Αλμα 12,2% στη ζήτηση ρεύματος τον Αύγουστο - Εκτίναξη 59% στις εξαγωγές

Ισχυρή αύξηση κατά 12,22% κατέγραψε η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, με τις υψηλές θερμοκρασίες να ανεβάζουν σημαντικά τις ανάγκες για ηλεκτρισμό.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος της παραγωγής, η οποία ενισχύθηκε κατά 17,06%, με σημαντικό μέρος της πρόσθετης παραγωγής να κατευθύνεται στις εξαγωγές. Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για τον Αύγουστο, η εγχώρια ζήτηση ανήλθε σε 5.351 GWh, ενώ η παραγωγή έφθασε τις 6.117 GWh. Οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας εκτινάχθηκαν στις 984 GWh, αυξημένες κατά 59,43% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στις 216 GWh, επίσης αυξημένες κατά 34,5%. Σε ό,τι αφορά το μείγμα παραγωγής του μήνα, κυριάρχησαν οι ΑΠΕ με συμμετοχή 52,6%. Οι θερμικές μονάδες κάλυψαν το 39%, τα υδροηλεκτρικά το 7,7%, ενώ οι μπαταρίες συμμετείχαν με μόλις 0,7%.

Νέα αύξηση σημείωσε το μερίδιο της ΔΕΗ στο σύνολο της λιανικής αγοράς, καθώς από 51,91% τον Ιούλιο ανήλθε σε 53,07% τον Αύγουστο. Στη δεύτερη θέση παρέμεινε η Metlen με 19,09%, καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλό μερίδιο στην Υψηλή Τάση, όπου τροφοδοτεί και την Αλουμίνιον της Ελλάδος. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ήρων με 8,63% και ακολουθούν η Enerwave με 6,20%, η NRG με 3,99%, η Φυσικό Αέριο, θυγατρική της ΔΕΠΑ, με 2,69%, η Ζενίθ με 2,68% και η Volton με 1,38%. Οι υπόλοιπες εταιρείες μοιράζονται το 2,26% της αγοράς.

Στη Χαμηλή Τάση, το μερίδιο της ΔΕΗ υποχώρησε οριακά από 64,3% τον Ιούλιο σε 64,1% τον Αύγουστο. Η Metlen ακολουθεί με 12,1%, η Ήρων με 6,4%, η Enerwave με 5,2%, η Ζενίθ με 3,8% και η NRG με 3,6%, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες μοιράζονται το 4,9%. Στην Υψηλή Τάση η εικόνα ανατρέπεται, καθώς κυριαρχεί η Metlen, αυξάνοντας μάλιστα το μερίδιό της από 53,1% σε 54,9%. Στη δεύτερη θέση, με μεγάλη διαφορά, ακολουθεί η ΔΕΗ με 14,3%, ενώ η Enerwave (πρώην Elpedison) έχει 13,2%, η Ήρων 9,6%, η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ 6,9% και οι υπόλοιποι παίκτες συνολικά 1%. Στη Μέση Τάση, αντίθετα, η ΔΕΗ ενίσχυσε το μερίδιό της από 37,9% τον Ιούλιο σε 39,8% τον Αύγουστο. Ακολουθούν η Metlen με 21,6%, η Ήρων με 15%, η Φυσικό Αέριο με 6,9%, η NRG με 6,7% και η Enerwave με 5,6%, ενώ οι υπόλοιποι προμηθευτές μοιράζονται το 4,4%.

Στη θερμική παραγωγή τον Αύγουστο κυριάρχησε το φυσικό αέριο με ποσοστό 74,8%, ενώ η συμμετοχή του λιγνίτη περιορίστηκε στο 8,6%. Μεταξύ των παραγωγών, το μεγαλύτερο μερίδιο, 48,92%, ανήκει στη ΔΕΗ και ακολουθούν η Metlen με 19,16% και η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής με 13,02%. Η τελευταία, κοινό σχήμα της Ήρων και της Motor Oil, έχει πλέον εισέλθει κανονικά στην αγορά. Ακολουθούν η Enerwave με 7,16%, η Ήρων με 6,26% και η Κόρινθος Power με 5,3%.

Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα πρωτεία τον Αύγουστο είχαν τα αιολικά με συμμετοχή 51,1%, ενώ τα φωτοβολταϊκά ακολούθησαν με 43,8%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι για πρώτη φορά στο δελτίο του ΑΔΜΗΕ καταγράφονται αναλυτικά στοιχεία για τις μπαταρίες, παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή τους στο συνολικό μείγμα παραμένει εξαιρετικά μικρή. Στον τομέα της αποθήκευσης δραστηριοποιούνται ήδη οι Metlen, Motor Oil Renew, Storage Gate, Optimus, Enel και ΔΕΗ.

Τέλος, μεταξύ των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (ΦοΣΕ), την πρώτη θέση κατέχει ο ΔΑΠΕΕΠ με 33,59% και ακολουθούν η Optimus με 23,1%, η Metlen με 15,96%, η ΔΕΗ με 10,67% και η Motor Oil Renew με 3,08%, ενώ οι υπόλοιποι ΦοΣΕ ΑΠΕ μοιράζονται το 13,6% της αγοράς.