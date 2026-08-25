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ΥΠΕΘΑ: Υλοποίηση Προγράμματος 63,5 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό Στρατιωτικών Εργοστασίων
Newsroom
Τρίτη, 25/08/2026 - 14:38
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Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην υλοποίηση για πρώτη φορά ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού Στρατιωτικών Εργοστασίων των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικού προϋπολογισμού 63,5 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για έξι έργα, τα οποία εντάσσονται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του ΥΠΕΘΑ (2026–2030) και αφορούν:

  1. Το Διακλαδικό Στρατιωτικό Εργοστάσιο (700 ΣΕ) στην περιοχή της Αττικής, με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ,
  2. Το Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (304 ΠΕΒ) του Στρατού Ξηράς, στην περιοχή του Βόλου, με προϋπολογισμό 20,5 εκατ. ευρώ,
  3. Το Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (308 ΠΕΒ) του Στρατού Ξηράς, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, με προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ,
  4. Το Διακλαδικό Χημείο Ενόπλων Δυνάμεων (ΧΗΕΔ) στην περιοχή της Αττικής, με προϋπολογισμό 6,1 εκατ. ευρώ,
  5. Τις εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής ναυτικών μέσων του Πολεμικού Ναυτικού στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας – Μηχανουργείο, Εφαρμογείο και υπόστεγο HANGAR – με προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ,
  6. Το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ) της Πολεμικής Αεροπορίας στην περιοχή της Αττικής, με προϋπολογισμό 2,9 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αυτά εντάσσονται επίσης στο πλαίσιο της αναβάθμισης και της ενίσχυσης των παραγωγικών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς τα 28 εκατ. € (44,1%) αφορούν την προμήθεια και την εγκατάσταση σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα των Στρατιωτικών Εργοστασίων, εκσυγχρονίζονται οι παραγωγικές και επισκευαστικές διαδικασίες και επιτυγχάνεται η κατακόρυφη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να αναβαθμίζουν, επισκευάζουν και συντηρούν με ίδια μέσα κρίσιμο υλικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επένδυση αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της εγχώριας αμυντικής και στρατιωτικής παραγωγικής βάσης και στον περιορισμό της εξάρτησης από εξωτερικούς παρόχους για κρίσιμες εργασίες υποστήριξης.

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