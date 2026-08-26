Ά. Σκέρτσος: Γιατί «απένταξη» από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν σημαίνει «ακύρωση» ενός έργου

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Newsroom
Τετάρτη, 26/08/2026 - 12:46
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Η Ελλάδα πέτυχε τους κρίσιμους στόχους της ψηφιακής και ενεργειακής σύγκλισης με την Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα προίκισε την οικονομία και τη δημόσια διοίκηση με δεκάδες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και έργα που θέτουν τις βάσεις για το επόμενο αναπτυξιακό άλμα της χώρας

Στην αποδόμηση της κριτικής της αντιπολίτευσης -και ειδικότερα του ΠΑΣΟΚ- σχετικά με τις απεντάξεις έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) προχωρά με αναλυτική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Ο κ. Σκέρτσος εξηγεί γιατί η αφαίρεση ενός έργου από το συγκεκριμένο ταμείο δεν συνεπάγεται τη ματαίωσή του, υπογραμμίζοντας παράλληλα την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος στις 31 Αυγούστου.

Τα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα: ΒΟΑΚ και Canadair

Για να καταδείξει τον «παραπλανητικό χαρακτήρα» της αντιπολιτευτικής κριτικής, ο υπουργός Επικρατείας επικαλείται δύο περιπτώσεις:

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ): Λόγω της αυξημένης τεχνικής και χρηματοοικονομικής δυσκολίας του έργου, στην τελική εκδοχή του ΤΑΑ διατηρήθηκε μόνο ένα μικρό τμήμα του. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Σκέρτσος, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΒΟΑΚ δεν θα υλοποιηθεί. Το υπόλοιπο έργο έχει ήδη ανατεθεί σε κοινοπρακτικό σχήμα και χρηματοδοτείται μέσω εναλλακτικών εργαλείων, όπως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών, καθώς και μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και Παραχωρήσεων.

7 νέα αεροσκάφη Canadair (Πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ): Η κατασκευάστρια καναδική εταιρεία είχε διακόψει την παραγωγή των παλαιότερων πυροσβεστικών αεροπλάνων. Μια μεμονωμένη παραγγελία από την Ελλάδα δεν αρκούσε για την επαναλειτουργία της γραμμής παραγωγής. Σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, «η χώρα μας πρωτοστάτησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συγκρότηση μιας μαζικής, ομαδικής παραγγελίας από κράτη-μέλη της ΕΕ, δίνοντας το απαραίτητο "πράσινο φώς" στο εργοστάσιο. Η απένταξη από το "ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα" του ΤΑΑ δεν ακυρώνει την παραλαβή τους: τα πρώτα αεροσκάφη θα καταφθάσουν στις αρχές του 2028, έχοντας μεταφερθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)».

Η αρχιτεκτονική του ΤΑΑ και η «ευρωπαϊκή κανονικότητα»

Ο κ. Σκέρτσος σημειώνει ότι η παραπλάνηση έγκειται στη μη κατανόηση της φύσης του ΤΑΑ, το οποίο αποτελεί μηχανισμό χρηματοδότησης με αυστηρά ορόσημα και όχι έναν άκαμπτο κατάλογο έργων. Οι αναθεωρήσεις των εθνικών σχεδίων προβλέπονται από την ίδια την αρχιτεκτονική του εργαλείου και αξιοποιήθηκαν από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η αντιπολίτευση επιχειρεί να παρουσιάσει αυτή την ευρωπαϊκή κανονικότητα ως «ελληνική ιδιαιτερότητα ή εξαίρεση». Παράλληλα, αναφέρει ότι μετά την διάψευση των αρχικών προβλέψεων της αντιπολίτευσης περί απώλειας πόρων, η κριτική μετατοπίστηκε στο αφήγημα της «χαμένης ευκαιρίας», το οποίο -όπως υποστηρίζει- δεν τεκμηριώνεται από τα πραγματικά δεδομένα.

«Κερδισμένο στοίχημα»

Καταλήγοντας, ο υπουργός Επικρατείας τονίζει ότι η Ελλάδα πέτυχε τους κρίσιμους στόχους της ψηφιακής και ενεργειακής σύγκλισης με την Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα προίκισε την οικονομία και τη δημόσια διοίκηση με δεκάδες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και έργα που θέτουν τις βάσεις για το επόμενο αναπτυξιακό άλμα της χώρας.

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