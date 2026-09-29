ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

«AthensCharge»: Η Αθήνα περνά στην επόμενη μέρα της ηλεκτροκίνησης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/09/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο μητρώο σταθμών ΑΠΕ Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/09/2026 - 12:44
Π. Μαρινάκης: Θα υπάρξει στήριξη των νοικοκυριών με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/09/2026 - 12:24
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει 11 μέρες τους πολίτες… στο “περίμενε”
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/09/2026 - 11:48
Κοζάνη: Φωτιά σε φορτηγό με φωτοβολταϊκά στην Εγνατία Οδό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/09/2026 - 10:56
Νέος οδηγός για την αυτοκατανάλωση από τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/09/2026 - 10:52
Η Eldorado Gold ανακοινώνει την ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης του μεταλλείου Σκουριών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/09/2026 - 09:49
Κυκλική Οικονομία: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες αλλάζουν προϊόντα, συσκευασίες και επιχειρηματικά μοντέλα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/09/2026 - 09:18
Στ. Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ενεργειακού μας πλούτου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/09/2026 - 08:36
Η Coral Shell Licensee εγκαινιάζει το 100ό πρατήριο εκτός συνόρων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/09/2026 - 08:19
Κωτσόβολος: Ενεργειακή αναβάθμιση και νέο μοντέλο ανάπτυξης υπό τη ΔΕΗ – Επενδύσεις 17 εκατ. ευρώ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/09/2026 - 08:06
Αλμα 12,2% στη ζήτηση ρεύματος τον Αύγουστο - Εκτίναξη 59% στις εξαγωγές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/09/2026 - 08:02
Το καθημερινό λάθος στην κουζίνα που «εκτοξεύει» τον λογαριασμό του ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/09/2026 - 06:34
Πόσο μακριά φτάνει το σήμα του Bluetooth
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/09/2026 - 06:34
 Η επόμενη μεγάλη ηλιακή καταιγίδα μπορεί να προβλεφθεί από τα δέντρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/09/2026 - 06:34
Μ. Σχοινάς: Το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, οτιδήποτε άλλο κρατάει τις τιμές ψηλά, πρέπει να είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/09/2026 - 15:38
Ν. Τσάφος: Οι μπαταρίες της Βουλγαρίας δεν επαρκούν για να της εξασφαλίζουν χαμηλότερες τιμές ενέργειας από την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/09/2026 - 15:03
Τσουκαλάς: Η αύξηση των εσόδων του ΦΠΑ από την ακρίβεια στα καύσιμα να επιστρέφει ως ελάφρυνση στον ΕΦΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/09/2026 - 14:35
Β. Κικίλιας: Στο Υπουργείο Ναυτιλίας ανακόψαμε επιπλέον ενεργειακή ακρίβεια και αυξήσεις τιμών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/09/2026 - 13:54
Το «υδρογόνο» κάνει τα πρώτα του χιλιόμετρα σε ελληνικό αυτοκινητόδρομο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/09/2026 - 13:21
Γ. Γεραπετρίτης: Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/09/2026 - 12:59
Green Effect & We4all ενώνουν δυνάμεις: Για κάθε φωτοβολταϊκό πάνελ, ένα νέο δέντρο στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/09/2026 - 12:27
Φως σε 958 χιλιόμετρα δρόμων - 31.938 αυτόνομοι έξυπνοι ιστοί φωτισμού στις 13 Περιφέρειες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/09/2026 - 11:56
Κάγια Κάλλας σε Γ. Μανιάτη για τον αγωγό Τουρκίας–ψευδοκράτους: Η Τουρκία οφείλει να σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/09/2026 - 11:52
Σε λειτουργία οι αναβαθμισμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ζακύνθου-Κεφαλονιάς-Λευκάδας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/09/2026 - 11:21
Ν. Καραθανασόπουλος: Λήψη άμεσων  για κατάργηση ΦΠΑ σε τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης, καύσιμα και Ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/09/2026 - 11:07
Κοινή δήλωση Δημήτρη Μάντζου και Φραγκίσκου Παρασύρη για το δημοσίευμα της WSJ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/09/2026 - 10:07
Η ΡΑΑΕΥ αποχαιρετά με θλίψη και οδύνη τον Θεόδωρο Πανάγο, πρώην Α΄ Αντιπρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/09/2026 - 09:33
Μανιάτης: Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα – «Τεράστιο πρόβλημα η έλλειψη αποθήκευσης ενέργειας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/09/2026 - 08:55
Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης – Πού θα κυμανθούν τα ποσά, επανεξέταση ανά δεκαπενθήμερο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/09/2026 - 08:46

