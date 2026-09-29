ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

«AthensCharge»: Η Αθήνα περνά στην επόμενη μέρα της ηλεκτροκίνησης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/09/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο μητρώο σταθμών ΑΠΕ Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/09/2026 - 12:44
Π. Μαρινάκης: Θα υπάρξει στήριξη των νοικοκυριών με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/09/2026 - 12:24
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει 11 μέρες τους πολίτες… στο “περίμενε”
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/09/2026 - 11:48
Κοζάνη: Φωτιά σε φορτηγό με φωτοβολταϊκά στην Εγνατία Οδό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/09/2026 - 10:56
Νέος οδηγός για την αυτοκατανάλωση από τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/09/2026 - 10:52
Η Eldorado Gold ανακοινώνει την ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης του μεταλλείου Σκουριών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/09/2026 - 09:49
Κυκλική Οικονομία: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες αλλάζουν προϊόντα, συσκευασίες και επιχειρηματικά μοντέλα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/09/2026 - 09:18
Στ. Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ενεργειακού μας πλούτου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/09/2026 - 08:36
Η Coral Shell Licensee εγκαινιάζει το 100ό πρατήριο εκτός συνόρων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/09/2026 - 08:19
Κωτσόβολος: Ενεργειακή αναβάθμιση και νέο μοντέλο ανάπτυξης υπό τη ΔΕΗ – Επενδύσεις 17 εκατ. ευρώ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/09/2026 - 08:06
Αλμα 12,2% στη ζήτηση ρεύματος τον Αύγουστο - Εκτίναξη 59% στις εξαγωγές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/09/2026 - 08:02
Το καθημερινό λάθος στην κουζίνα που «εκτοξεύει» τον λογαριασμό του ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/09/2026 - 06:34
Πόσο μακριά φτάνει το σήμα του Bluetooth
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/09/2026 - 06:34
 Η επόμενη μεγάλη ηλιακή καταιγίδα μπορεί να προβλεφθεί από τα δέντρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/09/2026 - 06:34
Μ. Σχοινάς: Το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, οτιδήποτε άλλο κρατάει τις τιμές ψηλά, πρέπει να είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/09/2026 - 15:38
Ν. Τσάφος: Οι μπαταρίες της Βουλγαρίας δεν επαρκούν για να της εξασφαλίζουν χαμηλότερες τιμές ενέργειας από την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/09/2026 - 15:03
Τσουκαλάς: Η αύξηση των εσόδων του ΦΠΑ από την ακρίβεια στα καύσιμα να επιστρέφει ως ελάφρυνση στον ΕΦΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/09/2026 - 14:35
Β. Κικίλιας: Στο Υπουργείο Ναυτιλίας ανακόψαμε επιπλέον ενεργειακή ακρίβεια και αυξήσεις τιμών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/09/2026 - 13:54
Το «υδρογόνο» κάνει τα πρώτα του χιλιόμετρα σε ελληνικό αυτοκινητόδρομο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/09/2026 - 13:21
Γ. Γεραπετρίτης: Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/09/2026 - 12:59
Green Effect & We4all ενώνουν δυνάμεις: Για κάθε φωτοβολταϊκό πάνελ, ένα νέο δέντρο στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/09/2026 - 12:27
Φως σε 958 χιλιόμετρα δρόμων - 31.938 αυτόνομοι έξυπνοι ιστοί φωτισμού στις 13 Περιφέρειες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/09/2026 - 11:56
Κάγια Κάλλας σε Γ. Μανιάτη για τον αγωγό Τουρκίας–ψευδοκράτους: Η Τουρκία οφείλει να σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/09/2026 - 11:52
Σε λειτουργία οι αναβαθμισμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ζακύνθου-Κεφαλονιάς-Λευκάδας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/09/2026 - 11:21
Ν. Καραθανασόπουλος: Λήψη άμεσων  για κατάργηση ΦΠΑ σε τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης, καύσιμα και Ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/09/2026 - 11:07
Κοινή δήλωση Δημήτρη Μάντζου και Φραγκίσκου Παρασύρη για το δημοσίευμα της WSJ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/09/2026 - 10:07
Η ΡΑΑΕΥ αποχαιρετά με θλίψη και οδύνη τον Θεόδωρο Πανάγο, πρώην Α΄ Αντιπρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/09/2026 - 09:33
Μανιάτης: Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα – «Τεράστιο πρόβλημα η έλλειψη αποθήκευσης ενέργειας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/09/2026 - 08:55
Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης – Πού θα κυμανθούν τα ποσά, επανεξέταση ανά δεκαπενθήμερο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/09/2026 - 08:46

