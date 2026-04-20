Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
Ντ. Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
WWF: Με Προεδρικό Διάταγμα κατοχυρώνεται μόνιμα η προστασία της Γυάρου
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα

CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
Newsroom
Δευτέρα, 20/04/2026 - 14:44

Η CURA Climate Inc. (CURA), καναδική εταιρεία κλιματικής τεχνολογίας που αναπτύσσει ηλεκτροχημικές λύσεις για την απανθρακοποίηση της παραγωγής τσιμέντου, και ο Όμιλος TITAN (TITAN), κορυφαίος διεθνής πάροχος δομικών υλικών και κατασκευαστικών λύσεων, ανακοίνωσαν σήμερα την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MOU).

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η CURA και ο Όμιλος TITAN θα συνεργαστούν για την αξιολόγηση της ηλεκτροχημικής τεχνολογίας διαχωρισμού ασβεστόλιθου της CURA για την παραγωγή τσιμέντου χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η συνεργασία θα ξεκινήσει με εργαστηριακές δοκιμές και αξιολόγηση της απόδοσης των υλικών της CURA, ενώ θα ακολουθήσουν τεχνικές και εμπορικές μελέτες με στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας για πιλοτική εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας στις δραστηριότητες του Ομίλου TITAN.

Η τεχνολογία της CURA έχει τη δυνατότητα να μειώσει τις εκπομπές CO κατά 85% σε σύγκριση με τη συμβατική παραγωγή κλίνκερ. Επίσης, η λύση αυτή μπορεί να ενσωματωθεί στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμέντου, χωρίς να απαιτούνται σημαντικές τροποποιήσεις στον υπάρχοντα εξοπλισμό. Η νέα διαδικασία αξιοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και το καινοτόμο οξειδοαναγωγικό χημικό πρόσθετο CURALYTE, για να διασπάσει τον ασβεστόλιθο σε υδροξείδιο του ασβεστίου υψηλής καθαρότητας και ένα συμπυκνωμένο ρεύμα CO. Με τον διαχωρισμό του CO από τον ασβεστόλιθο πριν από το στάδιο του κλιβάνου, η τεχνολογία της CURA επανασχεδιάζει τη διαδικασία παραγωγής τσιμέντου, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

«Η απανθρακοποίηση του τσιμέντου απαιτεί τεχνολογίες που να μπορούν να ενσωματωθούν στις υφιστάμενες υποδομές, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα δραστική μείωση των εκπομπών», δήλωσε η Erin Bobicki, Διευθύνουσα Σύμβουλος της CURA. «Ο Όμιλος TITAN αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στα βιώσιμα δομικά υλικά και η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη δοκιμή της τεχνολογίας μας από έναν από τους πιο καινοτόμους παραγωγούς τσιμέντου παγκοσμίως».

«Ο Όμιλος TITAN αξιολογεί διαρκώς τεχνολογίες αιχμής που μπορούν να μεταμορφώσουν τον κλάδο μας και να επιταχύνουν την απανθρακοποίηση της παραγωγής τσιμέντου», δήλωσε Έλλη Αργυρού, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρηματικών Συμμετοχών του Ομίλου TITAN. «Είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε την ηλεκτροχημική τεχνολογία της CURA και να διερευνήσουμε πώς μπορεί να ενισχύσει το ήδη ισχυρό μας πλάνο για τσιμέντο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα».

Η εν λόγω συνεργασία αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση των δύο εταιρειών στην προώθηση της καινοτομίας και στην ανάπτυξη τεχνολογιών που υποστηρίζουν τις βιώσιμες κατασκευές. Για την CURA, η συνεργασία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική της για τη δοκιμή της τεχνολογίας της σε συνεργασία με κορυφαίους παραγωγούς, καθώς και για την επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης της ηλεκτροποιημένης παραγωγής τσιμέντου. Για τον Τιτάνα, ενισχύει τις προσπάθειες του Ομίλου να επιταχύνει και να αναπτύξει σε μεγαλύτερη κλίμακα νέες, πρωτοποριακές τεχνολογίες και να προσφέρει υλικά υψηλών επιδόσεων και χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης «TITAN Forward 2029».

