Δέκα σημάδια πως το σπίτι σας έχει σοβαρό ηλεκτρολογικό πρόβλημα

Πολλές φορές δεν δίνουμε τη δέουσα προσοχή σε σημάδια που μαρτυρούν πως... κάτι δεν πάει καλά με τις ηλεκτρολογικές μας εγκαταστάσεις. Αυτό πρέπει να αλλάξει.

Μπορεί να τα προσπερνάτε ως ασήμαντα, όμως αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια ενδέχεται να κρύβουν ένα σοβαρό ηλεκτρικό πρόβλημα που εξελίσσεται μέσα στο σπίτι σας.

Από μικρές διακυμάνσεις στο ρεύμα μέχρι περίεργες οσμές ή συχνές πτώσεις ασφαλειών, οι ενδείξεις υπάρχουν - αρκεί να τις αναγνωρίσετε εγκαίρως.

Δείτε 10 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε.

1. Ζεστές πρίζες

Οι συσκευές μπορεί να ζεσταίνονται, όχι όμως και η πρίζα. Αν νιώσετε θερμότητα, αποσυνδέστε αμέσως ό,τι είναι συνδεδεμένο και μην τη χρησιμοποιήσετε μέχρι να ελεγχθεί. Το ίδιο ισχύει για τα καλύμματα διακοπτών. Οι ροοστάτες μπορεί να είναι ελαφρώς ζεστοί, αλλά ποτέ καυτοί.

2. Φώτα που τρεμοπαίζουν

Συνήθως σημαίνουν χαλαρή σύνδεση. Αν αφορά ένα μόνο φωτιστικό, το πρόβλημα είναι τοπικό. Αν επηρεάζει πολλά δωμάτια ή όλο το σπίτι, μπορεί να σχετίζεται με το κύκλωμα ή τον ηλεκτρικό πίνακα. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται έλεγχος από ηλεκτρολόγο.

3. Καλωδίωση αλουμινίου

Σε κατοικίες προηγούμενων δεκαετιών ορισμένοι χρησιμοποιούσαν αλουμίνιο αντί χαλκού. Το υλικό αυτό οξειδώνεται πιο εύκολα, υπερθερμαίνεται και αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Αν υπάρχει τέτοια καλωδίωση, ζητήστε αξιολόγηση από ειδικό.

4. Οσμή καμένου

Η μυρωδιά καμένου είναι σαφές σήμα κινδύνου. Αν τα καλώδια υπερθερμαίνονται και λιώνει η μόνωση, υπάρχει άμεσος κίνδυνος φωτιάς. Εντοπίστε την πηγή (πρίζα, συσκευή ή πίνακα) και αντιμετωπίστε το πρόβλημα άμεσα.

5. Σωληνώσεις αερίου χωρίς σωστή γείωση

Οι εύκαμπτες σωληνώσεις φυσικού αερίου πρέπει να είναι σωστά γειωμένες, καθώς μια ηλεκτρική υπέρταση, όπως από κεραυνό, μπορεί να προκαλέσει ρήξη και διαρροή αερίου, με σοβαρές συνέπειες.

6. Ηλεκτροπληξίες από μεταλλικά αντικείμενα

Αν αγγίζετε μεταλλικά μέρη (φωτιστικά, σωληνώσεις, αεραγωγούς) και νιώθετε ρεύμα, πιθανότατα υπάρχει πρόβλημα γείωσης. Δεν πρέπει να συγχέεται με τον στατικό ηλεκτρισμό, που είναι πολύ πιο ασθενής.

7. Χαλαρές πρίζες

Αν το εσωτερικό της πρίζας κινείται όταν βάζετε το φις, χρειάζεται επισκευή. Οι χαλαρές συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες, βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά.

8. Ύποπτες πιστοποιήσεις ασφαλείας

Ορισμένα ηλεκτρικά προϊόντα φέρουν πλαστές ετικέτες πιστοποίησης. Αν αγοράζετε οικονομικές συσκευές, ελέγξτε για λάθη ή ενδείξεις παραποίησης.

9. Ακατάστατη καλωδίωση

Η υπερβολικά πρόχειρη ή μπερδεμένη καλωδίωση μπορεί να δείχνει κακή εγκατάσταση. Υπερφορτωμένα κουτιά διακλάδωσης ή «κουβάρια» καλωδίων απαιτούν έλεγχο.

10. Ίχνη τρωκτικών

Ποντίκια και αρουραίοι συχνά ροκανίζουν καλώδια. Αν δείτε περιττώματα ή φωλιές κοντά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ελέγξτε για φθορές. Τα γυμνά καλώδια μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες και υπερθέρμανση.

Αν εντοπίσετε κάποιο από τα παραπάνω σημάδια, μην το αγνοήσετε. Η έγκαιρη παρέμβαση μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος και προστατεύει το σπίτι σας.

Πηγή: familyhandyman