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ενεργειακού μας πλούτου

Στ. Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ενεργειακού μας πλούτου
Newsroom
Τρίτη, 29/09/2026 - 08:36
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η προοπτική μιας πρώτης ερευνητικής γεωτρήσεως των πρώτων μηνών του 2027, με τη συμμετοχή της Energean, της HELLENiQ ENERGY και της ExxonMobil, αλλά και η έναρξη σεισμικών ερευνών από τη Chevron πριν από το τέλος του 2026 από το Ιόνιο έως την Κρήτη, σηματοδοτούν, σύμφωνα με τον Σταθμό. Παπασταύρου, την επιτάχυνση της προσπάθειας της Ελλάδας να διερευνήσει τον υποθαλάσσιο ενεργειακό της πλούτο

Σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπασταύρου υπογραμμίζει ότι, παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό χρονοδιάγραμμα, τα ορόσημα που έχουν τεθεί τηρούνται. Όπως σημειώνει, η κοινοπραξία που προχωρά προς την ερευνητική γεωτρηση εκτιμά την -υψηλή για αυτού του είδους τη δραστηριότητα- επιτυχίας στο 15-16%, ενώ έχει προβλέψει δυνητική ποσότητα φυσικού αερίου της τάξης των 270 δις. κυβικών μέτρων. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι μόνο η γεωτρηση μπορεί να δείξει εάν πρόκειται για πράγματι για εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοινό.

Εφόσον υπάρχει θετικό αποτέλεσμα, ο υπουργός εκτιμά ότι οι συνέπειες θα υπερβαίνουν κατά πολύ το συγκεκριμένο οικόπεδο: θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σημαντικά δημόσια έσοδα, αλλά και να ανοίξει ο δρόμος για περαιτέρω έρευνες σε ευρύτερες ελληνικές θαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, μια πιθανή παραγωγή φυσικού αερίου από την Ελλάδα θα ενίσχυε, όπως επισημαίνει, την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και θα αναβαθμίσει τη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία της χώρας σε Αν. Μεσόγειο και Βαλκάνια.

Ο κ. Ο Παπασταύρου επιμένει, πάντως, στην ανάγκη «συγκρατημένης αισιοδοξίας», τονίζοντας ότι στον τομέα των υδρογονανθράκων χρειάζονται θεσμική σοβαρότητα, συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα και διακομματική προσέγγιση, χωρίς πρόωρους πανηγυρισμούς.

Ως προς το καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο κ. Ο Παπασταύρου διευκρινίζει ότι «τα δημοσιεύματα για την αλλαγή της οδεύσεως του GSI είναι απολύτως ανακριβή», καταρρίπτοντας φήμες για υποτιθέμενο ανασχεδιασμό πορείας του καλωδίου.

Ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξης του Υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στην ανταποκρίτρια στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαραντζιώτη:

Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που προκύπτει από τις επαφές σας αυτή την εβδομάδα στον ενεργειακό τομέα;

«Στις επαφές που είχα στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους τόσο της Chevron όσο και της ExxonMobil επιβεβαιώθηκε ότι τα ορόσημα που έχουμε θέσει για τις έρευνες που θα τηρηθούν. Αυτό αφορά τόσο την έναρξη των σεισμικών ερευνών πριν από το τέλος του 2026 για τη Chevron όσο και την πρώτη ερευνητική γεωτρηση, από την Energean, τη HELLENiQ ENERGY και την ExxonMobil, τους πρώτους του 2027. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα.

'Αρα ο σχεδιασμός προχωρά κανονικά. Τι ποσοστό επιτυχίας εκτιμάται;

«Ο σχεδιασμός, παρά το πολύ εντατικό χρονοδιάγραμμα, προχωρά κανονικά. Προγραμματίζεται η έναρξη των σεισμικών ερευνών πριν από το τέλος του 2026 από τη Chevron στο Ιόνιο, στη συνέχεια νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης.

