Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/01/2026 - 11:53
Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43
Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:35
Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/01/2026 - 08:16
Στην τελική ευθεία οι ρυθμιστικές προσαρμογές για την αποθήκευση ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
22/01/2026 - 08:12
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων ρευματοκλοπής σε οικιακές παροχές- Στο μικροσκόπιο οι ενστάσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:06
Ο ΙΕΑ προβλέπει σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 06:52
Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Δέκα τρόποι να κάνετε οικονομία στο στεγνωτήριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Τάκης Θεοδωρικάκος: Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:51
Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 15:43
Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:36
Συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 15:12
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ εν όψει της συμμετοχής των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
21/01/2026 - 14:57
Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:23
Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56

Ο ΙΕΑ προβλέπει σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο

Ο ΙΕΑ προβλέπει σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο
Maksym Kaharlytskyi on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 22/01/2026 - 06:52

Το πλεόνασμα θα αυξηθεί ιδιαίτερα το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς τότε τα παγκόσμια διυλιστήρια προχωρούν σε προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας και η ζήτηση είναι χαμηλότερη.

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμένεται να καταγράψει σημαντικό πλεόνασμα το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), καθώς η αυξημένη προσφορά υπερκαλύπτει μέχρι στιγμής τους γεωπολιτικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαταραχές.

Στη μηνιαία έκθεσή του, ο IEA εκτιμά ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα υπερβεί τη ζήτηση κατά 4,25 εκατ. βαρέλια την ημέρα το πρώτο τρίμηνο του 2026 — ένα πλεόνασμα που αντιστοιχεί περίπου στο 4% της παγκόσμιας κατανάλωσης και είναι μεγαλύτερο από άλλες αντίστοιχες προβλέψεις.

Παρά τις ανησυχίες για τη γεωπολιτική αστάθεια, οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου κατά 6% από τις αρχές του έτους: Την Τετάρτη, το Brent διαπραγματευόταν κοντά στα 65 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές αποτιμούν τον κίνδυνο διακοπών στην προσφορά από χώρες όπως το Ιράν και η Βενεζουέλα, αλλά και τα προβλήματα παραγωγής στο Καζακστάν λόγω επιθέσεων με drones και τεχνικών δυσλειτουργιών.

Ο IEA σημειώνει ότι, εφόσον δεν υπάρξουν σοβαρές διαταραχές στις εξαγωγές από το Ιράν ή τη Βενεζουέλα, ούτε νέες περικοπές από άλλους παραγωγούς, το πλεόνασμα προσφοράς είναι πιθανό να επιστρέψει στις αρχές του 2026. Τα αυξημένα αποθέματα, όπως επισημαίνει, λειτουργούν προς το παρόν ως «μαξιλάρι» για την αγορά και συγκρατούν τις τιμές.

Η άνοδος της προσφοράς αποδίδεται κυρίως στην απόφαση του OPEC+ να αυξήσει την παραγωγή από τον Απρίλιο του 2025, μετά από μακρά περίοδο περικοπών, καθώς και στην αυξημένη παραγωγή από χώρες εκτός του οργανισμού, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία και η Γουιάνα.

Παρότι ο OPEC+ έχει πλέον παγώσει τις αυξήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2026, το πλεόνασμα για το σύνολο του έτους εκτιμάται στα 3,69 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο IEA αναθεώρησε ελαφρώς προς τα πάνω και την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης, επικαλούμενος τη σταθεροποίηση των οικονομικών συνθηκών και τις χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με πέρυσι.

Πηγή: Reuters

Τελευταία τροποποίηση στις 22/01/2026 - 06:52

