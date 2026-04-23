Επιχειρήσεις Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση για Ιδιώτες Μετόχους

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Newsroom
Πέμπτη, 23/04/2026 - 15:03

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει ότι θα διοργανώσει ενημερωτική εκδήλωση για Ιδιώτες Μετόχους με φυσική παρουσία, τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00, στο ξενοδοχείο «King George», στην Αθήνα (Βασ. Γεωργίου 3, 10564, Πλατεία Συντάγματος).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, o Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και η Διοίκηση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, εκπροσωπούμενη από τους Marcel Cobuz, Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, Λεωνίδα Κανελλόπουλο, Διευθυντή Βιώσιμης Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Ομίλου, και Γιάννη Ιωάννου, Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου, θα προσφέρει στους ιδιώτες μετόχους μία σαφή επισκόπηση της στρατηγικής, των επιδόσεων και των προτεραιοτήτων που θέτει ο Τιτάνας για τη δημιουργία αξίας. Η παρουσίαση θα έχει διάρκεια 45 λεπτά και θα ακολουθήσει ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων διάρκειας 30 λεπτών.

Η εκδήλωση θα εστιάσει στους ακόλουθους βασικούς άξονες:

  • Τις στρατηγικές προτεραιότητες και τους οικονομικούς στόχους της εταιρείας για το 2029, όπως παρουσιάστηκαν τον Νοέμβριο του 2025 κατά τη διάρκεια της Ημέρας Επενδυτών.
  • Τις οικονομικές επιδόσεις και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.
  • Το πλαίσιο κατανομής κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των αποδόσεων για τους μετόχους.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παρευρεθούν στην εκδήλωση, παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως και την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026. Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στο +30 2102591257 ή μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Για μετοχές που τηρούνται στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, η μετοχική τους ιδιότητα θα πιστοποιηθεί από το μετοχολόγιο της Εταιρίας. Για μετοχές που τηρούνται στο Euroclear, απαιτείται σχετική βεβαίωση από τον θεματοφύλακα. Απαραίτητη για την είσοδο στο χώρο της εκδήλωσης θα είναι η επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Το ενδεικτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026: Εκδήλωση για Ιδιώτες Μετόχους, King George Hotel, Αθήνα

  • 17:30-18:00: Εγγραφή και έλεγχος ταυτοπροσωπίας
  • 18:00-18:45: Παρουσίαση από τη Διοίκηση του Ομίλου
  • 8:45-19:15: Ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων (Q&A) με τη Διοίκηση του Ομίλου
  • 19:15-19:45: Ελαφρύ δείπνο

Η εν λόγω εκδήλωση στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της αλληλεπίδρασης με τους Ιδιώτες Μετόχους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δεν θα αποκαλυφθούν σημαντικές νέες πληροφορίες πέραν όσων έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί.

Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη νέα γενιά Γεωλόγων 22 Απριλίου 2026

CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα

Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός

Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης

Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρίας τσιμεντοειδών «Vracs De L'Estuaire» στη Γαλλία

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