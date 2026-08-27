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ΔΕΘ: Το ενεργειακό κόστος στην κορυφή της ατζέντας των επιχειρήσεων- Τι ζητά η αγορά
Άννα Διανά
Πέμπτη, 27/08/2026 - 08:03
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Σε συνθήκες αυξανόμενης πίεσης βρίσκει τις εμπορικές επιχειρήσεις η αντίστροφη μέτρηση για τη ΔΕΘ, με την υποχώρηση των πραγματικών πωλήσεων να εντείνει την ανησυχία για το αυξημένο λειτουργικό κόστος και να φέρνει ξανά την ενέργεια στο προσκήνιο

Η τελευταία ανάλυση του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, δείχνει ότι στο β΄ τρίμηνο του 2026 ο πραγματικός τζίρος στο λιανικό εμπόριο εκτός τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων μειώθηκε κατά 3,7%, παρά την ονομαστική αύξηση κατά 1,2%.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η πίεση στις μεγάλες επιχειρήσεις, όπου οι πραγματικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 6,1%, ενώ στο σύνολο των μικρομεσαίων η μείωση διαμορφώθηκε στο 2,9%. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις κατέγραψαν πτώση 3,8% και οι μικρές 3,2%, με τις μεσαίες να αποτελούν τη μοναδική εξαίρεση, εμφανίζοντας αύξηση 2,3%.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, συνδέει την εικόνα αυτή, μεταξύ άλλων, με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, το κόστος στέγασης και ενέργειας, την περιορισμένη πρόσβαση σε ρευστότητα και την αύξηση του λειτουργικού κόστους, κάνοντας λόγο για ένα «εκρηκτικό μείγμα» για τις επιχειρήσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, το ενεργειακό κόστος αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικούς κοινούς παρονομαστές των αιτημάτων που καταθέτει ο επιχειρηματικός κόσμος ενόψει των κυβερνητικών εξαγγελιών στη Θεσσαλονίκη. Πλαφόν στις αυξήσεις των επαγγελματικών τιμολογίων, μόνιμες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους, ενεργειακές κοινότητες και κίνητρα για πράσινες επενδύσεις συνθέτουν τη δέσμη των προτάσεων που βρίσκεται στο τραπέζι.

Η ΕΣΕΕ με το υπόμνημα που έστειλε πρόσφατα ενόψει της ΔΕΘ προχωρά ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην ενέργεια. Στην κορυφή βρίσκεται η θέσπιση πλαφόν στις αυξήσεις των επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και η εφαρμογή στοχευμένων μέτρων στήριξης για τις ενεργοβόρες εμπορικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, προτείνει ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για επενδύσεις, μεταξύ άλλων, στην πράσινη μετάβαση. Η Συνομοσπονδία συνδέει το ενεργειακό κόστος με τη ρευστότητα και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εντάσσοντας τις σχετικές προτάσεις σε ένα ευρύτερο πακέτο φορολογικών, ασφαλιστικών και χρηματοδοτικών παρεμβάσεων.

Σε περισσότερο διαρθρωτικές λύσεις εστιάζει το ΕΒΕΑ. Στο υπόμνημα που απέστειλε προς τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων ζητά μόνιμες παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων επιχειρήσεων.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται επίσης μέτρα για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, ενώ μεταξύ των άμεσων παρεμβάσεων που προτείνει είναι η θέσπιση υπεραποσβέσεων 200% για παραγωγικές, πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, έχει άλλωστε συμπεριλάβει το υψηλό κόστος παραγωγής μεταξύ των προκλήσεων που καθιστούν, όπως επισημαίνει, αναγκαία μια νέα στρατηγική για την ελληνική οικονομία.

Τη βαρύτητα του ενεργειακού κόστους για τις μικρότερες επιχειρήσεις ανέδειξε και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Σε πρόσφατη συνέντευξή του χαρακτήρισε την ενέργεια, μαζί με την ακρίβεια και το ύψος των ενοικίων, ως ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι.

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι παρεμβάσεις του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος στο πακέτο των δέκα μέτρων που έχει θέσει προς το οικονομικό επιτελείο ζητά περιορισμό του λειτουργικού κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι προσεγγίσεις των φορέων διαφέρουν ως προς τα εργαλεία, συγκλίνουν όμως ως προς τη διαπίστωση: το κόστος λειτουργίας και ειδικότερα η ενέργεια εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, μεταφέροντας πλέον το βάρος στην κυβέρνηση και στις παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ.

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