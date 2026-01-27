ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56
Η Schneider Electric στηρίζει τη βιωσιμότητα των ιστορικών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελέγχους
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/01/2026 - 12:52
Δέσμη προτάσεων ΣΜΕ για την αξιοποίηση του Εθνικού Ορυκτού Πλούτου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 12:17
Το 2025 έκλεισε με το καλύτερο δ’ τρίμηνο σε παραγωγή στην ιστορία της Energean
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/01/2026 - 11:31
Η Eldorado ανακοινώνει ισχυρά αποτελέσματα γεωλογικής έρευνας σε πολλαπλές νέες ζώνες υψηλής περιεκτικότητας σε Καναδά και Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 11:05
Έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €600εκατ. από την Εθνική Τράπεζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 10:22
Στη Λιβύη ο Νικόλας Φαραντούρης – Οι συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 09:41
Γερμανία: Επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 09:24
Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση κατά 55% των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:42
ΤΕΧΑΝ: Σε εξέλιξη το 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Ο «γενίτσαρος» Ρούτε και το δόγμα υποτέλειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/01/2026 - 08:09
Ηλεκτρισμός: Άλμα 29% στη χονδρική αλλά η Ελλάδα παραμένει στα χαμηλά της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:07
RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 08:00
Το σχέδιο της Micorosoft για να σταματήσουν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 07:10
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το αερόθερμο να καίει όλη τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:58
Οι υπόχρεοι Προμηθευτές για προσφορά Σύμβασης Προμήθειας Δυναμικής Τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:35
Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 15:29
Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 14:49
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 14:22
Κλιματική Ανασκόπηση από το GreenTank: Η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 13:50
Νέο έντυπο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα: Κυκλικότητα Πτερυγίων Ανεμογεννητριών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/01/2026 - 12:56
Κύκλωμα εξαπάτησης σε πρατήρια υγρών καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 12:53
Τα Βαλκάνια φλέγονται - Οργή για τη διαφθορά
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 12:30
Γιατί πνίγεται η Αθήνα; Χαμένες ευκαιρίες με μεγάλο κόστος
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 12:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/01/2026 - 11:46
Το LNG κυρίαρχο καύσιμο μετάβασης στη ναυτιλία - Ζητά παγκόσμιους κανόνες η SEA-LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 11:08
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 10:23
Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 09:44

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η Eldorado ανακοινώνει ισχυρά αποτελέσματα γεωλογικής έρευνας σε πολλαπλές νέες ζώνες υψηλής περιεκτικότητας σε Καναδά και Ελλάδα

Η Eldorado ανακοινώνει ισχυρά αποτελέσματα γεωλογικής έρευνας σε πολλαπλές νέες ζώνες υψηλής περιεκτικότητας σε Καναδά και Ελλάδα
Newsroom
Τρίτη, 27/01/2026 - 11:05

Αύξηση επενδύσεων έρευνας για το 2026

Η Eldorado Gold Corporation ("Eldorado" ή "η Εταιρεία") (TSX: ELD; NYSE: EGO) έχει την τιμή να ανακοινώσει την ανακάλυψη τεσσάρων νέων ζωνών υψηλής περιεκτικότητας στο Συγκρότημα Lamaque και την έναρξη μελετών που στοχεύουν στην ξεκίνημα μιας πιθανής επέκτασης.

Επιπλέον, oι γεωλογικές έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό μίας νέας περιοχής υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό και άργυρο (Βορειοδυτική Ζώνη), και μιας υψηλής σε περιεκτικότητα επέκτασης της δυτικής Ζώνης στον επίπεδο τομέα στην Ολυμπιάδα, καθώς και στην ανακάλυψη ενός συστήματος Σκαρν χρυσού-χαλκού κατά μήκος του ρήγματος Στρατωνίου.