Επιπροσθέτως, προχωρά και η ερευνητική γεωτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο από την Energean, η HELLENiQ Energy και η ExxonMobil τους πρώτους μήνες του 2027. Η κοινοπραξία εκτιμά ότι η πιθανότητα επιτυχίας είναι στο 15-16%, η οποία για τον τομέα των υδρογονανθράκων είναι ενθαρρυντική. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι αμερικανικές εταιρείες προχωρούν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό που έχουμε από κοινού συμφωνήσει».

Πόσο σημαντική είναι για την Ελλάδα αυτή η προσπάθεια, δεδομένου ότι επί δεκαετίες δεν υπήρχε αναλογική κινητικότητα;

«Είναι καθοριστικής σημασίας. υποχρεώσουμε να διερευνήσουμε τον ενεργειακό πλούτο της χώρας. Είναι υποχρέωσή μας προς τους Έλληνες πολίτες και είναι κάτι που αφορά εμάς και τις επόμενες γενιές.

Επιπλέον, είναι κάτι που έχει κάνει όλες τις χώρες της περιοχής. Η Κύπρος, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιταλία. Είχε μείνει πίσω η Ελλάδα - και τώρα ουσιαστικά προχωράμε για να διαπιστώσουμε τι υπάρχει, μαζί με τις αμερικανικές εταιρείες ενέργειας, οι οποίες μάλιστα συνεργάζονται και εμπιστεύονται ελληνικές εταιρείες, Έλληνες μηχανικούς και γεωεπιστήμονες. Είναι διπλή ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα».

Πέρα από το ποσοστό πιθανότητας επιτυχίας του 15-16%, υπάρχει κάποια εκτίμηση για την ποσότητα φυσικού αερίου που ενδέχεται να υπάρχει;

«Η κοινοπραξία έχει κάνει μία αρχική εκτίμηση για ποσότητα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Αυτό, όμως, που δεν γνωρίζουμε είναι αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμη. Αυτό θα πρέπει να διαπιστώσουμε».

Εάν επιβεβαιωθείτε ένα εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοινό, τι θα μπορούσε να σημαίνει για την ελληνική οικονομία;

«Θα συνεισφέρει σημαντικά δημόσια έσοδα, τα οποία θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και 10 δις. για τα επόμενα χρόνια. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό αφορά μόνο ένα οικόπεδο. Εάν επιβεβαιωθείτε ότι υπάρχει εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, ανοίγεται προοπτική για τα θαλάσσια οικόπεδα της Πατρίδας μας.

Αυτό θα επιβεβαιώσει ότι η χώρα μας έχει υποθαλάσσιο πλούτο σε φυσικό αέριο. 'Αρα η πρώτη ερευνητική γεωτρηση έχει μεγάλη αξία».

Αν δούμε το ζήτημα και από τη γεωπολιτική του διάσταση, τι θα σήμαινε μια επιτυχής εξέλιξη των ερευνητών για τη θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά;

«Ειδικά μετά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την κρίση στα Στενά του Ορμούζ, βλέπουμε πόσο αναγκαίο είναι η ΕΕ να μην στηρίζεται από ολοκλήρου σε πηγές εφοδιασμού εκτός Ευρώπης, αλλά δεν μπορεί να έχει δικά της αποθέματα. Όπως έχω από την Κύπρο, όπως έχω από τη Ρουμανία και όπως ελπίζουμε να έχω από την Ελλάδα.

Η πιθανή επιβεβαίωση εμπορικά εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων στη χώρα μας, πέρα ​​από το πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα που έχει για τη συγκεκριμένη γεωτρηση και συνολικά για τα οικόπεδα της Ελλάδας, έχει μια ακόμα σημαντική γεωπολιτική διάσταση. Ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την αυτονομία της Ευρώπης και αναβαθμίζει τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, η οποία θα είναι παράγωγα φυσικού αερίου σε ένα σταυροδρόμι».

Επομένως, μιλάμε για συγκρατημένη αισιοδοξία, χωρίς πρόωρους πανηγυρισμούς;

«Ακριβώς. Συγκρατημένη αισιοδοξία. Το πιο σημαντικό στον τομέα των υδρογονανθράκων είναι η θεσμική σοβαρότητα. Είναι οι στόχοι, τα χρονοδιαγράμματα, η τήρησή τους. Όχι πολλά λόγια και πανηγυρισμοί.

Είναι μια διαδικασία η οποία έχει εθνικό πρόσημο και χρειάζεται διακομματική στήριξη, εάν αφορά όλους τους Έλληνες, τώρα και στο μέλλον. Είναι εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ενεργειακού μας πλούτου».

