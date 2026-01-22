Ο ΙΕΑ προβλέπει σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο

Το πλεόνασμα θα αυξηθεί ιδιαίτερα το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς τότε τα παγκόσμια διυλιστήρια προχωρούν σε προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας και η ζήτηση είναι χαμηλότερη.

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμένεται να καταγράψει σημαντικό πλεόνασμα το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), καθώς η αυξημένη προσφορά υπερκαλύπτει μέχρι στιγμής τους γεωπολιτικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαταραχές.

Στη μηνιαία έκθεσή του, ο IEA εκτιμά ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα υπερβεί τη ζήτηση κατά 4,25 εκατ. βαρέλια την ημέρα το πρώτο τρίμηνο του 2026 — ένα πλεόνασμα που αντιστοιχεί περίπου στο 4% της παγκόσμιας κατανάλωσης και είναι μεγαλύτερο από άλλες αντίστοιχες προβλέψεις.

Παρά τις ανησυχίες για τη γεωπολιτική αστάθεια, οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου κατά 6% από τις αρχές του έτους: Την Τετάρτη, το Brent διαπραγματευόταν κοντά στα 65 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές αποτιμούν τον κίνδυνο διακοπών στην προσφορά από χώρες όπως το Ιράν και η Βενεζουέλα, αλλά και τα προβλήματα παραγωγής στο Καζακστάν λόγω επιθέσεων με drones και τεχνικών δυσλειτουργιών.

Ο IEA σημειώνει ότι, εφόσον δεν υπάρξουν σοβαρές διαταραχές στις εξαγωγές από το Ιράν ή τη Βενεζουέλα, ούτε νέες περικοπές από άλλους παραγωγούς, το πλεόνασμα προσφοράς είναι πιθανό να επιστρέψει στις αρχές του 2026. Τα αυξημένα αποθέματα, όπως επισημαίνει, λειτουργούν προς το παρόν ως «μαξιλάρι» για την αγορά και συγκρατούν τις τιμές.

Η άνοδος της προσφοράς αποδίδεται κυρίως στην απόφαση του OPEC+ να αυξήσει την παραγωγή από τον Απρίλιο του 2025, μετά από μακρά περίοδο περικοπών, καθώς και στην αυξημένη παραγωγή από χώρες εκτός του οργανισμού, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία και η Γουιάνα.

Παρότι ο OPEC+ έχει πλέον παγώσει τις αυξήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2026, το πλεόνασμα για το σύνολο του έτους εκτιμάται στα 3,69 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο IEA αναθεώρησε ελαφρώς προς τα πάνω και την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης, επικαλούμενος τη σταθεροποίηση των οικονομικών συνθηκών και τις χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με πέρυσι.

Πηγή: Reuters