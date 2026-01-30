ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές κρατούν τα κλειδιά της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
30/01/2026 - 06:36
Mελέτη δείχνει πώς μπορούν να μειωθούν στο μισό οι λογαριασμοί θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 06:36
Κάγια Κάλλας: Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 15:48
Τσάφος: Η Ελλάδα Μπορεί να Στείλει LNG σε Πολλούς Εταίρους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:42
TÜV NORD Ελλάδας: Επαληθεύει με επιτυχία το Ανθρακικό Αποτύπωμα της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 15:31
Joshua Volz ( Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ): Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να περάσει από τις σταγόνες στην πλημμύρα φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 15:12
Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ/ΔΕΗ με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλο Χρηστίδη και τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιο Γαβρήλο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 14:55
Νίκος Τσάφος: Στις 3 TWh οι καθαρές εξαγωγές ρεύματος το 2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:56
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το υβριδικό ενεργειακό πάρκο στη Λέσβο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 13:18
Διαδικτυακές συναντήσεις σηματοδοτούν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/01/2026 - 13:09
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα πολυσύνθετο, απαιτητικό εγχείρημα μοναδικής στρατηγικής σημασίας, χωρίς ιστορικό προηγούμενο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 12:30
Ομαδικές αγωγές ετοιμάζει το ΙΝΚΑ κατά του ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 12:26
Η Schneider Electric προωθεί την ενεργειακή τεχνολογία στην ετήσια συνάντηση του World Economic Forum στο Davos
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/01/2026 - 11:30
Η ρωσική Lukoil θα πουλήσει στον αμερικανικό όμιλο Carlyle τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 11:26
Αναβάθμιση της πιστοληπτικής προοπτικής της ΔΕΗ από την S&P
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 10:11
SolarPower Europe: Ρεκόρ στην αποθήκευση ενέργειας για την ΕΕ το 2025 με 27 GWh για Μπαταρίες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
29/01/2026 - 09:01
METLEN: H ίδρυση της Green Industrial Grids Association επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:36
Η ΕΕ επενδύει 650 εκατ. ευρώ σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 08:28
Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδότηση ανακαίνισης κατοικίας έως 36.000 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Λάθος προτεραιότητες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/01/2026 - 08:09
GREGY: Στη λίστα των 14 διασυνοριακών έργων της Κομισιόν – Χρηματοδότηση για τη μελέτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/01/2026 - 08:05
Γ. Μπρατάκος: Κρατική παρέμβαση και επιτάχυνση διασυνδέσεων για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:01
Έξι συσκευές «βαμπίρ» που ανεβάζουν αθόρυβα τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Θερμποπομποί VS κεντρική θέρμανση: Οι ειδικοί προτείνουν την πιο οικονομική λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Πώς εργαλειοποιούνται τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 06:36
ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10

Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές κρατούν τα κλειδιά της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ
Hc Digital/ Pexels
Newsroom
Παρασκευή, 30/01/2026 - 06:36

Πέραν του σημαντικού περιβαλλοντικού οφέλους, η ενεργειακή μετάβαση είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την ΕΕ από την άποψη της ενεργειακής ασφάλειας: Νέα ανάλυση του Chatham House.

Με δεδομένο πως η ΕΕ αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο εκπομπό αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίως, το μπλοκ συνιστά κρίσιμο παράγοντα στις διεθνείς προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Πέρα όμως από τη μείωση των εκπομπών της, η απανθρακοποίηση μπορεί να ενισχύσει και την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, περιορίζοντας τη βαριά εξάρτηση της από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Για να επιτύχει ουσιαστική ενεργειακή ασφάλεια, η Ένωση χρειάζεται να αυξήσει τόσο το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και τη συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση.

Η απανθρακοποίηση υπαγορεύτηκε ιστορικά από την ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Οι ολοένα συχνότερες καταστροφικές πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, καθώς και οι αυξανόμενες οικονομικές απώλειες που προκαλούν, αναδεικνύουν τον επείγοντα χαρακτήρα της πρόκλησης.

