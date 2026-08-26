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Ρωσία: Η κυβέρνηση θα παρατείνει την απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου ντίζελ έως τον Σεπτέμβριο

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα παρατείνει την απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου ντίζελ έως τον Σεπτέμβριο
Newsroom
Τετάρτη, 26/08/2026 - 08:16
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Η Ρωσία προτίθεται να παρατείνει την απαγόρευση στις εξαγωγές πετρελαίου ντίζελ έως τον Σεπτέμβριο καθώς οι ελλείψεις καυσίμων συνεχίζονται στην εγχώρια αγορά, με έναν αριθμό διυλιστηρίων να εξακολουθεί να γίνεται στόχος επαναλαμβανόμενων επιθέσεων από ουκρανικά drones , δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές του κλάδου.

Μια εκ των πηγών δήλωσε ότι η παράταση της απαγόρευσης έως το τέλος του έτους επίσης συζητείται, ανέφερε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει το θέμα. Η Ρωσία επέβαλε την απαγόρευση από τις 8 έως τις 31 Ιουλίου στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων που ελήφθησαν για να στηρίξουν την εγχώρια αγορά καυσίμων, ενώ αργότερα η απαγόρευση επεκτάθηκε και στους παραγωγούς καυσίμων έως τις 31 Αυγούστου. Η Ρωσία έχει επίσης απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ προς χώρες που δεν το παράγουν και βενζίνης αυτοκινήτων έως τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, καθώς και καυσίμου αεροσκαφών έως τα τέλη Νοεμβρίου του 2026.

Ωστόσο, τον Αύγουστο ξαναπαρουσιάσθηκαν ελλείψεις καυσίμων σε ορισμένες περιοχές μετά από μια σύντομη βελτίωση στα τέλη Ιουλίου, όταν οι τοπικές αρχές ήραν σταδιακά ή χαλάρωσαν τους περιορισμούς. Η απαγόρευση στις εξαγωγές πετρελαίου ντίζελ ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί ανάλογα με την αύξηση της παραγωγής, καθώς τα ρωσικά διυλιστήρια ολοκληρώνουν τις έκτακτες εργασίες συντήρησης μετά τις επιθέσεις, ανέφερε μια πηγή της αγοράς.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ακόμη εάν θα άρει την απαγόρευση, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν ελείψεις σε πετρέλαιο ντίζελ στην εγχώρια αγορά.

Αρκετά διυλιστήρια έχουν ολοκληρώσει τις επισκευαστικές εργασίες και ξανάρχισαν να προμηθεύουν με επιπλέον ποσότητες καυσίμων, δήλωσε ο Νόβακ.

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