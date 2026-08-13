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Τηλεφωνική επικοινωνία Μ. Ρούμπιο με Γ. Γεραπετρίτη για τη συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο
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Τηλεφωνική επικοινωνία Μ. Ρούμπιο με Γ. Γεραπετρίτη για τη συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο

Τηλεφωνική επικοινωνία Μ. Ρούμπιο με Γ. Γεραπετρίτη για τη συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο
Newsroom
Πέμπτη, 13/08/2026 - 15:27
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Η σημασία της συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν την Τετάρτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο κ. Ρούμπιο επαναβεβαίωσε την ισχύ της διμερούς σχέσης των ΗΠΑ και της Ελλάδας, αναφερόμενος ειδικότερα στη συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της επιβολής του νόμου και της τεχνολογίας. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Ελλάδα για τον ρόλο της ως σταθερού συμμάχου στο ΝΑΤΟ.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε επίσης τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.

«Ο υπουργός Ρούμπιο ευχαρίστησε την Ελλάδα για τον ρόλο της ως σταθερού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επαναβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη ισχύ της διμερούς σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας στην άμυνα, την ενέργεια, την επιβολή του νόμου, την τεχνολογία και τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

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