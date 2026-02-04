ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Παπασταύρου: Στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε κοινή συνάντηση στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/02/2026 - 15:35
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Δεκέμβριος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 15:16
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/02/2026 - 14:40
Προδημοσίευση προγράμματος «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/02/2026 - 14:13
ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:58
ΔΕΔΔΗΕ: Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:06
ΑΠΘ: Πρασινίζει το campus με 500 νέα δέντρα - Κερασιές θα ανθίζουν στον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/02/2026 - 12:40
ΡΑΑΕΥ: «Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 11:53
Ένας στους δύο πολίτες στην ΕΕ απαισιόδοξος για το μέλλον του κόσμου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 11:24
Η METLEN συνάπτει συμφωνία με τη Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών 283 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/02/2026 - 10:19
WWF Ελλάς: Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/02/2026 - 09:46
Π. Κουκουλόπουλος: Να καταργηθεί η διάταξη της ΝΔ που επιβάλλει αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προς όφελος ενεργειακών εταιρειών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/02/2026 - 09:19
Δ. Γκούτης: Η Γεωπολιτική των Κρίσιμων Ορυκτών - Γιατί η Γροιλανδία μπαίνει στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:58
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:43
Protergia Dynamic One: Το νέο δυναμικό τιμολόγιο για επαγγελματίες πελάτες χαμηλής τάσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Μισθός 18 ημερών
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/02/2026 - 08:16
HORECA: Οι καταναλωτές ζητούν βιωσιμότητα, αλλά φοβούνται το greenwashing
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:09
ΓΣΕΒΕΕ: Μέχρι τις 18 του μήνα φτάνουν τα χρήματα για 6 στα 10 νοικοκυριά- Ρεύμα και θέρμανση στο επίκεντρο της ακρίβειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:06
Γιατί έχουμε κάθε λόγο να «πανηγυρίζουμε» για την ηλιακή ενέργεια στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/02/2026 - 06:39
Η καθημερινή συνήθεια που επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Τέσσερα από τα χειρότερα μέρη να βάζετε το laptop
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Οι τρεις αλλαγές που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σου φέτος τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Renewable EnergyTech: Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του ενεργειακού συνεδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 15:48
Θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άδεια Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
03/02/2026 - 15:26
Μίλτος Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ): «Ακριβό ρεύμα, φθηνές δικαιολογίες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 15:02
Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/02/2026 - 14:44
ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025 -288 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 14:31
Sunlight Group: Ολοκλήρωση του έργου ReLiFe®
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 13:56
Σημαντικό ενδιαφέρον στις δημοπρασίες LNG του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης φορτίων LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/02/2026 - 13:16
Γ. Μανιάτης: 12 χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, μέχρι να ανακαλύψει η κυβέρνηση τη σπουδαιότητα του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 12:40

Η METLEN συνάπτει συμφωνία με τη Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών 283 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
Newsroom
Τετάρτη, 04/02/2026 - 10:19

Συμφωνία για την εξαγορά επτά φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 283 μεγαβάτ στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη METLEN Energy & Metals συνήψε η Schroders Greencoat

Η Schroders Greencoat, ένας εξειδικευμένος διαχειριστής υποδομών ενεργειακής μετάβασης της Schroders Capital, συνήψε συμφωνία με τη METLEN Energy & Metals, μία διεθνή βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία, για την απόκτηση χαρτοφυλακίου επτά (7) φωτοβολταϊκών έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο, για λογαριασμό πελατών της.

Τα 7 έργα, που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Αγγλίας και της Σκωτίας, έχουν αναπτυχθεί, κατασκευαστεί και δομηθεί εμπορικά από τη METLEN. Από το συνολικό χαρτοφυλάκιο των 283 MWp, τα 143 MW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και είναι ολοκληρωμένα, ενώ τα υπόλοιπα 140 MW βρίσκονται υπό κατασκευή, με αναμενόμενη έναρξη εμπορικής λειτουργίας (COD) εντός του Β’ τριμήνου του 2026. Τα έργα καλύπτουν ενεργειακές ανάγκες που ανταποκρίνονται σε 89.333 νοικοκυριά. Επιπλέον, διαθέτουν μακροχρόνιες συμβάσεις πώλησης ενέργειας (offtake agreements) με τις Vodafone και Engie, οι οποίες εξασφαλίζουν υψηλή ορατότητα εσόδων και σταθερές ταμειακές ροές.