Κύρια Σημεία

Συγκρότημα Lamaque (Κεμπέκ): Εντοπισμός νέων ζωνών γύρω από το κοίτασμα Ormaque και επεκτάσεων στο ιστορικό Ορυχείο Lamaque^(1,2)^:

  • Ormaque Νότια-Ανατολικά ("ΝΑ") -- Ένα νέο σύστημα επίπεδων φλεβών υψηλής περιεκτικότητας νοτιοανατολικά του Ormaque, επάλληλες σε κατακόρυφο εύρος τουλάχιστον 500 μέτρων ("μ"), συμπεριλαμβανομένων:

13,5 μ με 13,59 g/t Au (8,08 g/t Au με ανώτατο όριο) (LS-25-135A)

4,1 μ με 15,65 g/t Au (12,26 g/t Au με ανώτατο όριο) (LS-25-135A)

  • Επέκταση Ormaque Δυτικά -- Στενές τομές επίπεδων φλεβών υψηλής περιεκτικότητας που εκτείνονται τουλάχιστον 300 μέτρα δυτικά του Ενδιάμεσου Ορυκτού Πλούτου Ormaque, συμπεριλαμβανομένων:

1,0 μ με 338,66 g/t Au (70,00 g/t Au με ανώτατο όριο) (LS-24-116)

1,2 μ με 81,98 g/t Au (41,73 g/t Au με ανώτατο όριο) (LQ-25-026)

  • Ζώνη Garnet -- Ανακάλυψη μιας χρυσορρυπαγμένης βόρεια κεκλιμένης ζώνης διάτμησης στη βόρεια πλευρά του Ormaque με διακριτά χαρακτηριστικά αλλοίωσης, συμπεριλαμβανομένων:

5,0 μ με 7,31 g/t Au (LS-24-121A)

1,7 μ με 10,05 g/t Au (LS-25-131)

  • Επεκτάσεις Ιστορικού Ορυχείου Lamaque -- Νότιες επεκτάσεις στο ιστορικό Ορυχείο Lamaque ("Lamaque South") φιλοξενούμενες εντός και γειτονικά του West Plug και του νεοανακαλυφθέντος South Plug, συμπεριλαμβανομένων:

4,2 μ με 8,02 g/t Au (LQ-24-013A)

1,7 μ με 34,77 g/t Au (25,41 g/t Au με ανώτατο όριο) (PV-23-063A)

Ελλάδα:

  • Βορειοδυτική Ζώνη (Ολυμπιάδα) – Νέα ζώνη υψηλής περιεκτικότητας, σε απόσταση μόλις 200 μέτρα από τις υφιστάμενες υποδομές του μεταλλείου, η οποία περιλαμβάνει:

7,55 μ με 18,93 g/t Au, 123,15 g/t Ag, 3,17% Pb και 0,43% Zn (OLS-20)

7,70 μ με 10,33 g/t Au, 81,09 g/t Ag, 1,30% Pb και 2,94% Zn (OLS-23)

  • Δυτικός Επίπεδος Τομέας Ολυμπιάδα – Υπόγειες ερευνητικές γεωτρήσεις δυτικά του επίπεδου τομέα συνάντησαν μεγάλους φακούς μεταλλοφορίας σε απόσταση περίπου 50-70 μέτρων από τα υπάρχοντα Γεωλογικά Αποθέματα, υποδεικνύοντας ισχυρό δυναμικό επέκτασης του κοιτάσματος και οι οποίες περιλαμβάνουν:

23,4 μ με 22,3 g/t Au, 331,19 g/t Ag, 11,7% Pb και 9,7% Zn (OL-1131)

9.75 m at 45.25 g/t Au, 270.04 g/t Ag, 10.30% Pb and 9.74% Zn (OL-1134)

  • Σκαρν Στρατωνίου – Νεοανακαλυφθείσα μεταλλοφορία χρυσού-χαλκού τύπου Σκαρν, σε άμεση γειτνίαση με παλαιότερες μεταλλευτικές δραστηριότητες, η οποία περιλαμβάνει:

42,75 μ με 0,83 g/t Au και 0,49% Cu, συμπεριλαμβανομένων 8,9 μ με 1,76 g/t Au και 1,35% Cu (STSK003)

17,0 μ με 0,68 g/t Au και 1,16% Cu (VTH009)

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

