμερικανικό αίτημα για διαπραγματεύσεις» προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.