Η G7 θα συζητήσει τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου - Ιστορικό άλμα στις τιμές

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ομάδας των 7 (G7) αναμένεται να συζητήσουν τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στη διάρκεια διαδικτυακής διάσκεψής τους, δήλωσε σήμερα πηγή από την κυβέρνηση της Γαλλίας.

«Η προσφυγή στα στρατηγικά αποθέματα είναι μια επιλογή που εξετάζεται», επεσήμανε η πηγή αυτή στο AFP, την ώρα που οι υπουργοί Οικονομικών της G7 (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία) συνεδριάζουν σήμερα στις 14:30 ώρα Ελλάδας υπό την προεδρία της Γαλλίας για να συζητήσουν για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξαιτίας του οποίου έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι τιμές του πετρελαίου την τελευταία εβδομάδα.

Οι Financial Times είχαν αναφέρει ότι οι υπουργοί αναμένεται να εξετάσουν τη συντονισμένη προσφυγή στα στρατηγικά τους αποθέματα πετρελαίου, ενώ σημείωσαν ότι στις συζητήσεις αυτές θα πάρει μέρος και εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

Οι πληροφορίες αυτές συνέβαλαν στον μετριασμό της αύξησης των τιμών του αργού πετρελαίου στο τέλος των συναλλαγών στην Ασία σήμερα. Η τιμή του πετρελαίου κατέγραψε άλμα άνω του 25% -- στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2002--, με τις τιμές να βρίσκονται μια ανάσα από τα 120 δολάρια το βαρέλι.