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Αλμα 12,2% στη ζήτηση ρεύματος τον Αύγουστο - Εκτίναξη 59% στις εξαγωγές

Αλμα 12,2% στη ζήτηση ρεύματος τον Αύγουστο - Εκτίναξη 59% στις εξαγωγές
Άννα Διανά
Τρίτη, 29/09/2026 - 08:02
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ισχυρή αύξηση κατά 12,22% κατέγραψε η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, με τις υψηλές θερμοκρασίες να ανεβάζουν σημαντικά τις ανάγκες για ηλεκτρισμό.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος της παραγωγής, η οποία ενισχύθηκε κατά 17,06%, με σημαντικό μέρος της πρόσθετης παραγωγής να κατευθύνεται στις εξαγωγές. Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για τον Αύγουστο, η εγχώρια ζήτηση ανήλθε σε 5.351 GWh, ενώ η παραγωγή έφθασε τις 6.117 GWh. Οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας εκτινάχθηκαν στις 984 GWh, αυξημένες κατά 59,43% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στις 216 GWh, επίσης αυξημένες κατά 34,5%. Σε ό,τι αφορά το μείγμα παραγωγής του μήνα, κυριάρχησαν οι ΑΠΕ με συμμετοχή 52,6%. Οι θερμικές μονάδες κάλυψαν το 39%, τα υδροηλεκτρικά το 7,7%, ενώ οι μπαταρίες συμμετείχαν με μόλις 0,7%.

Νέα αύξηση σημείωσε το μερίδιο της ΔΕΗ στο σύνολο της λιανικής αγοράς, καθώς από 51,91% τον Ιούλιο ανήλθε σε 53,07% τον Αύγουστο. Στη δεύτερη θέση παρέμεινε η Metlen με 19,09%, καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλό μερίδιο στην Υψηλή Τάση, όπου τροφοδοτεί και την Αλουμίνιον της Ελλάδος. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ήρων με 8,63% και ακολουθούν η Enerwave με 6,20%, η NRG με 3,99%, η Φυσικό Αέριο, θυγατρική της ΔΕΠΑ, με 2,69%, η Ζενίθ με 2,68% και η Volton με 1,38%. Οι υπόλοιπες εταιρείες μοιράζονται το 2,26% της αγοράς.

Στη Χαμηλή Τάση, το μερίδιο της ΔΕΗ υποχώρησε οριακά από 64,3% τον Ιούλιο σε 64,1% τον Αύγουστο. Η Metlen ακολουθεί με 12,1%, η Ήρων με 6,4%, η Enerwave με 5,2%, η Ζενίθ με 3,8% και η NRG με 3,6%, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες μοιράζονται το 4,9%. Στην Υψηλή Τάση η εικόνα ανατρέπεται, καθώς κυριαρχεί η Metlen, αυξάνοντας μάλιστα το μερίδιό της από 53,1% σε 54,9%. Στη δεύτερη θέση, με μεγάλη διαφορά, ακολουθεί η ΔΕΗ με 14,3%, ενώ η Enerwave (πρώην Elpedison) έχει 13,2%, η Ήρων 9,6%, η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ 6,9% και οι υπόλοιποι παίκτες συνολικά 1%. Στη Μέση Τάση, αντίθετα, η ΔΕΗ ενίσχυσε το μερίδιό της από 37,9% τον Ιούλιο σε 39,8% τον Αύγουστο. Ακολουθούν η Metlen με 21,6%, η Ήρων με 15%, η Φυσικό Αέριο με 6,9%, η NRG με 6,7% και η Enerwave με 5,6%, ενώ οι υπόλοιποι προμηθευτές μοιράζονται το 4,4%.

