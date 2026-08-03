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ΑΒΑΞ -ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Υπογραφή σύμβασης για μελέτη, κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού στη Ρουμανία

ΑΒΑΞ -ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Υπογραφή σύμβασης για μελέτη, κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού στη Ρουμανία
Newsroom
Δευτέρα, 03/08/2026 - 12:42
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Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα έχει ισχύ 275,5MW

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού €100,2 εκατομμυρίων που περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, δοκιμαστική λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκού σταθμού στην επαρχία στο δυτικό τμήμα της Ρουμανίας. Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης όλες οι απαραίτητες εργασίες για τη σύνδεση του Φ/Β Σταθμού, μέσω υπόγειων καλωδίων 33 kV, με τον Κεντρικό Υποσταθμό Μετασχηματισμού 33/33/400 kV.

Η νέα συμφωνία είναι η 4η κατά σειρά που συνάπτει η ΑΒΑΞ με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες και αποτυπώνει την ισχυρή παρουσία της ΑΒΑΞ σε μεγάλα ενεργειακά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επισημαίνεται ότι για λογαριασμό του ίδιου πελάτη κατασκευάζεται στην Κοζάνη φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 525 MW, προϋπολογισμού €173 εκατομμυρίων, σε σύμβαση που υπεγράφη τον περασμένο Απρίλιο.

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