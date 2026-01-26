Αυτές είναι οι χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου, πώς μπήκαν οι ΗΠΑ στην 10αδα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κλιματική Ανασκόπηση από το GreenTank: Η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 13:50
Νέο έντυπο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα: Κυκλικότητα Πτερυγίων Ανεμογεννητριών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/01/2026 - 12:56
Κύκλωμα εξαπάτησης σε πρατήρια υγρών καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 12:53
Τα Βαλκάνια φλέγονται - Οργή για τη διαφθορά
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 12:30
Γιατί πνίγεται η Αθήνα; Χαμένες ευκαιρίες με μεγάλο κόστος
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 12:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/01/2026 - 11:46
Το LNG κυρίαρχο καύσιμο μετάβασης στη ναυτιλία - Ζητά παγκόσμιους κανόνες η SEA-LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 11:08
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 10:23
Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 09:44
Θεοδωρικάκος: Η Β. Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού προτύπου-Η συμβολή των παραγωγικών επενδύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 09:18
Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό - Η ατζέντα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 08:52
Παπασταύρου: Η Ελλάδα γίνεται μια γέφυρα που ενώνει τον Ατλαντικό και ανοίγει δρόμους διακρατικής συνεργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 08:14
Ο ΔΕΣΦΑ εγκαινίασε τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στην Αμπελιά Φαρσάλων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Αλαλούμ με την εξωτερική πολιτική δεν επιτρέπεται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 08:06
Κόντρα Δήμου Γλυφάδας – ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση στον Υμηττό με φόντο τις καταστροφικές πλημμύρες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 08:01
Κάθετος Διάδρομος: Με χαμηλές προσδοκίες η σημερινή δημοπρασία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 07:58
Γιατί ο Τραμπ θέλει την Γροιλανδία: Ο ορυκτός πλούτος και οι επενδύσεις της Κίνας
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 06:43
Οι 6 viral οικονομικές «λύσεις» του TikTok που δεν πρέπει να δοκιμάσετε φέτος τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 06:42
Πώς θα μειώσετε το κόστος της θέρμανσης με ένα πιστολάκι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 06:42
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 06:42
Η Ελλάδα ένα βήμα πριν την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μη ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 15:48
Ουκρανία: 1.940 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
23/01/2026 - 15:28
ΥΠΕΝ: Ενημερωτική Ημερίδα για το Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund)
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 14:32
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Να στηρίξει με χρηματοδότηση τις ενεργειακές κοινότητες η κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 13:48
ΔΕΗ: Ιδρυτικό μέλος στη διεθνή «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» του U.N. Global Compact
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 13:14
Μπόνους 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού με το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 12:47
Επίσκεψη Σταύρου Παπασταύρου στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 12:21
Κλιματική αποτίμηση για την Ελλάδα 2025: Υψηλές θερμοκρασίες, λιγότερες ημέρες χιονοκάλυψης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/01/2026 - 12:06
Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρώτη "τριμερή" συνάντηση Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
23/01/2026 - 11:04
ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει Υπουργείο Ενέργειας που μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή εν μέσω ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 11:01

Αυτές είναι οι χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου, πώς μπήκαν οι ΗΠΑ στην 10αδα

Αυτές είναι οι χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου, πώς μπήκαν οι ΗΠΑ στην 10αδα
GANESH RAMSUMAIR/ Pexels
Newsroom
Δευτέρα, 26/01/2026 - 06:42

Παρά το γεγονός ότι κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως σε αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου, η Βενεζουέλα παραμένει ένας ενεργειακός γίγαντας με δεμένα χέρια. Ποιοι ακολουθούν

Όταν γίνεται λόγος για πετρελαιοπαραγωγές χώρες, συνήθως έρχονται στο μυαλό κράτη της Μέσης Ανατολής όπως η Σαουδική Αραβία ή το Ιράκ.

Όμως αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο βρίσκεται μόλις 1.200 μίλια νότια της Φλόριντα - δηλαδή περίπου τρεισήμισι ώρες πτήσης πάνω από την Καραϊβική.

Πρόκειται για τη Βενεζουέλα, με την αμερικανική υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) να εκτιμά ότι τα αποθέματα πετρελαίου της ξεπερνούν τα 303 δισεκατομμύρια βαρέλια.

Το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της Βενεζουέλας βρίσκεται στη Ζώνη του Ορινόκο, μια εκτεταμένη περιοχή γης βόρεια του ποταμού, όμως η εξόρυξή του συνοδεύεται από ένα ασυνήθιστο σύνολο προκλήσεων. Οι πετρελαϊκές υποδομές της χώρας χρειάζονται εκτεταμένη αναβάθμιση λόγω ετών κακοδιαχείρισης και διαφθοράς, καθώς και ενός ιστορικού κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων ιδιωτικών εταιρειών από το κράτος. Παράλληλα, η χώρα τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις, οι οποίες περιορίζουν τη δυνατότητά της να πουλά πετρέλαιο στο εξωτερικό.

Το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας δεν είναι εύκολο στην επεξεργασία. Τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Πολιτειών παράγουν ελαφρύ αργό πετρέλαιο, το οποίο περιέχει πολύ μικρές ποσότητες θείου και δεν είναι διαβρωτικό για σωληνώσεις και εξοπλισμό. Αντίθετα, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι πολύ δυσκολότερο στην επεξεργασία, καθώς είναι κυρίως βαρύ και «όξινο», γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη τη μετατροπή του αργού σε αμόλυβδη βενζίνη. Ο καθηγητής Paasha Mahdavi του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα δήλωσε στο NPR ότι πρόκειται για «ένα από τα πιο ρυπογόνα πετρέλαια στον κόσμο όσον αφορά την υπερθέρμανση του πλανήτη».

Άλλες χώρες με σημαντικούς πετρελαϊκούς πόρους

Εκτός από τη Βενεζουέλα, και άλλες χώρες διαθέτουν τεράστια αποθέματα, όπως η Σαουδική Αραβία (267 δισ. βαρέλια), το Ιράν (208 δισ. βαρέλια), το Ιράκ (145 δισ. βαρέλια) και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (113 δισ. βαρέλια). Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην πρώτη οκτάδα, με εκτιμώμενα αποθέματα 45 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου.

Ένας από τους παράγοντες που επέτρεψαν στις ΗΠΑ να αυξήσουν θεαματικά τα αποθέματά τους και να γίνουν μία από τις δέκα χώρες με τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά αποθέματα είναι η ανάπτυξη της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking). Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τεχνικές εξόρυξης, που αντλούσαν το πετρέλαιο από πορώδη πετρώματα, το fracking διοχετεύει ένα ειδικό υγρό βαθιά στο υπέδαφος για να σπάσει το συμπαγές πέτρωμα που εγκλωβίζει το πετρέλαιο και να διευκολύνει την άντλησή του.

Άλλες χώρες συνεχίζουν να πραγματοποιούν έρευνες για την ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων εντός των συνόρων τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε νέα ανακάλυψη στο Τέξας τον Ιανουάριο του 2026, που ενδέχεται να περιέχει 1,6 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Κάπως έτσι γίνεται κατανοητό πως αν υπάρξει μια νέα σημαντική ανακάλυψη ή αν αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες που θα επιτρέψουν την πιο αποδοτική εξόρυξη μεγαλύτερων ποσοτήτων πετρελαίου από υφιστάμενα κοιτάσματα, είναι πιθανό κάποιο άλλο κράτος να ξεπεράσει τη Βενεζουέλα.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 26/01/2026 - 06:42

