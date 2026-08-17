ΑΚΤΟR: Αγορά συγκρότημα έξι ακινήτων συγκρότημα ακινήτων στην Παιανία

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Δευτέρα, 17/08/2026 - 08:20
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Το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής ανέρχεται στο ποσό των €45.550.000, και θα προέλθει από συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και χρηματοδότησης που θα εξασφαλισθεί από πιστωτικό ή χρηματοδοτικό οργανισμό, είτε στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης ή άλλης αντίστοιχης χρηματοδοτικής δομής της Συναλλαγής.

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Όμιλος AKTOR») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα:

H «AKTOR STONE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 100% θυγατρική της Εταιρείας (η «Αγοράστρια») υπέγραψε στις 14 Αυγούστου 2026 μνημόνιο συμφωνίας – ιδιωτικό συμφωνητικό (το «Μνημόνιο») με την «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Πωλήτρια») για την απόκτηση συγκροτήματος ακινήτων στην Παιανία Αττικής (η «Συναλλαγή»)

Αντικείμενο της Συναλλαγής ειδικότερα αποτελεί η αγορά έξι αγροτεμαχίων συνολικής επιφανείας περίπου 62.623 τ.μ, μετά των ευρισκόμενων επί αυτών κτηρίων, ήτοι κτιριακού συγκροτήματος αποτελούμενο από επτά κτίρια και μικρότερες κατασκευές, συνολικής επιφανείας 27.597,90 τ.μ., καθώς και έτερου κτιρίου συνολικής επιφανείας 2.659,90 τ.μ, ευρισκόμενα στην περιοχή ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Παιανίας (τα «Ακίνητα»). Η πώληση και μεταβίβαση των Ακινήτων θα λάβει χώρα με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας (το «Οριστικό Συμβόλαιο»). Το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής ανέρχεται στο ποσό των €45.550.000, και θα προέλθει από συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και χρηματοδότησης που θα εξασφαλισθεί από πιστωτικό ή χρηματοδοτικό οργανισμό, είτε στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης ή άλλης αντίστοιχης χρηματοδοτικής δομής της Συναλλαγής.

Η υπογραφή του Οριστικού Συμβολαίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης των συνήθων για ανάλογες συναλλαγές όρων και προϋποθέσεων.

Στα Ακίνητα στεγάζονται ήδη δυνάμει συμβάσεων μίσθωσης όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου AKTOR ενώ υφίστανται και άλλες ενεργές συμβάσης μίσθωσης με υψηλής ποιότητας μισθωτές. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής ικανοποιεί την ανάγκη του Ομίλου AKTOR να αποκτήσει εγκαταστάσεις στις οποίες θα μπορεί να στεγάζει τις συνεχώς διευρυνόμενες δραστηριότητές του υποστηρίζοντας τη σταδιακή συγκέντρωση πρόσθετων δραστηριοτήτων σε έναν ενιαίο εταιρικό χώρο. Παράλληλα, ο Όμιλος θα εξετάσει, στον βαθμό που το επιτρέψουν οι ρυθμιστικές συνθήκες, τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και αξιοποίησης του Ακινήτου ως σύγχρονου εταιρικού campus.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη που δημιουργεί υποχρέωση δημοσιοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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