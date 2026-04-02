ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η ΜΕΤΚΑ ενισχύει το αποτύπωμά της με νέο πολυδύναμο συγκρότημα φιλοξενίας και ψυχαγωγίας

Newsroom
Πέμπτη, 02/04/2026 - 11:43

Η ΜΕΤΚΑ ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης για την υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου ανάπτυξης, φιλοξενίας και ψυχαγωγίας – το project VORIA – στο Μαρούσι που περιλαμβάνει την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, καζίνο, χώρων εκδηλώσεων και εστίασης, καθώς και εκτεταμένων κοινόχρηστων χώρων και υποδομών.

Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και της NORTH STAR ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. («NORTH STAR ENTERTAINMENT Α.Ε.»), ενώ, παράλληλα, τελέστηκε αγιασμός στον χώρο του έργου, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου της ΜΕΤΚΑ Ντίνου Μπενρουμπή, του Διευθύνοντος Συμβούλου της North Star Entertainment Γιάννη Τσιρίκου και εκ των βασικών μετόχων της North Star, κ.κ.Θανάση Λασκαρίδη και Κωνσταντίνου Κόκκαλη και της κυρίας Ηρώς Χατζηγεωγίου, Διευθύνουσας Συμβούλου της ΕΤΑΔ.

METKA_Project_Voria_3_325c9.jpg

Σημειώνεται ότι η ΜΕΤΚΑ είχε ήδη αναλάβει και υλοποιήσει τις πρόδρομες εργασίες του έργου, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα και την τεχνική της επάρκεια για την απρόσκοπτη εξέλιξη της κατασκευής.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συγκροτήματος με συνολικό ύψος επένδυσης της τάξης των 380 εκ. Ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει:

  1. Ξενοδοχείο 5 αστέρων δυναμικότητας 300 κλινών
  2. Τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας
  3. Δύο (2) υπόγειους χώρους στάθμευσης
  4. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και συνεδριακούς χώρους
  5. Χώρους ευεξίας (spa), πισίνες και εστιατόρια
  6. Εκτεταμένες διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου

METKA_Project_Voria_2_07fee.jpg

Η συνολική επιφάνεια κατασκευής ανέρχεται σε 77.000 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων χώρων και εγκαταστάσεων) ενώ η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου σε 25.000 τ.μ. Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή σημαντικών κυκλοφοριακών υποδομών προς επίλυση των χρόνιων προβλημάτων στον κόμβο Λεωφόρου Κηφισίας και Λεωφόρου Σπύρου Λούη, καθώς και τη δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινωφελών χρήσεων συνολικής έκτασης 25.000 τ.μ. που θα παραχωρηθούν στον Δήμο Αμαρουσίου. Η διάρκεια κατασκευής του έργου ορίζεται σε 24 μήνες.

Η ΜΕΤΚΑ διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση έργων υψηλών απαιτήσεων στον τουριστικό και οικιστικό τομέα, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία, μεταξύ άλλων, τα έργα «Αστέρια Γλυφάδας» και «Ξενοδοχείο Όλυμπος Νάουσα». Παράλληλα, αναμένεται να παραδώσει άμεσα σε πλήρη λειτουργία το έργο IKOS KISSAMOS στην Κίσσαμο Χανίων, ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων δυναμικότητας 1.280 κλινών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συμμετοχή της METLEN και του κατασκευαστικού της βραχίονα ΜΕΤΚΑ στο έργο Παραχώρησης ΒΟΑΚ
Υπογράφηκε η σύμβαση για την επέκταση του Προβλήτα 6 – Ξεκινά το μεγαλύτερο έργο αναβάθμισης του Λιμένα Θεσσαλονίκης
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής
ΜΕΤΚΑ: Ανέλαβε την αποκατάσταση του στεγάστρου Καλατράβα στο ΟΑΚΑ
Εξαγορά της MT ATE από την METKA
Lamda Development: H ΜΕΤΚΑ αναλαμβάνει την κατασκευή του Riviera Galleria
