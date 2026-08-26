Παράταση εγκατάστασης και δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου για σταθμούς των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την δυνατότητα παράτασης εγκατάστασης και δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου για σταθμούς των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι», σε εφαρμογή της παρ. 16 του άρθρου 97 του ν. 4951/2022, όπως ισχύει

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 97 του ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α 129/4.7.2022), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 5325/2026 (ΦΕΚ Α 122/31.07.2026), οι Φωτοβολταϊκοί σταθμοί των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι», οι οποίοι έως την 1η.8.2026 δεν έχουν κατασκευαστεί και οι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης έχουν λήξει ή για τους οποίους έχει παύσει να ισχύει η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου (πέρας διάρκειας ισχύος σύμβασης σύνδεσης), δύναται να αναβιώσουν και να παραταθεί η διάρκεια ισχύος τους, εφόσον καταβάλλουν, έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2026, το Τέλος Παράτασης Εγκατάστασης και Δέσμευσης Ηλεκτρικού Χώρου στον ΔΑΠΕΕΠ και υποβάλουν μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ”Αίτημα παράτασης ισχύος Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης” συνοδευόμενο από την Βεβαίωση Καταβολής Τέλους Δέσμευσης Ηλεκτρικού Χώρου.

Σε περίπτωση που οι σταθμοί των εν λόγω προγραμμάτων έχουν κατασκευαστεί, υπάγονται στις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 32Β του ν. 4951/2022, και συνεπώς ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 14.08.2026 ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ (https://www.deddie.gr/el/anakoinosi-tou-deddie-anaforika-me-tin-energopoiisi-kataskevasmenon-stathmon-ape-sithya-se-efarmogi-tis-par-4-tou-arthrou-32v-tou-n-4951-2022-opos-ischyei/)

Οι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται στα Ηλεκτρικά Συστήματα των Μη Διασυνδεμένων Νησιών δύνανται να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επισημαίνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι σταθμοί για τους οποίους θα γίνει χρήση της δυνατότητας αναβίωσης (κατ’ εφαρμογή της παρ. 16 του άρθρου 97 του ν. 4951/2022) δεν δύναται να λάβουν επιδότηση.