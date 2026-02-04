ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Δ. Γκούτης: Η Γεωπολιτική των Κρίσιμων Ορυκτών - Γιατί η Γροιλανδία μπαίνει στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:58
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:43
Protergia Dynamic One: Το νέο δυναμικό τιμολόγιο για επαγγελματίες πελάτες χαμηλής τάσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 08:26
Γιάννης Τριήρης: Μισθός 18 ημερών
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/02/2026 - 08:16
HORECA: Οι καταναλωτές ζητούν βιωσιμότητα, αλλά φοβούνται το greenwashing
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:09
ΓΣΕΒΕΕ: Μέχρι τις 18 του μήνα φτάνουν τα χρήματα για 6 στα 10 νοικοκυριά- Ρεύμα και θέρμανση στο επίκεντρο της ακρίβειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 08:06
Γιατί έχουμε κάθε λόγο να «πανηγυρίζουμε» για την ηλιακή ενέργεια στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/02/2026 - 06:39
Η καθημερινή συνήθεια που επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Τέσσερα από τα χειρότερα μέρη να βάζετε το laptop
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Οι τρεις αλλαγές που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σου φέτος τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 06:39
Renewable EnergyTech: Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του ενεργειακού συνεδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 15:48
Θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άδεια Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
03/02/2026 - 15:26
Μίλτος Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ): «Ακριβό ρεύμα, φθηνές δικαιολογίες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 15:02
Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/02/2026 - 14:44
ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025 -288 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 14:31
Sunlight Group: Ολοκλήρωση του έργου ReLiFe®
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 13:56
Σημαντικό ενδιαφέρον στις δημοπρασίες LNG του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης φορτίων LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/02/2026 - 13:16
Γ. Μανιάτης: 12 χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, μέχρι να ανακαλύψει η κυβέρνηση τη σπουδαιότητα του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 12:40
Αξιοποίηση αποβαλλόμενης θερμότητας από Κέντρα Δεδομένων: μια ρεαλιστική ευκαιρία για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 12:00
Nτ. Τραμπ: Αν δεν κλειστεί συμφωνία με το Ιράν θα γίνουν «κακά πράγματα»
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 11:24
Η Schneider Electric γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της McLaren Racing στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 10:58
IENE: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και Απονομή των Βραβείων «Προμηθέας» 2026 σε Διακεκριμένα Στελέχη του Ενεργειακού Τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 10:20
ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 09:50
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα καθίσταται καθοριστικός «παίκτης» για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 09:06
Η Eldorado και η Foran συνεργάζονται για να δημιουργήσουν έναν κορυφαίο παραγωγό χρυσού και χαλκού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 08:50
Υπογράφηκε η συμφωνία της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με την Sung Shin Rolling Stock Tehncology για παραγωγή τροχαίου υλικού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/02/2026 - 08:12
Φθηνά τα «μπλε» τιμολόγια στην Ελλάδα, ακριβότερο το πραγματικό κόστος για τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 08:11
Ρεκόρ ΑΠΕ, αλλά και 8η ακριβότερη στην Ευρώπη η ελληνική χονδρεμπορική αγορά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/02/2026 - 08:02
Σπίτια με μηδενικούς λογαριασμούς: Πώς θα μπορούσατε να μην πληρώνετε τίποτα για ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 06:38

Έντεκα εκατομμύρια στέγες στην Ευρώπη είναι εξοπλισμένες με ηλιοθερμικά συστήματα.

Η ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια πορεία για την οποία μπορούμε όλοι να είμαστε περήφανοι.

Τα φωτοβολταϊκά έχουν εξελιχθεί στην πιο ανταγωνιστική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλές περιοχές της ΕΕ, χάρη στη δραστική μείωση του κόστους τους, ενώ σύμφωνα με τη Eurostat, το 47,5% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ προήλθε από ανανεώσιμες πηγές το 2024 - εκ των οποίων τα φωτοβολταϊκά αντιπροσώπευαν σχεδόν το ένα τέταρτο.

Τον Ιούνιο του 2025, για πρώτη φορά στην ιστορία, ο ήλιος αποτέλεσε την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη στην ΕΕ.

Ποια είναι τα οφέλη της ηλιακής ενέργειας για την ΕΕ;

Η ηλιακή ενέργεια έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στη μετάβαση της ΕΕ προς καθαρότερη, πιο προσιτή και ασφαλή ενέργεια, καθώς και στην πορεία μας να γίνουμε η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050.

Καθώς συγκαταλέγεται στις βασικές τεχνολογίες της «Πράξης για τη Βιομηχανία Μηδενικών Εκπομπών» (Net Zero Industry Act), η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγής καθαρών τεχνολογιών στην ΕΕ, τα φωτοβολταϊκά και τα ηλιοθερμικά συστήματα αναμένεται να αναπτυχθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

Ως φθηνή και άφθονη πηγή ενέργειας που μπορούμε να παράγουμε εντός των συνόρων μας, η ηλιακή ενέργεια συμβάλλει στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, προσδίδοντας στην ΕΕ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βοηθώντας στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η ΕΕ διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση στην ηλιοθερμική ενέργεια, με το 90% της ζήτησης να καλύπτεται ήδη από παραγωγή εντός της Ένωσης. Οι χώρες της ΕΕ με τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη ηλιοθερμική ισχύ είναι η Γερμανία (13.285 MWth), ακολουθούμενη από την Ελλάδα (4.024 MWth) και την Ιταλία (3.829 MWth), σύμφωνα με τη Solar Heat Europe.

Σύμφωνα με την Ετήσια Ανασκόπηση 2025 του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εκτιμάται ότι το 2024 απασχολούνταν 7,2 εκατομμύρια άνθρωποι στα φωτοβολταϊκά παγκοσμίως. Το 10,6% αυτών των θέσεων εργασίας βρισκόταν στην ΕΕ, προσφέροντας απασχόληση σε περίπου 764.400 άτομα. Επιπλέον, η ηλιακή θέρμανση και ψύξη και η συγκεντρωτική ηλιακή ενέργεια (CSP) συνέβαλαν στη δημιουργία 19.000 και 5.000 θέσεων εργασίας αντίστοιχα.

Τέλος, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά είναι συχνά αποκεντρωμένη, γεγονός που μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού μας συστήματος. Παρότι η ηλιακή ενέργεια είναι μεταβλητή πηγή - καθώς δεν μπορεί να παράγεται 24 ώρες το 24ωρο - η ενέργεια που παράγεται μπορεί να αποθηκευτεί και να διαμοιραστεί, επιτρέποντας στα ηλιακά συστήματα να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια ακόμη και τη νύχτα ή κατά τη διάρκεια διαταραχών του δικτύου.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τελευταία τροποποίηση στις 04/02/2026 - 06:39

