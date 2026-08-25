ΔΑΠΕΕΠ: Ενημέρωση εκκαθαρίσεων ΣΕΔΠ – Τροποποίηση

Ο ΔΑΠΕΕΠ ενημερώνει τους Παραγωγούς ότι βάσει της τροποποίησης της Παραγράφου 10 του Άρθρου 5 του Ν. 4414/2016, οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. και οι σταθμοί τους συμμετείχαν απευθείας ή μέσω Φο.Σ.Ε ή Φο.Σ.Ε.Τε.Κ στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, στις Περιόδους Κατανομής, κατά τις οποίες η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς έλαβε αρνητικές τιμές στρογγυλοποιημένες με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, μεσοσταθμικά ανά ώρα περιόδων κατανομής, για πάνω από δύο (2) διαδοχικές ώρες περιόδων κατανομής, δεν λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια των σταθμών τους κατά τις ώρες αυτές.

Για την εφαρμογή της παρούσας «Περίοδοι Κατανομής» νοούνται δεκαπεντάλεπτα (15 λεπτά) και ως «ώρα περιόδων κατανομής» νοούνται τέσσερα (4) δεκαπεντάλεπτα της ώρας.