Μαρινάκης: Έως το 2027 πλήρης ανανέωση του στόλου των λεωφορείων της Θεσσαλονίκης με αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης

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Newsroom
Τετάρτη, 26/08/2026 - 15:47
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«Αύριο Πέμπτη 27 Αυγούστου, παρουσία του Πρωθυπουργού, εγκαινιάζεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα», τόνισε από την συμπρωτεύουσα όπου βρίσκεται ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. «Η παράδοση της νέας γραμμής στην κυκλοφορία θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις καθημερινές μετακινήσεις και θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο της πόλης», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.

«Στο εξής, δήλωσε, στο τμήμα Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Μαρτίου, η συχνότητα των δρομολογίων διαμορφώνεται στα τρία λεπτά και αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω με τη σταδιακή ένταξη νέων συρμών στην κυκλοφορία.

Η λειτουργία του Μετρό στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη συμβάλει στη βελτίωση της κυκλοφορίας, καθώς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχει καταγραφεί μείωση κατά 15% των οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Η επέκταση προς την Καλαμαριά αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την τάση, προσελκύοντας νέους επιβάτες και συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου.

Η επέκταση του Μετρό συνοδεύεται από αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών, ώστε τα δύο μέσα να λειτουργούν συμπληρωματικά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Παράλληλα, σχεδιάζεται, σταδιακή διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό, με στόχο την 24ωρη λειτουργία Παρασκευή και Σάββατο, σε συνδυασμό με λεωφορειακές γραμμές.

Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η επέκταση του Μετρό προς τα δυτικά, η οποία σε συνδυασμό με τον Προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης, θα βελτιώσει περαιτέρω τις μετακινήσεις στην πόλη.

Η μεγάλη αλλαγή, όμως, δεν αφορά μόνο το Μετρό. Τα τελευταία επτά χρόνια έχει συντελεστεί ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, με αιχμή την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων.

Το 2019 μόλις 250 λεωφορεία βρίσκονταν σε κυκλοφορία στην πόλη, με μέσο όρο ηλικίας 14,5 έτη. Σήμερα, στην ευρύτερη Θεσσαλονίκη δρομολογούνται καθημερινά 500 λεωφορεία, εκ των οποίων 206 λεωφορεία του ΟΑΣΘ είναι ολοκαίνουρια. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, που έχει ήδη αποτυπωθεί στην ποιότητα και την αξιοπιστία των μετακινήσεων.

Σημαντική ενίσχυση για τις δημόσιες συγκοινωνίες της πόλης αποτελούν τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία, που παρελήφθησαν πρόσφατα και εντάσσονται από τον Σεπτέμβριο στην κυκλοφορία.

Παράλληλα, προσλαμβάνονται 171 νέοι οδηγοί στον ΟΑΣΘ μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ. Η αύξηση του διαθέσιμου στόλου, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του προσωπικού, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περισσότερα δρομολόγια, μικρότερους χρόνους αναμονής, μεγαλύτερη αξιοπιστία και καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.

Η προσπάθεια ανανέωσης συνεχίζεται, με στόχο έως το 2027 την πλήρη ανανέωση του στόλου με λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και την περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης.

Η αναβάθμιση των συγκοινωνιών συνοδεύεται και από τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των μετακινήσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, έχει υλοποιήσει παρεμβάσεις όπως η αντικατάσταση των χάρτινων εισιτηρίων με ηλεκτρονικά και η λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας για ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το κοινό, ενώ προχωρούν οι ενέργειες για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων κομίστρου λεωφορείων και Μετρό.

Ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης αλλάζει και αυτή η αλλαγή μεταφράζεται σε καλύτερη καθημερινότητα για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης».

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