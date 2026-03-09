Η G7 θα συζητήσει τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου - Ιστορικό άλμα στις τιμές

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σήμερα στο Παρίσι η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια με τη συμμετοχή και του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 10:10
Η Ουγγαρία απαγόρευσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 09:50
Κυρ. Πιερρακάκης για ενεργειακή κρίση: Έχουμε τα εργαλεία και την πολιτική βούληση να αντιδράσουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 09:09
ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:52
Principia: Αποχώρηση Αριστοτέλη Χαντάβα Από τη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:39
Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα-Motor Oil: Επτά πυροσβεστικά οχήματα στους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:33
Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Τιμές καυσίμων - Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι οι φόροι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/03/2026 - 08:16
«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:12
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 08:01
Ποια χώρα της ΕΕ βάζει από σήμερα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων - μόλις 1,50 ευρώ το λίτρο η βενζίνη
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 07:10
Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 07:10
Χειμώνας 2025–2026: Ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/03/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια πριν γονατίσει η κοινωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 15:31
Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 15:00
Κομισιόν: Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 14:30
Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 13:49
Άνοδο σχεδόν 30% σημείωσε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 13:01
Πότε θα στηθούν οι κάλπες; Οι τρεις επιλογές Μητσοτάκη
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
09/03/2026 - 12:55
Power Connect Day Greece: Η Sungrow αναδεικνύει τις προοπτικές των έργων και ESS στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 12:31
Η G7 θα συζητήσει τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου - Ιστορικό άλμα στις τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 12:01
HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 11:22
Forvis Mazars: Η άνοδος του πετρελαίου δεν συνιστά ακόμη οικονομική κρίση
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/03/2026 - 11:15
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Η αλήθεια για τις τιμές των καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 10:42
Δήμοι επενδύουν στη βιομάζα για ενέργεια, πρόληψη πυρκαγιών και κυκλική οικονομία – συμπεράσματα από την BIOMASS DAY 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 10:16
Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup – Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 09:41
Σταύρος Παπασταύρου για Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:58
Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του
ΚΟΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:55
Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:42
Ενεργειακό κόστος και ασθενής ζήτηση φρενάρουν την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:36

Η G7 θα συζητήσει τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου - Ιστορικό άλμα στις τιμές

Η G7 θα συζητήσει τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου - Ιστορικό άλμα στις τιμές
Newsroom
Δευτέρα, 09/03/2026 - 12:01

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ομάδας των 7 (G7) αναμένεται να συζητήσουν τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στη διάρκεια διαδικτυακής διάσκεψής τους, δήλωσε σήμερα πηγή από την κυβέρνηση της Γαλλίας.

«Η προσφυγή στα στρατηγικά αποθέματα είναι μια επιλογή που εξετάζεται», επεσήμανε η πηγή αυτή στο AFP, την ώρα που οι υπουργοί Οικονομικών της G7 (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία) συνεδριάζουν σήμερα στις 14:30 ώρα Ελλάδας υπό την προεδρία της Γαλλίας για να συζητήσουν για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξαιτίας του οποίου έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι τιμές του πετρελαίου την τελευταία εβδομάδα.

Οι Financial Times είχαν αναφέρει ότι οι υπουργοί αναμένεται να εξετάσουν τη συντονισμένη προσφυγή στα στρατηγικά τους αποθέματα πετρελαίου, ενώ σημείωσαν ότι στις συζητήσεις αυτές θα πάρει μέρος και εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

Οι πληροφορίες αυτές συνέβαλαν στον μετριασμό της αύξησης των τιμών του αργού πετρελαίου στο τέλος των συναλλαγών στην Ασία σήμερα. Η τιμή του πετρελαίου κατέγραψε άλμα άνω του 25% -- στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2002--, με τις τιμές να βρίσκονται μια ανάσα από τα 120 δολάρια το βαρέλι.

