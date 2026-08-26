Ηλεκτρισμός: Ράλι τιμών στην Ευρώπη – Στις ακριβότερες αγορές η Ελλάδα

Σε ανοδικό κλοιό βρίσκεται η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τις τιμές χονδρικής να ανεβαίνουν στις περισσότερες χώρες και την Ελλάδα να σκαρφαλώνει στα 184,47 ευρώ/MWh, παραμένοντας μεταξύ των ακριβότερων αγορών της Ευρώπης.

Η σημερινή εικόνα είναι έντονα ανοδική σε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής αγοράς, με τις υψηλότερες τιμές να συγκεντρώνονται κυρίως στην Ιταλία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Ιταλία περνά το όριο των 200 ευρώ, στα 200,33 ευρώ/MWh, ενώ η Ρουμανία βρίσκεται στα 186,50 ευρώ, η Βουλγαρία στα 185,33 ευρώ και η Ουγγαρία στα 184,04 ευρώ/MWh. Πάνω από τα 180 ευρώ κινούνται επίσης Κροατία και Σλοβενία.

Το ανοδικό κύμα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην περιοχή. Η Γερμανία φτάνει στα 153,65 ευρώ/MWh με άνοδο 9%, η Ολλανδία στα 148,02 ευρώ με αύξηση 17% και η Γαλλία στα 159,84 ευρώ/MWh με άνοδο 4%. Στον αντίποδα βρίσκονται η Ισπανία και η Πορτογαλία, όπου οι τιμές υποχωρούν και παραμένουν κοντά στα 110 ευρώ/MWh.

Η πίεση στην ηλεκτρική ενέργεια συμπίπτει με νέα άνοδο του φυσικού αερίου, το οποίο παραμένει κρίσιμο για τη διαμόρφωση των τιμών ρεύματος στην Ευρώπη.

Το ολλανδικό TTF κινείται πλέον πάνω από τα 68 ευρώ/MWh, στα υψηλότερα επίπεδα άνω των τριών ετών. Η τιμή day-ahead διαμορφώθηκε στα 68,22 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά 3,1%, ενώ το συμβόλαιο Σεπτεμβρίου έφτασε στα 68,31 ευρώ/MWh, με άνοδο 3,8%.

Οι ανησυχίες επικεντρώνονται στην επάρκεια της ευρωπαϊκής αγοράς ενόψει του χειμώνα. Τα αποθέματα φυσικού αερίου στην ΕΕ βρίσκονται περίπου στο 63%, σημαντικά χαμηλότερα από τον πενταετή εποχικό μέσο όρο του 80%, την ώρα που οι διαταραχές στις ροές LNG μέσω της Μέσης Ανατολής ενισχύουν τον ανταγωνισμό Ευρώπης και Ασίας για διαθέσιμα φορτία.

Οι ευρωπαϊκές τιμές LNG έχουν φτάσει στα 22,83 δολάρια/MMBtu, το υψηλότερο επίπεδο από το 2023, ενώ ο ρυθμός πλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθηκών έχει περιοριστεί στις 3 TWh ημερησίως τον Αύγουστο, έναντι 3,6 TWh την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αγορά, επομένως, βρίσκεται αντιμέτωπη ταυτόχρονα με υψηλό κόστος καυσίμου και με την ανάγκη δημιουργίας αποθεμάτων για τον χειμώνα.

Μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον, η ελληνική Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς διαμορφώνεται για σήμερα Τετάρτη στα 184,47 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά 6,18% από τα 173,73 ευρώ/MWh της Τρίτης. Σε σχέση με τις 23 Αυγούστου και τα 109,45 ευρώ/MWh, η αύξηση φτάνει πλέον το 68,5%.

Ιδιαίτερα μεγάλη παραμένει η ενδοημερήσια διακύμανση, με την ελάχιστη τιμή στα 112,80 ευρώ/MWh και τη μέγιστη στα 260,91 ευρώ/MWh.

Στο ενεργειακό μείγμα οι ΑΠΕ βρίσκονται οριακά στην πρώτη θέση με 39,62%, ενώ πολύ κοντά ακολουθεί το φυσικό αέριο με 38,28%. Οι εισαγωγές καλύπτουν το 10,73%, ο λιγνίτης το 5,88% και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά το 4,12%.

Η νέα άνοδος έρχεται στις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, όταν διαμορφώνεται πλέον η εικόνα του κόστους προμήθειας που θα βαρύνει τις χρεώσεις του Σεπτεμβρίου, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ερώτημα για το πόσο από την πίεση της χονδρικής θα περάσει τελικά στη λιανική. Η έντονη άνοδος των τελευταίων ημερών έχει ανεβάσει σημαντικά και τη μέση τιμή του Αυγούστου, η οποία διαμορφώνεται μέχρι στιγμής στα 130,66 ευρώ/MWh, περίπου 19% υψηλότερα από τον Ιούλιο, όταν η χονδρεμπορική αγορά έκλεισε κοντά στα 110 ευρώ/MWh.