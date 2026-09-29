Η Eldorado Gold ανακοινώνει την ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης του μεταλλείου Σκουριών

Η Eldorado Gold Corporation ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ηλεκτροδότηση του μεταλλείου Σκουριών στη Βόρεια Ελλάδα, μετά τη μόνιμη σύνδεσή του με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η σύνδεση πραγματοποιήθηκε κατόπιν της τελικής επιθεώρησης, των δοκιμών και της έγκρισης από τον αρμόδιο διαχειριστή του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

«Η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων αποτελεί σημαντικό βήμα για τη σταδιακή αύξηση της παραγωγής στις Σκουριές έως την επίτευξη σταθερής λειτουργίας και αντανακλά την αφοσίωση και τη δέσμευση της ομάδας μας», δήλωσε ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado Gold. «Η μόνιμη σύνδεση με το δίκτυο υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη θέση σε λειτουργία και τη σταδιακή αύξηση της δυναμικότητας των βασικών συστημάτων σε όλη την εγκατάσταση, ενώ εξασφαλίζει την υποδομή ηλεκτροδότησης που απαιτείται για τη μακροχρόνια λειτουργία του μεταλλείου. Σε συνδυασμό με την πρόσφατη παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού και χρυσού, το ορόσημο αυτό αποτυπώνει τη σημαντική πρόοδο που συντελείται στις Σκουριές, καθώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε ένα από τα μεγαλύτερα έργα χαλκού και χρυσού στην Ευρώπη προς την εμπορική παραγωγή».

Η σύνδεση με το εθνικό δίκτυο παρέχει μια αξιόπιστη, πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του μεταλλείου και υποστηρίζει τη συνέχιση των εργασιών επεξεργασίας και εξόρυξης, καθώς το έργο προχωρά προς την εμπορική παραγωγή, η οποία αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2026.



Στις Σκουριές αναμένεται να παράγονται κατά μέσο όρο 140.000 ουγκιές χρυσού και 67 εκατ. λίβρες χαλκού ετησίως κατά τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου.