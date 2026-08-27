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METLEN: Ανεβάζει ταχύτητα στις μπαταρίες- Τα μεγάλα έργα σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Ελλάδα

METLEN: Ανεβάζει ταχύτητα στις μπαταρίες- Τα μεγάλα έργα σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Ελλάδα
Άννα Διανά
Πέμπτη, 27/08/2026 - 08:08
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Η αποθήκευση ενέργειας εξελίσσεται σε ένα από τα ισχυρά αναπτυσσόμενα πεδία δραστηριότητας της METLEN, με την εταιρεία να προσθέτει νέα έργα και συμφωνίες στο χαρτοφυλάκιό της σε τρεις βασικές ευρωπαϊκές αγορές.

Η M RESET του Κλάδου Ενέργειας ενισχύει την παρουσία της στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), με αιχμή το μεγαλύτερο έργο που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο ως προς τη χωρητικότητα, τη μακροπρόθεση χρηματοδότηση στην Ιταλία και τη μονάδα των 790 MWh στη Θεσσαλία. Η ενίσχυση της δραστηριότητας στις μπαταρίες είχε ήδη αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του 2026, όταν η METLEN ανακοίνωσε ότι είχε ολοκληρώσει την ηλεκτροδότηση έργων BESS συνολικής ισχύος άνω των 400 MW σε Ελλάδα και Ιταλία. Στο τέλος Ιουνίου, το συμβασιοποιημένο ανεκτέλεστο της M RESET ανερχόταν σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ, με επιπλέον 200 εκατ. ευρώ έργων σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων.

Όπως ανακοινώθηκε χθες στο Ηνωμένο Βασίλειο, η METLEN υπέγραψε σύμβαση BoP (Balance of Plant) με την Pulse Clean Energy για το έργο Penn BESS, ισχύος 129 MW, στην περιοχή West Midlands, με εγκατεστημένη χωρητικότητα μπαταριών 362 MWh. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο αποθήκευσης ενέργειας που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα η εταιρεία στη βρετανική αγορά ως προς τη χωρητικότητα αποθήκευσης. Το αντικείμενο εργασιών της METLEN περιλαμβάνει και τις εργασίες σύνδεσης στο δίκτυο, ενώ η ηλέκτριση της εγκατάστασης αναμένεται έως το τέλος του 2027. Η νέα συμφωνία έρχεται να προστεθεί στην ήδη ισχυρή παρουσία της εταιρείας στη Βρετανία. Συνολικά, η METLEN έχει ολοκληρώσει ή υλοποιεί σήμερα περίπου 30 μονάδες αποθήκευσης με μπαταρίες στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών έργων και έργων που συνδυάζουν φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης, συνολικής χωρητικότητας σχεδόν 2 GWh. Η Pulse Clean Energy διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής χωρητικότητας 400 MWh, ενώ επιπλέον 400 MWh βρίσκονται υπό κατασκευή, με στόχο να φτάσει τα 2 GWh έως το 2030.

Παράλληλα, στην Ιταλία η METLEN εξασφάλισε τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους 18 εκατ. ευρώ για έργο BESS ισχύος 25 MW / 75 MWh στην Απουλία, στην επαρχία του Μπρίντιζι.

Το έργο έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία και υποστηρίζεται από επταετή Physical Tolling Agreement με τον Όμιλο Dolomiti Energia. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη συμφωνία μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης αποτελεί μία από τις πρώτες του είδους της στην ιταλική αγορά αποθήκευσης ενέργειας. Η METLEN δραστηριοποιείται στην Ιταλία από το 2017 και διαθέτει σήμερα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 3 GWh δυναμικότητας αποθήκευσης ενέργειας.

Στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Όμιλο Εταιρειών Καρατζή, η METLEN έχει αναπτύξει τη μεγαλύτερη αυτοτελή μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες που έχει προγραμματιστεί μέχρι σήμερα στη χώρα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Το έργο στη Θεσσαλία έχει ισχύ 330 MW και εγκατεστημένη χωρητικότητα μπαταριών 790 MWh. Η ισχύς της μονάδας έχει πλέον ενταχθεί στο εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη λειτουργία της και τη συμμετοχή της στις υπηρεσίες του δικτύου. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε πρόσφατα το έργο αποθήκευσης ενέργειας «Aenaos», ισχύος 48 MW / 96 MWh, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση / NextGenerationEU.

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