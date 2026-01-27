Η Eldorado ανακοινώνει ισχυρά αποτελέσματα γεωλογικής έρευνας σε πολλαπλές νέες ζώνες υψηλής περιεκτικότητας σε Καναδά και Ελλάδα

Αύξηση επενδύσεων έρευνας για το 2026

Η Eldorado Gold Corporation ("Eldorado" ή "η Εταιρεία") (TSX: ELD; NYSE: EGO) έχει την τιμή να ανακοινώσει την ανακάλυψη τεσσάρων νέων ζωνών υψηλής περιεκτικότητας στο Συγκρότημα Lamaque και την έναρξη μελετών που στοχεύουν στην ξεκίνημα μιας πιθανής επέκτασης.

Επιπλέον, oι γεωλογικές έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό μίας νέας περιοχής υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό και άργυρο (Βορειοδυτική Ζώνη), και μιας υψηλής σε περιεκτικότητα επέκτασης της δυτικής Ζώνης στον επίπεδο τομέα στην Ολυμπιάδα, καθώς και στην ανακάλυψη ενός συστήματος Σκαρν χρυσού-χαλκού κατά μήκος του ρήγματος Στρατωνίου.

Κύρια Σημεία

Συγκρότημα Lamaque (Κεμπέκ): Εντοπισμός νέων ζωνών γύρω από το κοίτασμα Ormaque και επεκτάσεων στο ιστορικό Ορυχείο Lamaque^(1,2)^:

Ormaque Νότια-Ανατολικά ("ΝΑ") -- Ένα νέο σύστημα επίπεδων φλεβών υψηλής περιεκτικότητας νοτιοανατολικά του Ormaque, επάλληλες σε κατακόρυφο εύρος τουλάχιστον 500 μέτρων ("μ"), συμπεριλαμβανομένων:

13,5 μ με 13,59 g/t Au (8,08 g/t Au με ανώτατο όριο) (LS-25-135A)

4,1 μ με 15,65 g/t Au (12,26 g/t Au με ανώτατο όριο) (LS-25-135A)

Επέκταση Ormaque Δυτικά -- Στενές τομές επίπεδων φλεβών υψηλής περιεκτικότητας που εκτείνονται τουλάχιστον 300 μέτρα δυτικά του Ενδιάμεσου Ορυκτού Πλούτου Ormaque, συμπεριλαμβανομένων:

1,0 μ με 338,66 g/t Au (70,00 g/t Au με ανώτατο όριο) (LS-24-116)

1,2 μ με 81,98 g/t Au (41,73 g/t Au με ανώτατο όριο) (LQ-25-026)

Ζώνη Garnet -- Ανακάλυψη μιας χρυσορρυπαγμένης βόρεια κεκλιμένης ζώνης διάτμησης στη βόρεια πλευρά του Ormaque με διακριτά χαρακτηριστικά αλλοίωσης, συμπεριλαμβανομένων:

5,0 μ με 7,31 g/t Au (LS-24-121A)

1,7 μ με 10,05 g/t Au (LS-25-131)

Επεκτάσεις Ιστορικού Ορυχείου Lamaque -- Νότιες επεκτάσεις στο ιστορικό Ορυχείο Lamaque ("Lamaque South") φιλοξενούμενες εντός και γειτονικά του West Plug και του νεοανακαλυφθέντος South Plug, συμπεριλαμβανομένων:

4,2 μ με 8,02 g/t Au (LQ-24-013A)

1,7 μ με 34,77 g/t Au (25,41 g/t Au με ανώτατο όριο) (PV-23-063A)

Ελλάδα:

Βορειοδυτική Ζώνη (Ολυμπιάδα) – Νέα ζώνη υψηλής περιεκτικότητας, σε απόσταση μόλις 200 μέτρα από τις υφιστάμενες υποδομές του μεταλλείου, η οποία περιλαμβάνει:

7,55 μ με 18,93 g/t Au, 123,15 g/t Ag, 3,17% Pb και 0,43% Zn (OLS-20)

7,70 μ με 10,33 g/t Au, 81,09 g/t Ag, 1,30% Pb και 2,94% Zn (OLS-23)

Δυτικός Επίπεδος Τομέας Ολυμπιάδα – Υπόγειες ερευνητικές γεωτρήσεις δυτικά του επίπεδου τομέα συνάντησαν μεγάλους φακούς μεταλλοφορίας σε απόσταση περίπου 50-70 μέτρων από τα υπάρχοντα Γεωλογικά Αποθέματα, υποδεικνύοντας ισχυρό δυναμικό επέκτασης του κοιτάσματος και οι οποίες περιλαμβάνουν:

23,4 μ με 22,3 g/t Au, 331,19 g/t Ag, 11,7% Pb και 9,7% Zn (OL-1131)

9.75 m at 45.25 g/t Au, 270.04 g/t Ag, 10.30% Pb and 9.74% Zn (OL-1134)

Σκαρν Στρατωνίου – Νεοανακαλυφθείσα μεταλλοφορία χρυσού-χαλκού τύπου Σκαρν, σε άμεση γειτνίαση με παλαιότερες μεταλλευτικές δραστηριότητες, η οποία περιλαμβάνει:

42,75 μ με 0,83 g/t Au και 0,49% Cu, συμπεριλαμβανομένων 8,9 μ με 1,76 g/t Au και 1,35% Cu (STSK003)

17,0 μ με 0,68 g/t Au και 1,16% Cu (VTH009)

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)