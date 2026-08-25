Πώς δροσιζόταν ένα σπίτι πριν την εποχή των κλιματιστικών: Το παράδειγμα της Κρήτης

Πώς κατάφερναν οι παλιότερες γενιές στην Κρήτη να επιβιώνουν από τους καύσωνες χωρίς air condition;

Πριν την εξάπλωση της τεχνολογίας και των σύγχρονων συστημάτων ψύξης, η διαβίωση κατά τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες στην Κρήτη βασιζόταν στη σοφή αξιοποίηση των υλικών και στον έξυπνο σχεδιασμό των κατοικιών.

Τα παραδοσιακά κτίσματα του νησιού κατασκευάζονταν με υλικά - όπως η πέτρα, το ξύλο και το χώμα - ενσωματώνοντας αρχές που σήμερα αναγνωρίζουμε ως βιοκλιματική αρχιτεκτονική.

Η «ασπίδα» του πέτρινου τοίχου

Το κύριο δομικό στοιχείο, η πέτρα, διασφάλιζε τη σταθερότητα της εσωτερικής θερμοκρασίας.

Οι τοίχοι με μεγάλο πάχος διέθεταν υψηλή θερμική μάζα, καθυστερώντας τη μεταφορά της εξωτερικής ζέστης στο εσωτερικό του σπιτιού κατά τις ώρες της αιχμής. Έτσι, ο χώρος διατηρούταν δροσερός τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Διαχείριση φυσικού αερισμού και σκίασης

Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση ότι τα ανοιχτά παράθυρα δροσίζουν τον χώρο κατά τη διάρκεια του καύσωνα, η παραδοσιακή τακτική επέβαλε το κλείσιμο κάθε ανοίγματος όταν η εξωτερική θερμοκρασία ήταν υψηλή.

Παθητική σκίαση: Η χρήση παντζουριών, στεγάστρων και αυλών εμπόδιζε την άμεση εισβολή των ηλιακών ακτίνων.

Η χρήση παντζουριών, στεγάστρων και αυλών εμπόδιζε την άμεση εισβολή των ηλιακών ακτίνων. Νυχτερινός αερισμός: Με τη δύση του ηλίου και την πτώση της θερμοκρασίας, τα παράθυρα άνοιγαν για να δημιουργηθεί φυσικό ρεύμα, απομακρύνοντας τη θερμότητα που είχε συσσωρευτεί.

Ο ρόλος της αυλής και της οροφής

Η αυλή λειτουργούσε ως ένας ευέλικτος, ημιυπαίθριος χώρος διαβίωσης. Οι κάτοικοι μετακινούνταν ανάλογα με την τροχιά του ήλιου, επιλέγοντας πάντα τα σκιασμένα σημεία, ενώ παράλληλα οι χώροι αυτοί διευκόλυναν την κυκλοφορία του αέρα.

Όσον αφορά τις οροφές, τα παραδοσιακά δώματα αποτελούνταν από στρώσεις ξύλινων δοκαριών, κλαδιών και παχιού στρώματος χώματος. Η συγκεκριμένη κατασκευή εμπόδιζε τη γρήγορη διείσδυση της ζέστης από την οροφή, η οποία είναι και το πλέον εκτεθειμένο σημείο του κτιρίου.

Προσαρμογή του τρόπου ζωής

Πέραν των παραδοσιακών κατασκευαστικών τεχνικών, καθοριστική ήταν και η ανθρώπινη συμπεριφορά.

Οι καθημερινές συνήθειες προσαρμόζονταν στον φυσικό κύκλο της ημέρας: οι βαριές εργασίες αποφεύγονταν τις μεσημεριανές ώρες, ενώ η δραστηριότητα μεταφερόταν τις πρώτες πρωινές ή τις απογευματινές ώρες.

Σήμερα, η σύγχρονη αρχιτεκτονική επανέρχεται σε αυτές τις θεμελιώδεις αρχές της παθητικής ψύξης, συνδυάζοντας την παράδοση με τις σύγχρονες ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας.

Πηγή: cretaone.gr