Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
Newsroom
Παρασκευή, 27/03/2026 - 12:11

Ο Όμιλος TITAN δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025, η οποία παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εταιρίας, την υλοποίηση της στρατηγικής, τη διακυβέρνηση, την πρόοδο στη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και τα σημαντικότερα επιτεύγματα για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά–ορόσημο για τον Τιτάνα, σηματοδοτώντας μια περίοδο επιταχυνόμενου μετασχηματισμού, ιστορικών οικονομικών επιδόσεων και δυναμικών στρατηγικών κινήσεων. Ο Όμιλος προχώρησε στην υπογραφή τριών εξαγορών στον τομέα του τσιμέντου, ολοκλήρωσε σειρά συμπληρωματικών επενδύσεων στον κλάδο των αδρανών υλικών, ενώ παράλληλα σύναψε νέες συνεργασίες σε τσιμεντοειδή υλικά και προκατασκευασμένα προϊόντα, διευρύνοντας σημαντικά τόσο τη γεωγραφική του παρουσία όσο και την πλατφόρμα προϊόντων του. Σε όλα τα επίπεδα —οικονομικό, λειτουργικό, ψηφιακό και βιώσιμης ανάπτυξης— ο ΤΙΤΑΝ ανέβασε τον πήχη, δημιουργώντας αυξανόμενη αξία για πελάτες, τοπικές κοινωνίες και μετόχους. Τα επιτεύγματα αυτά αντικατοπτρίζουν τη δυναμική του Ομίλου, ο οποίος συνεχίζει να ενισχύει τις φιλοδοξίες του, αξιοποιώντας τη βαθιά τεχνογνωσία του και μια κουλτούρα προσανατολισμένη στα αποτελέσματα.

Έχοντας επιτύχει τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου «Growth 2026» έναν χρόνο νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει θέσει πλέον ισχυρά θεμέλια για την επόμενη φάση ανάπτυξής του. Η νέα στρατηγική «TITAN Forward 2029», που παρουσιάστηκε στο Investors Day τον Νοέμβριο του 2025 στην Αθήνα, χαράσσει τον οδικό χάρτη για το μέλλον. Με στόχο ετήσιες πωλήσεις 4 δισ. ευρώ και EBITDA 1 δισ. ευρώ έως το 2029, και με πάνω από 3 δισ. ευρώ να προορίζονται για επενδύσεις ανάπτυξης, η στρατηγική δίνει έμφαση στην επιτάχυνση των βασικών δραστηριοτήτων στα δομικά υλικά, στην επέκταση της πλατφόρμας Εναλλακτικών Τσιμεντοειδών Υλικών και στην προώθηση της καινοτομίας μέσω ψηφιακών λύσεων και τεχνολογιών μείωσης αποτυπώματος άνθρακα—όλα αυτά στο πλαίσιο μιας ευέλικτης και αποκεντρωμένης οργανωτικής δομής.

Το 2025 ο Όμιλος κατέγραψε επίσης ιστορικά υψηλές λειτουργικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 504 εκατ. ευρώ, έναντι 414 εκατ. ευρώ το 2024, εξέλιξη που αντανακλά την πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίων και τη δυναμική μετατροπή κερδών σε ταμειακές ροές. Ο ισχυρός ισολογισμός του Ομίλου παρέχει σημαντική χρηματοοικονομική ευχέρεια για την υλοποίηση της στρατηγικής «TITAN Forward 2029» με αυτοπεποίθηση.

Η Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 και οι εκθέσεις της εταιρίας ανεξάρτητων ορκωτών λογιστών είναι διαθέσιμες εδώ

Κύρια στοιχεία 2025:

  • Πέμπτο συνεχές έτος αύξησης πωλήσεων, οι οποίες ανήλθαν σε €2,67 δισ., αυξημένες κατά 6,4% σε συγκρίσιμη βάση (LfL1 ). Η αύξηση πωλήσεων καταγράφηκε σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές: στις ΗΠΑ, στην Ελλάδα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Κέρδη ρεκόρ EBITDA ύψους €606 εκ. Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 9,3% σε συγκρίσιμη βάση (LfL1), χάρη στην αποτελεσματική διαχείριση της σχέσης τιμών προς κόστος, την αύξηση των όγκων πωλήσεων, τη συνεχιζόμενη λειτουργική αποδοτικότητα, τη βελτίωση των logistics και το μειωμένο κόστος στερεών καυσίμων, με την αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.
  • Καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα €236 εκ. και κέρδη ανά μετοχή στα €3,2, αυξημένα κατά 7,4% σε συγκρίσιμη βάση (LfL2)
  • Δημόσια προσφορά (IPO)-ορόσημο της Titan America στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), αντλώντας 393 εκατ. δολάρια. Κομβικό σημείο στην πορεία του Τιτάνα προς την εδραίωση της διατλαντικής του ηγετικής παρουσίας.
  • Πρωτοβουλίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και εξαγορές, συμπεριλαμβανομένων της πώλησης της συμμετοχής του Ομίλου στην Adoçim (Ανατολική Τουρκία) και της υπογραφής συμφωνιών για την εξαγορά των Keystone Cement (Πενσυλβάνια, ΗΠΑ), Traçim Cement (ευρύτερη περιοχή Κωνσταντινούπολης, Τουρκία) και Vracs de l’ Estuaire (Χάβρη, Γαλλία), με τις δύο τελευταίες να ολοκληρώνονται στις αρχές του 2026.
  • Μεγάλης κλίμακας μετασχηματισμός με τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης: Real-Time Optimizers (RTOs) σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου, προχωρώντας προς τον στόχο της πλήρους ψηφιοποίησης της παραγωγής τσιμέντου έως το 2026.
  • 12% μείωση του CO₂ σε σχέση με τα επίπεδα του 2020, παραμένοντας σε τροχιά επίτευξης των στόχων που έχουν επικυρωθεί από το SBTi, έως το 2030. Στη λίστα των Financial Times «Europe’s Climate Leaders» και στη Λίστα A του CDP για το 2025. Αναγνώριση από το περιοδικό TIME ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρίες στον κόσμο.
  • 314 πρωτοβουλίες σύμπραξης με τις κοινότητες σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης, με περίπου 280.000 ωφελημένους.
  • 382 πρωτοβουλίες για την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς δραστηριοποίησης.

Καταβολή μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 7 Μαΐου 2026, την καταβολή μερίσματος ύψους €1,10 ανά μετοχή. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 10% σε σχέση με το περσινό μέρισμα του €1,00 (εξαιρουμένου του έκτακτου μη επαναλαμβανόμενου μερίσματος ύψους €2,00 που καταβλήθηκε το 2025 που σχετίζεται με τo IPO). Η πρόταση αυτή αντανακλά τη χρηματοοικονομική ισχύ του Τιτάνα και τη δέσμευσή του για τη δημιουργία αυξανόμενης αξίας για τους μετόχους.

1 Σε συγκρίσιμη βάση - LfL: Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και σταθερό εύρος ενοποίησης.

2 Σε συγκρίσιμη βάση - LfL: Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και σταθερό εύρος ενοποίησης, προσαρμοσμένο ως προς τα δικαιώματα μειοψηφίας της Titan America, την επίδραση από την πώληση της Adoçim, την απομείωση υπεραξίας στην Τουρκία το 2024 και την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης στη Βραζιλία το 2024.

TITAN: Ισχυρές επιδόσεις οδήγησαν σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ 19 Μαρτίου 2026

ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026

Αν. Αρανίτης: Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει με μεγάλα έργα την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της Κρήτης

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης

Συνάντηση Παπασταύρου με Doug Burgum και Chris Wright: Η ενέργεια είναι δύναμη ασφάλειας, ανάπτυξης και διεθνούς επιρροής

Γιάννης Τριήρης: Ο τουρισμός δεν είναι πανάκεια

Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρίας τσιμεντοειδών «Vracs De L'Estuaire» στη Γαλλία