Αυτές είναι οι χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου, πώς μπήκαν οι ΗΠΑ στην 10αδα

Παρά το γεγονός ότι κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως σε αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου, η Βενεζουέλα παραμένει ένας ενεργειακός γίγαντας με δεμένα χέρια. Ποιοι ακολουθούν

Όταν γίνεται λόγος για πετρελαιοπαραγωγές χώρες, συνήθως έρχονται στο μυαλό κράτη της Μέσης Ανατολής όπως η Σαουδική Αραβία ή το Ιράκ.

Όμως αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο βρίσκεται μόλις 1.200 μίλια νότια της Φλόριντα - δηλαδή περίπου τρεισήμισι ώρες πτήσης πάνω από την Καραϊβική.

Πρόκειται για τη Βενεζουέλα, με την αμερικανική υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) να εκτιμά ότι τα αποθέματα πετρελαίου της ξεπερνούν τα 303 δισεκατομμύρια βαρέλια.

Το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της Βενεζουέλας βρίσκεται στη Ζώνη του Ορινόκο, μια εκτεταμένη περιοχή γης βόρεια του ποταμού, όμως η εξόρυξή του συνοδεύεται από ένα ασυνήθιστο σύνολο προκλήσεων. Οι πετρελαϊκές υποδομές της χώρας χρειάζονται εκτεταμένη αναβάθμιση λόγω ετών κακοδιαχείρισης και διαφθοράς, καθώς και ενός ιστορικού κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων ιδιωτικών εταιρειών από το κράτος. Παράλληλα, η χώρα τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις, οι οποίες περιορίζουν τη δυνατότητά της να πουλά πετρέλαιο στο εξωτερικό.

Το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας δεν είναι εύκολο στην επεξεργασία. Τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Πολιτειών παράγουν ελαφρύ αργό πετρέλαιο, το οποίο περιέχει πολύ μικρές ποσότητες θείου και δεν είναι διαβρωτικό για σωληνώσεις και εξοπλισμό. Αντίθετα, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι πολύ δυσκολότερο στην επεξεργασία, καθώς είναι κυρίως βαρύ και «όξινο», γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη τη μετατροπή του αργού σε αμόλυβδη βενζίνη. Ο καθηγητής Paasha Mahdavi του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα δήλωσε στο NPR ότι πρόκειται για «ένα από τα πιο ρυπογόνα πετρέλαια στον κόσμο όσον αφορά την υπερθέρμανση του πλανήτη».

Άλλες χώρες με σημαντικούς πετρελαϊκούς πόρους

Εκτός από τη Βενεζουέλα, και άλλες χώρες διαθέτουν τεράστια αποθέματα, όπως η Σαουδική Αραβία (267 δισ. βαρέλια), το Ιράν (208 δισ. βαρέλια), το Ιράκ (145 δισ. βαρέλια) και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (113 δισ. βαρέλια). Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην πρώτη οκτάδα, με εκτιμώμενα αποθέματα 45 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου.

Ένας από τους παράγοντες που επέτρεψαν στις ΗΠΑ να αυξήσουν θεαματικά τα αποθέματά τους και να γίνουν μία από τις δέκα χώρες με τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά αποθέματα είναι η ανάπτυξη της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking). Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τεχνικές εξόρυξης, που αντλούσαν το πετρέλαιο από πορώδη πετρώματα, το fracking διοχετεύει ένα ειδικό υγρό βαθιά στο υπέδαφος για να σπάσει το συμπαγές πέτρωμα που εγκλωβίζει το πετρέλαιο και να διευκολύνει την άντλησή του.

Άλλες χώρες συνεχίζουν να πραγματοποιούν έρευνες για την ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων εντός των συνόρων τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε νέα ανακάλυψη στο Τέξας τον Ιανουάριο του 2026, που ενδέχεται να περιέχει 1,6 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Κάπως έτσι γίνεται κατανοητό πως αν υπάρξει μια νέα σημαντική ανακάλυψη ή αν αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες που θα επιτρέψουν την πιο αποδοτική εξόρυξη μεγαλύτερων ποσοτήτων πετρελαίου από υφιστάμενα κοιτάσματα, είναι πιθανό κάποιο άλλο κράτος να ξεπεράσει τη Βενεζουέλα.

Πηγή: slashgear.com