ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Νέο έντυπο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα: Κυκλικότητα Πτερυγίων Ανεμογεννητριών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/01/2026 - 12:56
Κύκλωμα εξαπάτησης σε πρατήρια υγρών καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 12:53
Τα Βαλκάνια φλέγονται - Οργή για τη διαφθορά
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 12:30
Γιατί πνίγεται η Αθήνα; Χαμένες ευκαιρίες με μεγάλο κόστος
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 12:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/01/2026 - 11:46
Το LNG κυρίαρχο καύσιμο μετάβασης στη ναυτιλία - Ζητά παγκόσμιους κανόνες η SEA-LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 11:08
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 10:23
Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 09:44
Θεοδωρικάκος: Η Β. Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού προτύπου-Η συμβολή των παραγωγικών επενδύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 09:18
Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό - Η ατζέντα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 08:52
Παπασταύρου: Η Ελλάδα γίνεται μια γέφυρα που ενώνει τον Ατλαντικό και ανοίγει δρόμους διακρατικής συνεργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 08:14
Ο ΔΕΣΦΑ εγκαινίασε τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στην Αμπελιά Φαρσάλων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Αλαλούμ με την εξωτερική πολιτική δεν επιτρέπεται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 08:06
Κόντρα Δήμου Γλυφάδας – ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση στον Υμηττό με φόντο τις καταστροφικές πλημμύρες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 08:01
Κάθετος Διάδρομος: Με χαμηλές προσδοκίες η σημερινή δημοπρασία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 07:58
Γιατί ο Τραμπ θέλει την Γροιλανδία: Ο ορυκτός πλούτος και οι επενδύσεις της Κίνας
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 06:43
Οι 6 viral οικονομικές «λύσεις» του TikTok που δεν πρέπει να δοκιμάσετε φέτος τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 06:42
Πώς θα μειώσετε το κόστος της θέρμανσης με ένα πιστολάκι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 06:42
Αυτές είναι οι χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου, πώς μπήκαν οι ΗΠΑ στην 10αδα
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 06:42
Η Ελλάδα ένα βήμα πριν την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μη ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 15:48
Ουκρανία: 1.940 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
23/01/2026 - 15:28
ΥΠΕΝ: Ενημερωτική Ημερίδα για το Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund)
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 14:32
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Να στηρίξει με χρηματοδότηση τις ενεργειακές κοινότητες η κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 13:48
ΔΕΗ: Ιδρυτικό μέλος στη διεθνή «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» του U.N. Global Compact
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 13:14
Μπόνους 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού με το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 12:47
Επίσκεψη Σταύρου Παπασταύρου στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 12:21
Κλιματική αποτίμηση για την Ελλάδα 2025: Υψηλές θερμοκρασίες, λιγότερες ημέρες χιονοκάλυψης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/01/2026 - 12:06
Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρώτη "τριμερή" συνάντηση Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
23/01/2026 - 11:04
ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει Υπουργείο Ενέργειας που μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή εν μέσω ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 11:01
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική Δίωξη για Υποβάθμιση Περιβάλλοντος σε 6 Συλληφθέντες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/01/2026 - 09:43

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ
Newsroom
Δευτέρα, 26/01/2026 - 11:46

O Όμιλος TITAN ανακοίνωσε ότι η ΤΙΤΑΝ SA και η θυγατρική της Titan Global Finance Plc ανέθεσαν στις BNP PARIBAS, HSBC και Société Générale τον ρόλο των γενικών συντονιστών (Joint Global Coordinators) και στις Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Raiffeisen Bank International τον ρόλο των Συνδιαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών (Joint Book runners), προκειμένου να οργανώσουν σειρά παρουσιάσεων προς επενδυτές της αγοράς σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, με έναρξη σήμερα Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου.

Οι εν λόγω παρουσιάσεις αφορούν στην ενδεχόμενη έκδοση νέων ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior unsecured notes), σταθερού επιτοκίου, συνολικού αναμενόμενου ποσού 350.000.000 ευρώ, βάσει του Κανονισμού Reg S, διάρκειας 5 ετών (η «Προσφορά» και οι «Ομολογίες»), με εγγύηση της ΤΙΤΑΝ SA, η υλοποίηση της οποίας τελεί υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προτίθεται να διατεθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, περιλαμβανομένων των σχεδίων για επενδυτικές δαπάνες και της μερικής χρηματοδότησης μίας ή περισσότερων εξαγορών του Ομίλου που έχουν πρόσφατα ανακοινωθεί, καθώς και για την κάλυψη αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την Προσφορά.

Συναφείς πράξεις σταθεροποίησης ενδέχεται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Σημειώνεται ότι η αγορά-στόχος των γενικών συντονιστών (πλαίσιο διακυβέρνησης προϊόντων MiFID II) είναι οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, οι επαγγελματίες πελάτες (μέσω όλων των καναλιών διανομής) και οι ιδιώτες πελάτες υψηλής καθαρής θέσης (high net worth) που είναι σε θέση να απορροφήσουν την απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους (μέσω παροχής επενδυτικών συμβουλών, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, πωλήσεων χωρίς παροχή συμβουλών και εκτέλεσης εντολών μόνο).

Η αγορά-στόχος των γενικών συντονιστών (πλαίσιο διακυβέρνησης προϊόντων UK MiFIR) είναι αποκλειστικά οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και οι επαγγελματίες πελάτες (μέσω όλων των καναλιών διανομής). Δεν έχει καταρτιστεί βασικό έγγραφο πληροφοριών (Key Information Document - KID) σύμφωνα με τον Κανονισμό EU PRIIPs, καθώς οι Ομολογίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού. Δεν έχει καταρτιστεί βασικό έγγραφο πληροφοριών (Key Information Document - KID) σύμφωνα με τον Κανονισμό UK PRIIPs, καθώς οι Ομολογίες δεν διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026 21 Ιανουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπασταύρου για GSI: Η είσοδος νέων επενδυτών διαλύει τις όποιες δεύτερες σκέψεις υπήρχαν στην Κύπρο αρχικά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για GSI: Η είσοδος νέων επενδυτών διαλύει τις όποιες δεύτερες σκέψεις υπήρχαν στην Κύπρο αρχικά

Συνεργασία Ομίλου ΤΙΤΑΝ - thyssenkrupp Polysius για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων χαμηλού άνθρακα με την τεχνολογία meca® clay
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συνεργασία Ομίλου ΤΙΤΑΝ - thyssenkrupp Polysius για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων χαμηλού άνθρακα με την τεχνολογία meca® clay

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ξεκινά αύριο η διάθεση του ομολόγου για το Επταετές Ομόλογο – 3,2% με 3,5% το Εύρος Απόδοσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ξεκινά αύριο η διάθεση του ομολόγου για το Επταετές Ομόλογο – 3,2% με 3,5% το Εύρος Απόδοσης

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για Έκδοση Ομολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για Έκδοση Ομολόγου

Στις 23 Σεπτεμβρίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Στις 23 Σεπτεμβρίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ επενδύει στις βιώσιμες κατασκευές στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ επενδύει στις βιώσιμες κατασκευές στο Ηνωμένο Βασίλειο