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Τι μπορεί να συμβεί αν δεν κάνετε ποτέ επανεκκίνηση στο router σας;

Τι μπορεί να συμβεί αν δεν κάνετε ποτέ επανεκκίνηση στο router σας;
Pexels
Newsroom
Τρίτη, 25/08/2026 - 07:11
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Η ασφάλεια των δικτύων και η σταθερότητα της σύνδεσης δεν απαιτούν πάντα πολύπλοκες τεχνικές λύσεις.

Νωρίτερα το 2026, οι αμερικανικές υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας εξάρθρωσαν ένα εγκληματικό δίκτυο που εκμεταλλευόταν παραβιασμένα οικιακά routers, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως botnet από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Οι εισβολείς αξιοποιούσαν αυτές τις συσκευές για κακόβουλους σκοπούς, όπως η υποκλοπή διαπιστευτηρίων, η παγίδευση ευαίσθητων δεδομένων και η στοχοποίηση κρίσιμων κυβερνητικών και στρατιωτικών υποδομών.

Κατόπιν αυτού, η NSA εξέδωσε επίσημη οδηγία: Μην ξεχνάτε να κάνετε επανεκκίνηση στο router σας.

Μια απλή επανεκκίνηση (reboot) επαρκεί για να εξουδετερώσει ή να καθαρίσει το προσωρινό κακόβουλο λογισμικό (malware) και να επαναφέρει τις συνδέσεις που ενδέχεται να εκμεταλλεύονται οι εισβολείς.

Η παράλειψη αυτής της διαδικασίας εγκυμονεί κινδύνους που κυμαίνονται από τη μείωση της ταχύτητας και τις διαρροές μνήμης έως τη συνολική παραβίαση του δικτύου.

Πέραν της ασφάλειας, η επανεκκίνηση ενισχύει και την απόδοση. Καθαρίζει την προσωρινή μνήμη (cache), επανεκκινεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας και βελτιστοποιεί την επιλογή καναλιών Wi-Fi.

Κάθε πότε πρέπει να κάνετε reboot

Η NSA συνιστά την πραγματοποίηση reboot τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, αν και η εβδομαδιαία ή καθημερινή αυτόματη επανεκκίνηση - μέσω των ρυθμίσεων διαχείρισης σε ώρες χαμηλής χρήσης - θεωρείται βέλτιστη πρακτική.

Παράλληλα, απαραίτητη κρίνεται και η ενεργοποίηση των αυτόματων ενημερώσεων υλικολογισμικού (firmware), καθότι περιέχουν κρίσιμες διορθώσεις ασφαλείας.

Πότε δεν επαρκεί η επανεκκίνηση

Εάν μια συσκευή είναι παλαιά και δεν υποστηρίζεται πλέον με ενημερώσεις από τον κατασκευαστή, το FBI συνιστά την άμεση αντικατάστασή της, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις η απλή επανεκκίνηση δεν επαρκεί.

Τέλος, δεν πρέπει να συγχέεται η επανεκκίνηση (reboot) με την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (factory reset). Η πρώτη επανεκκινεί το σύστημα χωρίς απώλεια δεδομένων, ενώ η δεύτερη διαγράφει όλες τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις (όπως το SSID και τον κωδικό Wi-Fi) επαναφέροντας τη συσκευή στην αρχική της κατάσταση, αποτελώντας λύση έσχατης ανάγκης για σοβαρά τεχνικά προβλήματα.

Σε μια εποχή όπου οι κυβερνοεπιθέσεις στοχεύουν ολοένα και συχνότερα οικιακές συσκευές για τη δημιουργία κακόβουλων δικτύων, οι διεθνείς οργανισμοί κυβερνοασφάλειας υπογραμμίζουν ότι μια απλή, τακτική κίνηση - η επανεκκίνηση του router - μπορεί να αποτελέσει την πρώτη γραμμή άμυνας αλλά και το κλειδί για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων του δικτύου σας.

Πηγή: bgr.com

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2026 - 07:11
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