Ο ΔΑΠΕΕΠ ανακοινώνει τις επόμενες δύο Δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης για το έτος 2026

Οι δύο δημοπρασίες θα διενεργηθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 και θα περιλαμβάνουν την δημόσια διάθεση Εγγυήσεων Προέλευσης για ενέργεια ΑΠΕ που παρήχθη στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, ήτοι από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο του 2026.

Αναλυτικότερα, η πρώτη χρονικά δημοπρασία της 9ης Σεπτεμβρίου αφορά Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήγαγαν Φωτοβολταϊκοί σταθμοί (Διασυνδεδεμένο Σύστημα), και η δεύτερη αφορά Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδόθηκαν για Αιολικούς σταθμούς (Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

Τα τεχνικά φύλλα των Δημοπρασιών στα οποία δίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων προς δημοπράτηση, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες εκάστης δημοπρασίας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΔΑΠΕΕΠ και θα κοινοποιηθούν στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Συμμετεχόντων στις Δημοπρασίες την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων για τις Δημοπρασίες ΕΠ θα λάβουν πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής σε αυτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Δημοπρασιών ΕΠ. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοπρασιών ΕΠ απαντώντας στην πρόσκληση συμμετοχής.

Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην μία ή και στις δύο δημοπρασίες είναι να έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων έως την 26η Αυγούστου 2026.

Για το πρόγραμμα, τα έντυπα, τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στον Κανονισμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες, έχει δημιουργηθεί συγκεκριμένη ενότητα στον ιστότοπο του ΔΑΠΕΕΠ (www.dapeep.gr)