Η METLEN, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με μακρόχρονη και ισχυρή παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, επικεντρώνεται στην υλοποίηση της ατζέντας ενεργειακής μετάβασης της χώρας, με δραστηριότητες που εκτείνονται από τα φωτοβολταϊκά, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS), την ευέλικτη παραγωγή και τις υποδομές δικτύων. Η εκτεταμένη τεχνογνωσία, οι απαράμιλλες δυνατότητες υλοποίησης έργων και η πρόσβαση στην αγορά συνθέτουν μια μοναδική πλατφόρμα που επιτρέπει στη METLEN να αξιοποιεί τις αναπτυσσόμενες τάσεις της ενεργειακής μετάβασης.

Πρόκειται για τη δεύτερη συναλλαγή μεταξύ της Schroders Greencoat και της METLEN, μετά την εξαγορά, για λογαριασμό πελατών της, χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών περίπου 110 MWp στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024. Η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τη μεταξύ τους συνεργασία και εδραιώνει τη Schroders Greencoat ως έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές λειτουργούντων επίγειων φωτοβολταϊκών πάρκων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Chief Executive Director Renewables & Energy Transition Platform, της METLEN σχολίασε: «Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην επιτυχημένη υλοποίηση της παγκόσμιας στρατηγικής Asset Rotation της METLEN. Αποδεικνύει πως τα σωστά δομημένα έργα, σε συνδυασμό με τις μοναδικές δυνατότητες κατασκευής και εκτέλεσης της METLEN, συνεχίζουν να προσελκύουν υψηλής ποιότητας θεσμικούς επενδυτές, επιτρέποντάς μας να κεφαλαιοποιούμε αξία. Διαχρονικά έχουμε αναπτύξει μια ισχυρή σχέση με τη Schroders Greencoat, έναν από τους πλέον σημαντικούς επενδυτές στον τομέα των ΑΠΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και η παρούσα συναλλαγή αναδεικνύει πώς η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η σύγκλιση μακροπρόθεσμων στόχων οδηγούν στη δημιουργία συνεργασιών με διαρκή προστιθέμενη αξία».

Ο Duncan Hale, Portfolio Manager της Schroders Greencoat, δήλωσε: «Η εξαγορά αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο τόσο για τη Schroders Greencoat, όσο και για τους αποταμιευτές συνταξιοδοτικών ταμείων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τη γνώμη μας, με την προσθήκη αυτών των υψηλής ποιότητας, εισοδηματικών φωτοβολταϊκών έργων στο χαρτοφυλάκιό μας, στοχεύουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους επενδυτές να στηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση της χώρας προς ένα χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέλλον, αποκομίζοντας παράλληλα σταθερές αποδόσεις σε έναν στρατηγικά κρίσιμο τομέα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που συνεργαζόμαστε εκ νέου με τη METLEN και προσβλέπουμε στη συνέχιση αυτής της επιτυχημένης συνεργασίας».

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη συνεπή υλοποίηση του Asset Rotation Plan της METLEN, επιτρέποντας την κεφαλαιοποίηση αξίας και την ανακατεύθυνση κεφαλαίων σε ευκαιρίες υψηλής ανάπτυξης σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της Εταιρείας.

H Akereos Capital ενήργησε ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της METLEN, η Pinsent Masons LLP ως Νομικός Σύμβουλος της METLEN, η Walker Morris LLP ως νομικός σύμβουλος για θέματα ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Harper Macleod LLP ως νομικός σύμβουλος για θέματα ακινήτων στη Σκωτία.

Γιατί έχουμε κάθε λόγο να «πανηγυρίζουμε» για την ηλιακή ενέργεια στην ΕΕ
Γιατί έχουμε κάθε λόγο να «πανηγυρίζουμε» για την ηλιακή ενέργεια στην ΕΕ 04 Φεβρουαρίου 2026

