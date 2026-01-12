Metlen: Απόκτηση και 6ης (σε πλήρη λειτουργία) παραγωγικής μονάδας αμυντικού και τροχαίου υλικού

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Metlen: Απόκτηση και 6ης (σε πλήρη λειτουργία) παραγωγικής μονάδας αμυντικού και τροχαίου υλικού

Metlen: Απόκτηση και 6ης (σε πλήρη λειτουργία) παραγωγικής μονάδας αμυντικού και τροχαίου υλικού
Newsroom
Δευτέρα, 12/01/2026 - 09:46
  • Η εξαγορά αφορά στην παραδοσιακή βιομηχανία NK Trailers στη Βιομηχανική περιοχή του Βόλου
  • Θα αποτελέσει την 6η παραγωγική μονάδα του M Technologies Hub του Βόλου

Η METLEN μέσω του Τομέα M Technologies συνεχίζει δυναμικά την επενδυτική της επέκταση στον Βόλο, με την εξαγορά της λειτουργούσας από χρόνια διπλής βιομηχανικής εγκατάστασης ΝΚ Τrailers, η οποία έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία τόσο στην παραγωγή αμυντικών συστημάτων, καθώς επίσης και βαγονιών τρένων, τομέας όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει μεγάλες παραγωγικές προκλήσεις στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, βαγονιών, συστημάτων κλπ.

Η νέα μονάδα περιλαμβάνει την αξιοποίηση δύο σύγχρονων μεταλλικών βιομηχανικών κτιρίων, συνολικής επιφάνειας περίπου 26.900 τ.μ., εντός της Β’ ΒΙΠΕ Βόλου, τα οποία έχουν ανεγερθεί σε δύο όμορα οικόπεδα συνολικής επιφάνειας άνω των 47.000 τ.μ.. Το συνολικό τίμημα της εν λόγω επένδυσης ανέρχεται σε €10 εκατ., ενώ η μερική ανακαίνιση του εργοστασίου και οι εξοπλισμοί υπολογίζονται σε €30-40εκ.

Στην πλήρη ανάπτυξή του, το M Technologies Hub της METLEN στον Βόλο θα αποτελείται από το εργοστάσιο της Νέας Ιωνίας Βόλου, το εργοστάσιο της Servisteel στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, τρία επιπλέον αυτοτελή βιομηχανικά συγκροτήματα, όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί, ενώ με τη νέα μονάδα, διαμορφώνονται πλέον συνολικά έξι ανεξάρτητα εργοστάσια, ικανά να εξυπηρετούν έξι διαφορετικά αμυντικά προγράμματα ταυτόχρονα. Ήδη ο προϋπολογισμός της M Technologies του αμυντικού βραχίονα της Μεταλλουργίας της Metlen, όπου και υπάγεται το αμυντικό Hub του Βόλου, προβλέπει διπλασιασμό κύκλου εργασιών και λειτουργικής κερδοφορίας το 2026 έναντι του 2025, ενώ μεγάλο μέρος των αναγκαίων επενδύσεων έχει ήδη ξεκινήσει.

Υπενθυμίζεται ότι η METLEN στο Capital Markets Day στο Λονδίνο τον Απρίλιο 2025 είχε δεσμευτεί έναντι των μετόχων, αναλυτών κ.α. ότι τα δύο αμυντικά εργοστάσια του Βόλου θα αυξάνονταν μεσοπρόθεσμα (μέχρι το 2028-30) σε πέντε, για να καλύψουν τις αυξημένες αμυντικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής βιομηχανίας.

Εννέα μήνες μετά, τα εργοστάσια είναι ήδη έξι, γεγονός που επιβεβαιώνει τον σχεδιασμό της METLEN βάσει του οποίου διεκδίκησε και πέτυχε την είσοδό της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και μάλιστα στον υψηλότερο Δείκτη FTSE100.

Οι εγκαταστάσεις αυτές εξελίσσονται σε ένα μοναδικό για την Ευρώπη αμυντικό οικοσύστημα. Σε τοπικό επίπεδο, για τη λειτουργία του M Technologies Hub στον Βόλο προβλέπονται θέσεις εργασίας για περίπου 1.000 εργατοτεχνίτες, με ταυτόχρονη μέριμνα για την εκπαίδευση και την εξέλιξή τους.

Ο Chief Executive Director της M Technologies, της METLEN, Βασίλης Τσιάμης, δήλωσε σχετικά: «Η δημιουργία της 6ης παραγωγικής μονάδας στο M Technologies Hub της METLEN στον Βόλο ενισχύει καθοριστικά τον ρόλο της περιοχής ως πυλώνα βαριάς βιομηχανίας και αμυντικής παραγωγής για τη χώρα. Παράλληλα, η διεύρυνση των παραγωγικών μας δυνατοτήτων στον τομέα των αμυντικών συστημάτων λόγω της αυξημένης ζήτησης συμβάλλει άμεσα στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, αυξάνοντας την εγχώρια προστιθέμενη αξία, την αυτονομία και την αξιοπιστία της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και τεχνολογικών προκλήσεων».

Μέσω της M Technologies, η METLEN κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των βαριών και σύνθετων μεταλλικών κατασκευών, με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στα αμυντικά συστήματα. Τα προϊόντα της αναγνωρίζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την υψηλή ποιότητα, την αξιοπιστία και την τεχνολογική τους υπεροχή, ενώ η Εταιρεία αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς ομίλους, όπως οι IVECO Defence Vehicles και KNDS.

