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Η Γη «σιγοβράζει»: Σε επίπεδα ρεκόρ η θερμοκρασία των ωκεανών

Η Γη «σιγοβράζει»: Σε επίπεδα ρεκόρ η θερμοκρασία των ωκεανών
Cristian Palmer on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 27/08/2026 - 07:02
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Οι παγκόσμιοι ωκεανοί κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην καταγεγραμμένη ιστορία, με την υπηρεσία Copernicus να προειδοποιεί για τις δραματικές επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή και τις κρίσιμες βιομηχανικές υποδομές.

Οι παγκόσμιοι ωκεανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κρίση υπερθέρμανσης, καταγράφοντας τις υψηλότερες θερμοκρασίες υδάτων στην ιστορία των καταγραφών.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ευρωπαϊκής κλιματικής υπηρεσίας Copernicus, η άνοδος αυτή τροφοδοτείται από έναν ισχυρό κύκλο του φαινομένου Ελ Νίνιο σε συνδυασμό με την επιταχυνόμενη, ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί απλώς ένα περιβαλλοντικό στατιστικό στοιχείο, αλλά μια σοβαρή απειλή με ευρείες προεκτάσεις για τα οικοσυστήματα και τις βιομηχανικές δραστηριότητες.

Τα ψάρια μεταναστεύουν, η παραγωγή ενέργειας «φρενάρει»

Η υπερθέρμανση των υδάτων επηρεάζει άμεσα τη θαλάσσια ζωή, προκαλώντας μαζικές καταστροφές σε ευαίσθητα οικοσυστήματα και οδηγώντας πολλά είδη ψαριών σε μετανάστευση προς ψυχρότερες περιοχές, γεγονός που αποσταθεροποιεί την αλιεία και τα τοπικά μέσα βιοπορισμού.

Παράλληλα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στους ωκεανούς και τις θάλασσες έχουν άμεσο αντίκτυπο στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα. Οι βιομηχανικές μονάδες και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας - ιδίως οι θερμοηλεκτρικοί και πυρηνικοί σταθμοί - εξαρτώνται σε τεράστιο βαθμό από το θαλασσινό νερό ή το νερό ποταμών για την ψύξη των συστημάτων τους.

Όταν η θερμοκρασία του νερού ψύξης αυξάνεται υπερβολικά, η απόδοση των σταθμών παραγωγής ενέργειας μειώνεται σημαντικά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι εταιρείες αναγκάζονται να περιορίσουν την παραγωγή τους για να αποφύγουν την υπερθέρμανση του περιβάλλοντος κατά την απόρριψη του θερμού νερού. Αυτή η δυναμική δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην ενεργειακή ασφάλεια, ειδικά κατά τις περιόδους αιχμής της ζήτησης.

Κίνδυνος για περισσότερα ακραία φαινόμενα

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η συνέχιση αυτής της τάσης θα εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τροφοδοτώντας ισχυρότερους τυφώνες και μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας.

Όπως τονίζουν, η αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί άμεσες και συντονισμένες παγκόσμιες δράσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς η προστασία των ωκεανών συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα του πλανήτη και των κρίσιμων υποδομών μας.

Πηγή: Associated Press

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2026 - 07:02
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