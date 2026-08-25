ΔΑΠΕΕΠ: Ενημέρωση εκκαθαρίσεων ΣΕΔΠ – Τροποποίηση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μαρινάκης: Έως το 2027 πλήρης ανανέωση του στόλου των λεωφορείων της Θεσσαλονίκης με αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/08/2026 - 15:47
Ιράν: Μεταφόρτωση πετρελαίου με προορισμό την Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
26/08/2026 - 15:13
Η METLEN διευρύνει το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα στην αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
26/08/2026 - 14:33
Χατζηβασιλείου: Με βάση το Διεθνές Δίκαιο δεν απαιτείται άδεια για την πόντιση του καλωδίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/08/2026 - 13:56
Πώς οι μύθοι για τα ορυκτά καύσιμα οδηγούν την Ελλάδα σε βαθιά εξάρτηση από το LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/08/2026 - 12:58
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ Αποθήκευσης για τον Μάιο του 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/08/2026 - 12:48
Ά. Σκέρτσος: Γιατί «απένταξη» από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν σημαίνει «ακύρωση» ενός έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/08/2026 - 12:46
Θεοδωρικάκος: Υποστηρίζουμε 282 παραγωγικές επενδύσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη με 500 εκατ. ευρώ από τον Αναπτυξιακό Νόμο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/08/2026 - 11:30
Ρωσία: Πυρκαγιά σε ρωσικό πετροχημικό συγκρότημα φυσικού αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
26/08/2026 - 11:06
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Η εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων, μία από τις κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/08/2026 - 10:25
Ο ΔΑΠΕΕΠ ανακοινώνει τις επόμενες δύο Δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης για το έτος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/08/2026 - 10:13
Ουρές αναμονής έξω από τα βενζινάδικα της Τεχεράνη, μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων
ΚΟΣΜΟΣ
26/08/2026 - 09:13
Παράταση εγκατάστασης και δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου για σταθμούς των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/08/2026 - 08:52
Ρωσία: Η κυβέρνηση θα παρατείνει την απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου ντίζελ έως τον Σεπτέμβριο
ΚΟΣΜΟΣ
26/08/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Το 1,7 δισ. ευρώ δεν θα σώσει τον Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/08/2026 - 08:05
Ηλεκτρισμός: Ράλι τιμών στην Ευρώπη – Στις ακριβότερες αγορές η Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/08/2026 - 08:02
Motor Oil: Στο πράσινο υδρογόνο το μεγάλο επενδυτικό στοίχημα- Τα έργα των 150 εκατ. ευρώ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/08/2026 - 07:58
Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/08/2026 - 15:42
ΕΥΑΘ: Σύμβαση με ΕΟΑΛ για τεχνογνωσία GIS
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/08/2026 - 15:20
ΥΠΕΘΑ: Υλοποίηση Προγράμματος 63,5 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό Στρατιωτικών Εργοστασίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/08/2026 - 14:38
ΔΑΠΕΕΠ: Ενημέρωση εκκαθαρίσεων ΣΕΔΠ – Τροποποίηση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/08/2026 - 14:23
Νίκος Χαρδαλιάς: Χρηματοδοτούμε την ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημοτικών κτηρίων σε όλη την Αττική
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/08/2026 - 13:42
ΔΕΗ: Με περισσότερα από 100 καταστήματα νέας γενιάς επαναπροσδιορίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/08/2026 - 13:14
Προκαταρκτική εξέταση για τις πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/08/2026 - 12:37
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» ανοικτά του Ομάν
ΚΟΣΜΟΣ
25/08/2026 - 11:49
Στ. Παπασταύρου: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για Τουρισμό και ΑΠΕ: Ανάπτυξη με κανόνες, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/08/2026 - 10:57
Διυλιστήριο στις φλόγες, 2 νεκροί στη Ρωσία σε ουκρανικές επιδρομές - Ισάριθμοι νεκροί στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
25/08/2026 - 10:47
Νίκος Παπαθανάσης: Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η δημιουργία Κέντρων Αριστείας για έρευνα και καινοτομία
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/08/2026 - 09:57
Αντ. Γκουτέρες: Προτείνει βοήθεια του ΟΗΕ για να διευκολυνθούν οι μεταφορές λιπασμάτων από τα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
25/08/2026 - 09:49
Metlen Energy & Metals: Απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/08/2026 - 09:14

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΑΠΕΕΠ: Ενημέρωση εκκαθαρίσεων ΣΕΔΠ – Τροποποίηση

ΔΑΠΕΕΠ: Ενημέρωση εκκαθαρίσεων ΣΕΔΠ – Τροποποίηση
Newsroom
Τρίτη, 25/08/2026 - 14:23
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ΔΑΠΕΕΠ ενημερώνει τους Παραγωγούς ότι βάσει της τροποποίησης της Παραγράφου 10 του Άρθρου 5 του Ν. 4414/2016, οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. και οι σταθμοί τους συμμετείχαν απευθείας ή μέσω Φο.Σ.Ε ή Φο.Σ.Ε.Τε.Κ στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, στις Περιόδους Κατανομής, κατά τις οποίες η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς έλαβε αρνητικές τιμές στρογγυλοποιημένες με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, μεσοσταθμικά ανά ώρα περιόδων κατανομής, για πάνω από δύο (2) διαδοχικές ώρες περιόδων κατανομής, δεν λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια των σταθμών τους κατά τις ώρες αυτές.

Για την εφαρμογή της παρούσας «Περίοδοι Κατανομής» νοούνται δεκαπεντάλεπτα (15 λεπτά) και ως «ώρα περιόδων κατανομής» νοούνται τέσσερα (4) δεκαπεντάλεπτα της ώρας.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Παπαστράτος: Πωλήσεις άνω του 1 δισ. και νέο ορόσημο στην πράσινη επένδυση στον Ασπρόπυργο
Παπαστράτος: Πωλήσεις άνω του 1 δισ. και νέο ορόσημο στην πράσινη επένδυση στον Ασπρόπυργο 25 Αυγούστου 2026
Motor Oil: Στο πράσινο υδρογόνο το μεγάλο επενδυτικό στοίχημα- Τα έργα των 150 εκατ. ευρώ 26 Αυγούστου 2026
Motor Oil: Στο πράσινο υδρογόνο το μεγάλο επενδυτικό στοίχημα- Τα έργα των 150 εκατ. ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ Αποθήκευσης για τον Μάιο του 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ Αποθήκευσης για τον Μάιο του 2026

Ο ΔΑΠΕΕΠ ανακοινώνει τις επόμενες δύο Δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης για το έτος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΔΑΠΕΕΠ ανακοινώνει τις επόμενες δύο Δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης για το έτος 2026

Παράταση εγκατάστασης και δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου για σταθμούς των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παράταση εγκατάστασης και δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου για σταθμούς των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

Στ. Παπασταύρου: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για Τουρισμό και ΑΠΕ: Ανάπτυξη με κανόνες, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για Τουρισμό και ΑΠΕ: Ανάπτυξη με κανόνες, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες

Παπαστράτος: Πωλήσεις άνω του 1 δισ. και νέο ορόσημο στην πράσινη επένδυση στον Ασπρόπυργο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παπαστράτος: Πωλήσεις άνω του 1 δισ. και νέο ορόσημο στην πράσινη επένδυση στον Ασπρόπυργο

Ηλεκτρισμός: Συνεχίζεται η άνοδος της χονδρικής- Ακριβότερη αφετηρία για τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρισμός: Συνεχίζεται η άνοδος της χονδρικής- Ακριβότερη αφετηρία για τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου