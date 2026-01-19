Οι 11 χώρες που πρωτοστατούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα στη λίστα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:03
Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/01/2026 - 08:17
Βιομηχανία: Η ευρωπαϊκή λύση CISAF και το κόστος της απουσίας μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:12
Τέλη χρήσης δικτύου: Από 1η Μαρτίου οι αυξήσεις- Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:10
Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:51
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που διαχρονικά έχετε θέσει, όπως η τιμή στο αγροτικό ρεύμα και ο ΕΦΚ στην αντλία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:49
European Newsroom: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με την αύξηση της δημοτικότητας των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 15:34
Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:22
Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 15:05
Η ABB βαθμολογήθηκε με «Α» από τον CDP για τη διαχείριση του νερού και της κλιματικής αλλαγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 14:32
ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 14:18
Αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS για τον Δήμο Αλμωπίας, της ΠΚΜ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:48
Η ελίν συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους True Leaders για 11η χρονιά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:20
Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 13:00
MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 11:52
Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 11:35
Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και ζημιές σε υποδομές ενέργειας και πολυκατοικία
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 11:23
Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 10:59
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 10:27
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 09:38
Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της VIOHALCO Νικόλαος Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 09:28
Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 08:54
ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:48
Ο ΣΕΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις”
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 08:38
Γιάννης Τριήρης: Βουκολικά μαθήματα υπευθυνότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/01/2026 - 08:14
Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/01/2026 - 08:11
Μικρή αποκλιμάκωση στις απώλειες δικτύου δείχνει μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ για τους συντελεστές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:06
Οι 11 χώρες που πρωτοστατούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα στη λίστα
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 06:45

Οι 11 χώρες που πρωτοστατούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα στη λίστα

Οι 11 χώρες που πρωτοστατούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα στη λίστα
Gustavo Fring από Pexels
Newsroom
Δευτέρα, 19/01/2026 - 06:45

Όλο και περισσότερες χώρες αποδεικνύουν ότι η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι μόνο αναγκαία για το κλίμα, αλλά και εφικτή, οικονομικά βιώσιμη και στρατηγικά επωφελής.

Η ανάγκη για μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Η κλιματική αλλαγή, που προκαλείται από την εξόρυξη και την καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, ήδη προκαλεί σοβαρές καταστροφές σε κοινότητες, οικονομίες και οικοσυστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο ευκολότερος, ταχύτερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μειωθεί η κλιματική ρύπανση και να έχουμε τις καλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, είναι η μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα βασισμένο στις ανανεώσιμες πηγές και την αποθήκευση ενέργειας.

Η παγκόσμια τάση είναι ενθαρρυντική: στο πρώτο εξάμηνο του 2025, για πρώτη φορά, η παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ξεπέρασε εκείνη από άνθρακα, ενώ περίπου 90 χώρες παράγουν πλέον πάνω από το 35% της ηλεκτρικής τους ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Την ίδια ώρα, περισσότερα από 9 στα 10 νέα έργα ανανεώσιμης ενέργειας είναι φθηνότερα από τα αντίστοιχα έργα ορυκτών καυσίμων, καθιστώντας τη μετάβαση αναπόφευκτη μέσα στην επόμενη δεκαετία.

σηση.JPG

Οι 11 χώρες με την περισσότερη αιολική και ηλιακή ενέργεια

1. Δανία

Η Δανία καλύπτει το 88% της ηλεκτροπαραγωγής της από ανανεώσιμες πηγές, με την αιολική ενέργεια να αντιστοιχεί στο 58%, και έχει θέσει ως στόχο: 100% ανανεώσιμη ενέργεια έως το 2030.

2. Τζιμπουτί

Το Τζιμπουτί αύξησε το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στο 67% μέσα σε μόλις πέντε χρόνια και στοχεύει να γίνει η πρώτη αφρικανική χώρα με 100% ανανεώσιμη ενέργεια έως το 2035.

3. Λιθουανία

Η Λιθουανία ξεπέρασε το 60% ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής, διπλασιάζοντας την παραγωγή της από το 2018, ενώ τερμάτισε και την εξάρτησή της από ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

4. Λουξεμβούργο

Το Λουξεμβούργο αύξησε την αιολική και ηλιακή ενέργεια από 9% σε πάνω από 60% μέσα σε μία δεκαετία, στο πλαίσιο του στόχου μείωσης εκπομπών κατά 55% έως το 2030.

5. Πορτογαλία

Η Πορτογαλία παράγει πάνω από το 75% της ηλεκτρικής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, έχει καταργήσει τον άνθρακα από το 2021 και στοχεύει στο 93% έως το 2030.

6. Ολλανδία

Η Ολλανδία καλύπτει το 45% της ηλεκτροπαραγωγής της από αιολική και ηλιακή ενέργεια και σχεδιάζει πλήρη κατάργηση του άνθρακα έως το 2029, με έμφαση στην υπεράκτια αιολική ενέργεια.

7. Γερμανία

Η Γερμανία παράγει περίπου το 45% της ηλεκτρικής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στοχεύει στο 80% έως το 2030, εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκά με εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς.

8. Ισπανία

Η Ισπανία καλύπτει το 54% της ηλεκτροπαραγωγής της από ανανεώσιμες πηγές, έχει περιορίσει τον άνθρακα στο 1% και σχεδιάζει πλήρη απεξάρτηση έως το 2026.

9. Ιρλανδία

Η Ιρλανδία τερμάτισε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα το 2025, με την αιολική και ηλιακή ενέργεια να καλύπτουν περίπου το 40% της κατανάλωσης.

10. Ελλάδα

Η Ελλάδα καλύπτει το 50% της ηλεκτροπαραγωγής της από ανανεώσιμες πηγές, με σχεδόν 40% από αιολική και ηλιακή ενέργεια, και έχει στόχο το 82% έως το 2030.

11. Μαυριτανία

Η Μαυριτανία αύξησε το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών από κάτω από 1% σε πάνω από 50% και στοχεύει στο 70% έως το 2030, συνδέοντας την ενεργειακή μετάβαση με την καθολική πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Πηγή: Climate Council

Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 06:45

Εκδήλωση του Ινστιτούτου ΕΝΑ στη Λάρισα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