Στη θερμική παραγωγή τον Αύγουστο κυριάρχησε το φυσικό αέριο με ποσοστό 74,8%, ενώ η συμμετοχή του λιγνίτη περιορίστηκε στο 8,6%. Μεταξύ των παραγωγών, το μεγαλύτερο μερίδιο, 48,92%, ανήκει στη ΔΕΗ και ακολουθούν η Metlen με 19,16% και η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής με 13,02%. Η τελευταία, κοινό σχήμα της Ήρων και της Motor Oil, έχει πλέον εισέλθει κανονικά στην αγορά. Ακολουθούν η Enerwave με 7,16%, η Ήρων με 6,26% και η Κόρινθος Power με 5,3%.

Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα πρωτεία τον Αύγουστο είχαν τα αιολικά με συμμετοχή 51,1%, ενώ τα φωτοβολταϊκά ακολούθησαν με 43,8%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι για πρώτη φορά στο δελτίο του ΑΔΜΗΕ καταγράφονται αναλυτικά στοιχεία για τις μπαταρίες, παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή τους στο συνολικό μείγμα παραμένει εξαιρετικά μικρή. Στον τομέα της αποθήκευσης δραστηριοποιούνται ήδη οι Metlen, Motor Oil Renew, Storage Gate, Optimus, Enel και ΔΕΗ.

Τέλος, μεταξύ των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (ΦοΣΕ), την πρώτη θέση κατέχει ο ΔΑΠΕΕΠ με 33,59% και ακολουθούν η Optimus με 23,1%, η Metlen με 15,96%, η ΔΕΗ με 10,67% και η Motor Oil Renew με 3,08%, ενώ οι υπόλοιποι ΦοΣΕ ΑΠΕ μοιράζονται το 13,6% της αγοράς.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σε λειτουργία οι αναβαθμισμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ζακύνθου-Κεφαλονιάς-Λευκάδας
Σε λειτουργία οι αναβαθμισμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ζακύνθου-Κεφαλονιάς-Λευκάδας 28 Σεπτεμβρίου 2026
ΔΕΔΔΗΕ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο μητρώο σταθμών ΑΠΕ Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών 29 Σεπτεμβρίου 2026
ΔΕΔΔΗΕ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο μητρώο σταθμών ΑΠΕ Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε λειτουργία οι αναβαθμισμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ζακύνθου-Κεφαλονιάς-Λευκάδας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Σε λειτουργία οι αναβαθμισμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ζακύνθου-Κεφαλονιάς-Λευκάδας

ΥΠΕΝ: Διαθέσιμα τιμολόγια ρεύματος κάτω από 15 λεπτά στην αγορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΥΠΕΝ: Διαθέσιμα τιμολόγια ρεύματος κάτω από 15 λεπτά στην αγορά

Ρεύμα: Χωρίς επιδοτήσεις προς το παρόν- Στα μπλε τιμολόγια το ανάχωμα για τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ρεύμα: Χωρίς επιδοτήσεις προς το παρόν- Στα μπλε τιμολόγια το ανάχωμα για τα νοικοκυριά

Ρεύμα: Έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ η χονδρική- Ράλι τιμών σε όλη την Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ρεύμα: Έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ η χονδρική- Ράλι τιμών σε όλη την Ευρώπη

Κώστας Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ από την αρχή πρότεινε παρεμβάσεις στον ΕΦΚ, στον ΦΠΑ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ από την αρχή πρότεινε παρεμβάσεις στον ΕΦΚ, στον ΦΠΑ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών

Ρεύμα: Υποχώρηση των τιμών αύριο, παραμένουν ωστόσο σε υψηλό επίπεδο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ρεύμα: Υποχώρηση των τιμών αύριο, παραμένουν ωστόσο σε υψηλό επίπεδο