Παράλληλα, η θέση της ΕΕ ως μεγάλου εκπομπού αλλά και πρωτοπόρου σε τεχνολογίες και πολιτικές απανθρακοποίησης την καθιστά αναντικατάστατο δρώντα στη διεθνή προσπάθεια.

Ωστόσο, η μείωση των εκπομπών είναι μόνο ένα μέρος της συνολικής εικόνας. Η ενεργειακή μετάβαση μπορεί επίσης να προστατεύσει την ΕΕ από ενδεχόμενο νέο σοκ στον ανεφοδιασμό ορυκτών καυσίμων - είτε λόγω καιρικών συνθηκών είτε γεωπολιτικών εξελίξεων - να τη θωρακίσει από τις έντονες διακυμάνσεις τιμών στις διεθνείς αγορές ενέργειας και, μεσοπρόθεσμα, να μειώσει το κόστος για κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και πολίτες μέσω μεγαλύτερης ενεργειακής αποδοτικότητας και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με μηδενικό οριακό κόστος.

Τα επιχειρήματα αυτά είναι κρίσιμα, καθώς στον δημόσιο διάλογο κυριαρχεί εδώ και χρόνια η άποψη ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού είναι ασύμβατη με τη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Σύμφωνα με αυτό το αφήγημα, η μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε μπλακάουτ, ελλείψεις καυσίμων και οικονομική αποσταθεροποίηση.

Η παρούσα ανάλυση υποστηρίζει ότι αυτός ο ισχυρισμός δεν ευσταθεί στο πλαίσιο των επιλογών πολιτικής της ΕΕ και ότι ευρύτερες διαστάσεις της ενεργειακής ασφάλειας - όπως η διαχείριση της ζήτησης, η πρόσβαση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών και η κυβερνοασφάλεια - αποκτούν αυξανόμενη σημασία.

Η βασική θέση είναι ότι η μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα μπορεί να δικαιολογηθεί και μόνο με βάση τα οφέλη της για την ενεργειακή ασφάλεια.

Η διεύρυνση των ανανεώσιμων πηγών σε συνδυασμό με την εκτεταμένη και ασφαλή ηλεκτροποίηση των τελικών χρήσεων ενέργειας και την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς μειώνει την ανάγκη για φυσικό αέριο και πετρέλαιο και περιορίζει την εξάρτηση της ΕΕ από εξωτερικούς προμηθευτές.

Παρότι η μετάβαση δημιουργεί νέες εξαρτήσεις, ιδίως λόγω της κυριαρχίας της Κίνας στην παραγωγή σχετικών τεχνολογιών, οι κίνδυνοι αυτοί διαφέρουν ποιοτικά από εκείνους ενός ενεργειακού συστήματος βασισμένου στα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Πηγή: Chatham House

Τελευταία τροποποίηση στις 30/01/2026 - 06:36

Κάγια Κάλλας: Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή
Κάγια Κάλλας: Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ανθρωπιστική καταστροφή 29 Ιανουαρίου 2026

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Οι 11 χώρες που πρωτοστατούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα στη λίστα
ΚΟΣΜΟΣ

Οι 11 χώρες που πρωτοστατούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα στη λίστα

Κοινή ισχύς, κοινή ασφάλεια: Σκανδιναβικά διδάγματα για την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Κοινή ισχύς, κοινή ασφάλεια: Σκανδιναβικά διδάγματα για την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης

Διονύσιος Γκούτης: Η Γεωενέργεια ως πυλώνας εθνικής ενεργειακής ασφάλειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διονύσιος Γκούτης: Η Γεωενέργεια ως πυλώνας εθνικής ενεργειακής ασφάλειας

Εκδήλωση του Ινστιτούτου ΕΝΑ στη Λάρισα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εκδήλωση του Ινστιτούτου ΕΝΑ στη Λάρισα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Διονύσιος Γκούτης (ΕΑΓΜΕ): Η Γεωενέργεια ως πυλώνας εθνικής ενεργειακής ασφάλειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διονύσιος Γκούτης (ΕΑΓΜΕ): Η Γεωενέργεια ως πυλώνας εθνικής ενεργειακής ασφάλειας