Κατά τις επαφές σας στη Νέα Υόρκη θέσατε και το ζήτημα της συμμετοχής της Κύπρου στην COP31;

«Στη άτυπη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Περιβάλλοντος για την COP31 στη Νέα Υόρκη αποδοκιμάσαμε και καταδικάσαμε απερίφραστα το γεγονός ότι δεν έχει προσκληθεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στη Διάσκεψη των Ηγετών ενόψει COP31.

Ζητήσαμε την ισοτιμία της Κύπρου, όπως κάναμε και στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ τον Ιούνιο, και θέσαμε το ζήτημα και στο Ευρωπαϊκό Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισόζυγιο και τη Δίκαιη Ανάπτυξη, κ.κ. Wopke Hoekstra.

Δεν είναι θέμα Ελλάδας ή Κύπρου, είναι θέμα ευρωπαϊκής ενότητας. Δεν γίνεται μια χώρα, και μάλιστα εκτός ΕΕ, δεν μπορεί να πει "όχι" σε ένα κράτος-μέλος. Αν το επιτρέπαμε, θα δημιουργούσαμε κακό και θα πλήξαμε ουσιαστικά την ενότητα της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Θέσαμε επίσης στη Σύνοδο για το κλίμα ότι οι έννοιες της ενεργειακής ασφάλειας και της κλιματικής δράσης δεν είναι αντικρουόμενες, αλλά συμπληρωματικές. Θεωρούμε ότι η ενεργειακή ασφάλεια και ο ενεργειακός εφοδιασμός πρέπει να πηγαίνουν μαζί με την περιβαλλοντική προστασία.

Πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη κοινωνική προσαρμογή για την κλιματική αλλαγή και να προχωρά παράλληλα με την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της χώρας.

Δεν τίθεται, δηλαδή, δίλημμα, ή θα προστατεύει το κλίμα ή θα ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια. Με τη ραγδαία ανάπτυξη που έχουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την απεξάρτηση από τον λιγνίτη, μπορεί να είσαι και φιλοπεριβαλλοντικός και να ενισχύεις ταυτόχρονα την ενεργειακή ασφάλεια».

Διαβάζουμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο εκτροπής της πορείας που έχει χαραχθεί για το καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, εξ αιτίας της διέλευσής του από υποτιθέμενο τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Ισχύει;

Σε καμία περίπτωση. Τα δημοσιεύματα για την αλλαγή της οδού του GSI είναι απολύτως ανακριβή.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μ. Σχοινάς: Το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, οτιδήποτε άλλο κρατάει τις τιμές ψηλά, πρέπει να είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα
Μ. Σχοινάς: Το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, οτιδήποτε άλλο κρατάει τις τιμές ψηλά, πρέπει να είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα 28 Σεπτεμβρίου 2026
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει 11 μέρες τους πολίτες… στο “περίμενε” 29 Σεπτεμβρίου 2026
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει 11 μέρες τους πολίτες… στο “περίμενε”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σταύρος Παπασταύρου στο Atlantic Council: Οι απειλές και τα εμπόδια στις ενεργειακές διασυνδέσεις υπονομεύουν την ανάπτυξη και την ευημερία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου στο Atlantic Council: Οι απειλές και τα εμπόδια στις ενεργειακές διασυνδέσεις υπονομεύουν την ανάπτυξη και την ευημερία

Στη Νέα Υόρκη ο Σταύρος Παπασταύρου για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Υόρκη ο Σταύρος Παπασταύρου για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Στ. Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Στ. Παπασταύρου: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για Τουρισμό και ΑΠΕ: Ανάπτυξη με κανόνες, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για Τουρισμό και ΑΠΕ: Ανάπτυξη με κανόνες, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες

Σταύρος Παπασταύρου: Ιστορικής σημασίας η παγκόσμια αναγνώριση του Ολύμπου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σταύρος Παπασταύρου: Ιστορικής σημασίας η παγκόσμια αναγνώριση του Ολύμπου

Σταύρος Παπασταύρου: Υπεγράφη σήμερα το ΠΔ για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1-Νότιες Κυκλάδες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σταύρος Παπασταύρου: Υπεγράφη σήμερα το ΠΔ για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1-Νότιες Κυκλάδες