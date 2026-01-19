Οι 11 χώρες που πρωτοστατούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα στη λίστα

Όλο και περισσότερες χώρες αποδεικνύουν ότι η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι μόνο αναγκαία για το κλίμα, αλλά και εφικτή, οικονομικά βιώσιμη και στρατηγικά επωφελής.

Η ανάγκη για μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Η κλιματική αλλαγή, που προκαλείται από την εξόρυξη και την καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, ήδη προκαλεί σοβαρές καταστροφές σε κοινότητες, οικονομίες και οικοσυστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο ευκολότερος, ταχύτερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μειωθεί η κλιματική ρύπανση και να έχουμε τις καλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, είναι η μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα βασισμένο στις ανανεώσιμες πηγές και την αποθήκευση ενέργειας.

Η παγκόσμια τάση είναι ενθαρρυντική: στο πρώτο εξάμηνο του 2025, για πρώτη φορά, η παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ξεπέρασε εκείνη από άνθρακα, ενώ περίπου 90 χώρες παράγουν πλέον πάνω από το 35% της ηλεκτρικής τους ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Την ίδια ώρα, περισσότερα από 9 στα 10 νέα έργα ανανεώσιμης ενέργειας είναι φθηνότερα από τα αντίστοιχα έργα ορυκτών καυσίμων, καθιστώντας τη μετάβαση αναπόφευκτη μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Οι 11 χώρες με την περισσότερη αιολική και ηλιακή ενέργεια

1. Δανία

Η Δανία καλύπτει το 88% της ηλεκτροπαραγωγής της από ανανεώσιμες πηγές, με την αιολική ενέργεια να αντιστοιχεί στο 58%, και έχει θέσει ως στόχο: 100% ανανεώσιμη ενέργεια έως το 2030.

2. Τζιμπουτί

Το Τζιμπουτί αύξησε το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στο 67% μέσα σε μόλις πέντε χρόνια και στοχεύει να γίνει η πρώτη αφρικανική χώρα με 100% ανανεώσιμη ενέργεια έως το 2035.

3. Λιθουανία

Η Λιθουανία ξεπέρασε το 60% ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής, διπλασιάζοντας την παραγωγή της από το 2018, ενώ τερμάτισε και την εξάρτησή της από ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

4. Λουξεμβούργο

Το Λουξεμβούργο αύξησε την αιολική και ηλιακή ενέργεια από 9% σε πάνω από 60% μέσα σε μία δεκαετία, στο πλαίσιο του στόχου μείωσης εκπομπών κατά 55% έως το 2030.

5. Πορτογαλία

Η Πορτογαλία παράγει πάνω από το 75% της ηλεκτρικής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, έχει καταργήσει τον άνθρακα από το 2021 και στοχεύει στο 93% έως το 2030.

6. Ολλανδία

Η Ολλανδία καλύπτει το 45% της ηλεκτροπαραγωγής της από αιολική και ηλιακή ενέργεια και σχεδιάζει πλήρη κατάργηση του άνθρακα έως το 2029, με έμφαση στην υπεράκτια αιολική ενέργεια.

7. Γερμανία

Η Γερμανία παράγει περίπου το 45% της ηλεκτρικής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στοχεύει στο 80% έως το 2030, εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκά με εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς.

8. Ισπανία

Η Ισπανία καλύπτει το 54% της ηλεκτροπαραγωγής της από ανανεώσιμες πηγές, έχει περιορίσει τον άνθρακα στο 1% και σχεδιάζει πλήρη απεξάρτηση έως το 2026.

9. Ιρλανδία

Η Ιρλανδία τερμάτισε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα το 2025, με την αιολική και ηλιακή ενέργεια να καλύπτουν περίπου το 40% της κατανάλωσης.

10. Ελλάδα

Η Ελλάδα καλύπτει το 50% της ηλεκτροπαραγωγής της από ανανεώσιμες πηγές, με σχεδόν 40% από αιολική και ηλιακή ενέργεια, και έχει στόχο το 82% έως το 2030.

11. Μαυριτανία

Η Μαυριτανία αύξησε το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών από κάτω από 1% σε πάνω από 50% και στοχεύει στο 70% έως το 2030, συνδέοντας την ενεργειακή μετάβαση με την καθολική πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Πηγή: Climate Council