Η Coral Shell Licensee εγκαινιάζει το 100ό πρατήριο εκτός συνόρων

Ένα ιδιαίτερα συμβολικό ορόσημο σηματοδοτεί το 2026 για την Coral - Shell Licensee, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων παρουσίας της Shell στην Ελλάδα και την έναρξη λειτουργίας του 100ού πρατηρίου με το σήμα της Shell εκτός ελληνικών συνόρων.

Το νέο πρατήριο, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Osijek της Κροατίας, άνοιξε για το κοινό στα μέσα Σεπτεμβρίου και αποτελεί το 100ό σημείο λιανικής που λειτουργεί εκτός Ελλάδας υπό τη διαχείριση του Ομίλου Motor Oil. Προσφέρει τα κορυφαία καύσιμα Shell V-Power, καθώς και ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού, συνδυάζοντας ποιοτική εξυπηρέτηση με σύγχρονες επιλογές αγορών και εστίασης. Στο Shell Café, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν καφέ, σνακ καθώς και γαστρονομικές επιλογές που φέρουν την υπογραφή του Mate Janković, ενός από τους πλέον αναγνωρίσιμους σεφ της Κροατίας.

Η Κίρκη Καλαντζή, Γενική Διευθύντρια της Coral - Shell Licensee, σχολίασε με αφορμή το ορόσημο του 100ου πρατηρίου εκτός Ελλάδος: «Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική διεθνή πορεία της Coral - Shell Licensee, και την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξής μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, στις σύγχρονες υπηρεσίες κινητικότητας και την ενίσχυση της παρουσίας του σήματος Shell στην ευρύτερη περιοχή». Και συνέχισε: «Το ορόσημο αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με μια ξεχωριστή χρονιά για εμάς, καθώς η Shell συμπληρώνει 100 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην Ελλάδα».

Από την πλευρά του ο Έρικ Μάνο, Διευθυντής Διεθνών Αγορών της Coral - Shell Licensee, ανέφερε: «Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το διεθνές αποτύπωμα της εταιρείας, επενδύοντας σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και σε σημεία εξυπηρέτησης που δημιουργούν αξία για τους πελάτες μας. Το 100ό πρατήριο αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου δικτύου που εξυπηρετεί καθημερινά πάνω από 40.000 καταναλωτές σε 5 χώρες».

Η Coral - Shell Licensee διαχειρίζεται από το 2010 το σήμα της Shell στην Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει με επιτυχία τη δραστηριότητά της σε πέντε ακόμη χώρες της περιοχής: την Κύπρο (42 πρατήρια), την Κροατία (37 πρατήρια), τη Σερβία (12 πρατήρια), την Αλβανία (5 πρατήρια) και τη Βόρεια Μακεδονία (4 πρατήρια). Σήμερα συνεχίζει να αναπτύσσει σταθερά το αποτύπωμά της στις διεθνείς αγορές, επενδύοντας σε σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών.