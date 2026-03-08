Πόσο «καίει» πραγματικά το αερόθερμο: Έτσι θα το υπολογίσετε

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η σωστή χρήση ενός αερόθερμου μπορεί να προσφέρει άνεση χωρίς υπερβολική επιβάρυνση στον λογαριασμό ρεύματος - αρκεί να γνωρίζουμε το πραγματικό του κόστος.

Τα αερόθερμα προσφέρουν «στοχευμένη» θέρμανση, κατευθύνοντας τη ζέστη απευθείας στον χρήστη.

Αποτελούν μια πρακτική λύση για την ενίσχυση της θέρμανσης σε έναν ψυχρό χώρο ή σε δωμάτια με ανεπαρκή κεντρική παροχή, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να την υποκαταστήσουν πλήρως - ιδίως σε περιόδους έντονου ψύχους.

Πόσα watt καταναλώνει ένα αερόθερμο;

Τα περισσότερα οικιακά ηλεκτρικά αερόθερμα έχουν μέγιστη ισχύ περίπου 1.500 watt. Σε χαμηλότερη ρύθμιση καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.

Πόση ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιεί;

Η κατανάλωση μετριέται σε κιλοβατώρες (kWh), δηλαδή την ενέργεια που καταναλώνεται όταν μια συσκευή ισχύος 1.000 watt λειτουργεί για μία ώρα.

Για να υπολογίσετε το κόστος λειτουργίας:

  • Πολλαπλασιάστε την ισχύ της συσκευής (σε watt) με τις ώρες ημερήσιας χρήσης.
  • Διαιρέστε με το 1.000 για να βρείτε τις κιλοβατώρες.

Παράδειγμα:
1.500 watt × 8 ώρες = 12.000 watt/ώρες
12.000 ÷ 1.000 = 12 kWh

Αν η τιμή της κιλοβατώρας είναι 0,15 €, τότε:
12 × 0,15 € = 1,8 € ημερησίως.

Συνεπώς, ένα αερόθερμο 1.500 watt που λειτουργεί οκτώ ώρες την ημέρα μπορεί να κοστίζει περίπου 2 ευρώ ημερησίως, ανάλογα με το τιμολόγιο ρεύματος.

Καταναλώνουν πολύ ρεύμα;

Οι συσκευές παραγωγής θερμότητας (στεγνωτήρια, ηλεκτρικά καλοριφέρ, φούρνοι) συγκαταλέγονται γενικά στις πιο ενεργοβόρες οικιακές συσκευές. Για λόγους σύγκρισης:

  • Τηλεόραση 70–80 watt: Με 4 ώρες ημερήσιας χρήσης, το κόστος είναι ελάχιστο σε σχέση με ένα αερόθερμο.
  • Φορητός υπολογιστής 90–100 watt: Ακόμη και με καθημερινή φόρτιση, η κατανάλωση παραμένει χαμηλή.
  • Ηλεκτρική σκούπα 1.000 watt: Αν χρησιμοποιείται μία ώρα την εβδομάδα, η ετήσια κατανάλωση είναι περιορισμένη.
  • Στεγνωτήριο ρούχων (περίπου 5.000 watt): Αποτελεί μία από τις πιο ενεργοβόρες συσκευές του σπιτιού.

Το συμπέρασμα είναι ότι το αερόθερμο καταναλώνει σημαντική ενέργεια όσο λειτουργεί, ιδίως αν παραμένει ανοιχτό πολλές ώρες.

Για πόσο μπορεί να λειτουργεί συνεχώς;

Πέρα από το ζήτημα του κόστους, η πολύωρη και αδιάκοπη λειτουργία του αερόθερμου αυξάνει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης. Αν παρατηρήσετε περίεργες οσμές, ασυνήθιστους θορύβους, μεταβολές στην απόδοση ή συχνή πτώση ασφαλειών, διακόψτε άμεσα τη λειτουργία.

Πηγή: familyhandyman.com

Τελευταία τροποποίηση στις 08/03/2026 - 07:58

