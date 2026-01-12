Μάνος Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο Κρίσιμος Ρόλος των Υποδομών στη Στρατιωτική Κινητικότητα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Μάνος Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο Κρίσιμος Ρόλος των Υποδομών στη Στρατιωτική Κινητικότητα

Μάνος Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο Κρίσιμος Ρόλος των Υποδομών στη Στρατιωτική Κινητικότητα
Newsroom
Δευτέρα, 12/01/2026 - 12:34

Στον καθοριστικό ρόλο των μεταφορικών υποδομών για τη στρατιωτική κινητικότητα- δηλαδή την ταχεία, αξιόπιστη και απρόσκοπτη μετακίνηση στρατιωτικού προσωπικού και υλικού, που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης– αναφέρθηκε ο Μάνος Μουστάκας, Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατά την ημερίδα Annual Greek Defence Industry Compass, η οποία διοργανώθηκε προ ημερών στις Βρυξέλλες από τον ΣΕΚΠΥ, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΘΑ.

Όπως τόνισε, οι μεταφορικοί διάδρομοι που λειτουργούν βάσει συμβάσεων παραχώρησης αποτελούν ιδανικό εργαλείο υλοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη στρατιωτική κινητικότητα. Κι αυτό διότι «λειτουργούν ως ολοκληρωμένα συστήματα και όχι ως μεμονωμένες υποδομές, με ενιαίο φορέα ευθύνης σε όλο τον κύκλο ζωής τους».

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κομβικοί μεταφορικοί διάδρομοι συνδέουν τα λιμάνια της Μεσογείου με τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ, εξυπηρετώντας ήδη το μεγαλύτερο μέρος της εμπορευματικής κίνησης. Μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων –όπως η αύξηση της φέρουσας ικανότητας, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας γεφυρών, σηράγγων και ανισόπεδων κόμβων, καθώς και η δημιουργία ασφαλών χώρων στάσης και στάθμευσης– οι διάδρομοι αυτοί μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστικά διπλής χρήσης, χωρίς την ανάγκη νέων κατασκευών.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ο κ. Μουστάκας, δημιουργείται ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο υψηλής χωρητικότητας, που επιτρέπει συντομότερους χρόνους αντίδρασης και ανάπτυξης δυνάμεων, ενισχύει την ανθεκτικότητα έναντι διαταραχών και βελτιώνει τη συνολική αξιοπιστία των ευρωπαϊκών μεταφορών. Από την πλευρά της ΕΕ ενισχύεται η στρατηγική αυτονομία και συνοχή, ενώ από την πλευρά του ΝΑΤΟ ενδυναμώνεται η δυνατότητα ταχείας ενίσχυσης κατά μήκος κρίσιμων αξόνων.

Παράλληλα, κρίσιμης σημασίας είναι η ψηφιακή διαλειτουργικότητα. Η ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και η διασύνδεση πολιτικών και στρατιωτικών συστημάτων –όπως τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου και τα πληροφοριακά συστήματα logistics– αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για αποτελεσματικό επιχειρησιακό συντονισμό.

Όπως ακόμη επεσήμανε, οι υφιστάμενοι περιορισμοί στη στρατιωτική κινητικότητα δεν οφείλονται στην έλλειψη υποδομών, αλλά σε συγκεκριμένα τεχνικά εμπόδια εντός, κατά τα άλλα, σύγχρονων δικτύων. Η αντιμετώπισή τους απαιτεί προσέγγιση σε επίπεδο ενιαίων διαδρόμων και στοχευμένες, μετρήσιμες παρεμβάσεις.

Για τις κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν γρήγορα, εντός προϋπολογισμού και με σαφή λογοδοσία, καθώς στο πλαίσιο των παραχωρήσεων ένας και μόνο φορέας φέρει την ευθύνη σχεδιασμού, αδειοδότησης, υλοποίησης και λειτουργίας.

Κλείνοντας, ο κ. Μουστάκας υπογράμμισε ότι το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη στρατιωτική κινητικότητα υπάρχει ήδη και ότι οι μεταφορικοί διάδρομοι που λειτουργούν βάσει συμβάσεων παραχώρησης επιτρέπουν την άμεση μετάβαση από τη χάραξη πολιτικής στην υλοποίηση.

«Με τον τρόπο αυτό», σημείωσε, «η Ευρώπη μπορεί να περάσει από τη στρατηγική στην επιχειρησιακή ικανότητα – τώρα, όχι στην επόμενη δεκαετία».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Metlen: Απόκτηση και 6ης (σε πλήρη λειτουργία) παραγωγικής μονάδας αμυντικού και τροχαίου υλικού
Metlen: Απόκτηση και 6ης (σε πλήρη λειτουργία) παραγωγικής μονάδας αμυντικού και τροχαίου υλικού 12 Ιανουαρίου 2026
TITAN: 10ετής στρατηγική συμφωνία με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας 14 Ιανουαρίου 2026
TITAN: 10ετής στρατηγική συμφωνία με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂

ΓΕΚ Τέρνα: Οικονομικό κλείσιμο της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΓΕΚ Τέρνα: Οικονομικό κλείσιμο της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού

Π. Λαζαρίδου: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ηγείται του μετασχηματισμού των υποδομών της χώρας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Π. Λαζαρίδου: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ηγείται του μετασχηματισμού των υποδομών της χώρας

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Όγδοη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2021
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Όγδοη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2021

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ο Γιάννης Κουρνιώτης Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ο Γιάννης Κουρνιώτης Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων

Μ. Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Οι προϋποθέσεις για ανθεκτικές υποδομές
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Μ. Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Οι προϋποθέσεις για ανθεκτικές υποδομές