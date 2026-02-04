Γιατί έχουμε κάθε λόγο να «πανηγυρίζουμε» για την ηλιακή ενέργεια στην ΕΕ

Η ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια πορεία για την οποία μπορούμε όλοι να είμαστε περήφανοι.

Τα φωτοβολταϊκά έχουν εξελιχθεί στην πιο ανταγωνιστική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλές περιοχές της ΕΕ, χάρη στη δραστική μείωση του κόστους τους, ενώ σύμφωνα με τη Eurostat, το 47,5% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ προήλθε από ανανεώσιμες πηγές το 2024 - εκ των οποίων τα φωτοβολταϊκά αντιπροσώπευαν σχεδόν το ένα τέταρτο.

Τον Ιούνιο του 2025, για πρώτη φορά στην ιστορία, ο ήλιος αποτέλεσε την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη στην ΕΕ.

Ποια είναι τα οφέλη της ηλιακής ενέργειας για την ΕΕ;

Η ηλιακή ενέργεια έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στη μετάβαση της ΕΕ προς καθαρότερη, πιο προσιτή και ασφαλή ενέργεια, καθώς και στην πορεία μας να γίνουμε η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050.

Καθώς συγκαταλέγεται στις βασικές τεχνολογίες της «Πράξης για τη Βιομηχανία Μηδενικών Εκπομπών» (Net Zero Industry Act), η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγής καθαρών τεχνολογιών στην ΕΕ, τα φωτοβολταϊκά και τα ηλιοθερμικά συστήματα αναμένεται να αναπτυχθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

Ως φθηνή και άφθονη πηγή ενέργειας που μπορούμε να παράγουμε εντός των συνόρων μας, η ηλιακή ενέργεια συμβάλλει στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, προσδίδοντας στην ΕΕ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βοηθώντας στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η ΕΕ διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση στην ηλιοθερμική ενέργεια, με το 90% της ζήτησης να καλύπτεται ήδη από παραγωγή εντός της Ένωσης. Οι χώρες της ΕΕ με τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη ηλιοθερμική ισχύ είναι η Γερμανία (13.285 MWth), ακολουθούμενη από την Ελλάδα (4.024 MWth) και την Ιταλία (3.829 MWth), σύμφωνα με τη Solar Heat Europe.

Σύμφωνα με την Ετήσια Ανασκόπηση 2025 του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εκτιμάται ότι το 2024 απασχολούνταν 7,2 εκατομμύρια άνθρωποι στα φωτοβολταϊκά παγκοσμίως. Το 10,6% αυτών των θέσεων εργασίας βρισκόταν στην ΕΕ, προσφέροντας απασχόληση σε περίπου 764.400 άτομα. Επιπλέον, η ηλιακή θέρμανση και ψύξη και η συγκεντρωτική ηλιακή ενέργεια (CSP) συνέβαλαν στη δημιουργία 19.000 και 5.000 θέσεων εργασίας αντίστοιχα.

Τέλος, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά είναι συχνά αποκεντρωμένη, γεγονός που μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού μας συστήματος. Παρότι η ηλιακή ενέργεια είναι μεταβλητή πηγή - καθώς δεν μπορεί να παράγεται 24 ώρες το 24ωρο - η ενέργεια που παράγεται μπορεί να αποθηκευτεί και να διαμοιραστεί, επιτρέποντας στα ηλιακά συστήματα να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια ακόμη και τη νύχτα ή κατά τη διάρκεια διαταραχών του δικτύου.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή