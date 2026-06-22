Στάσσης: Τριπλασιασμό κερδών και διπλασιασμό EBITDA έως το 2030 στο νέο πλάνο της ΔΕΗ

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Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, απολιγνιτοποίηση, δίκτυα διανομής, data centers και τηλεπικοινωνιακές υποδομές στο επίκεντρο της στρατηγικής του ομίλου

Με επενδύσεις 24 δισ. ευρώ έως το 2030, έμφαση στην ανάπτυξη των δικτύων και περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η ΔΕΗ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή της πορεία. Η διοίκηση του ομίλου παρουσίασε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση το νέο στρατηγικό σχέδιο της επόμενης πενταετίας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός πολυετούς μετασχηματισμού που μετέτρεψε την επιχείρηση από έναν εγχώριο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας σε περιφερειακό ενεργειακό και ψηφιακό όμιλο με παρουσία σε πέντε χώρες.

Σύμφωνα με το Dnews.gr, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του ομίλου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, χαρακτήρισε το 2025 έτος-ορόσημο, επισημαίνοντας ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένας κύκλος βαθιών αλλαγών που μετέτρεψε την επιχείρηση από έναν εγχώριο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας σε διεθνή ενεργειακό παίκτη με παρουσία σε πέντε χώρες. Όπως τόνισε, η στρατηγική της εταιρείας εστιάζει πλέον στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την απολιγνιτοποίηση, τα δίκτυα διανομής, τα data centers και τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία αυξανόμενης αξίας για μετόχους και πελάτες.

Ισχυρές επιδόσεις και επίτευξη των στόχων του 2025

Η διοίκηση παρουσίασε τα αποτελέσματα του 2025, υπογραμμίζοντας ότι επιτεύχθηκαν οι επιχειρησιακοί και οικονομικοί στόχοι που είχαν τεθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 1,7 GW μέσα στη χρονιά, ενώ η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στις 20,9 TWh, με το 37% να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Παράλληλα, οι επενδύσεις στα δίκτυα διανομής σε Ελλάδα και Ρουμανία ανήλθαν σε 800 εκατ. ευρώ.

Η ΔΕΗ διατήρησε μερίδιο αγοράς 50% στην Ελλάδα και 15% στη Ρουμανία, με τις συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας να φτάνουν τις 31,9 TWh. Σε οικονομικό επίπεδο, το προσαρμοσμένο EBITDA ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 13% σε σχέση με το 2024, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα 450 εκατ. ευρώ.

Επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και απολιγνιτοποίηση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πράσινη μετάβαση του ομίλου. Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ έφτασε τα 7,2 GW, αντιπροσωπεύοντας το 58% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος, έναντι 47% το 2024. Παράλληλα, το 2026 αναμένεται να αποτελέσει καθοριστική χρονιά για τη ΔΕΗ, καθώς ολοκληρώνεται η απολιγνιτοποίηση και παύει οριστικά η λιγνιτική παραγωγή.

Δίκτυα και διεθνής επέκταση στο επίκεντρο

Σημαντική ήταν και η πρόοδος στα δίκτυα διανομής, με τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση να αυξάνεται στα 5,7 δισ. ευρώ, αντανακλώντας τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε Ελλάδα και Ρουμανία. Τα δίκτυα αναμένεται να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ενεργειακών υποδομών.

Η εταιρεία έχει πλέον παρουσία σε πέντε χώρες – Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ιταλία – εξελισσόμενη από έναν αμιγώς ελληνικό οργανισμό σε περιφερειακό ενεργειακό όμιλο. Από το 2021 μέχρι σήμερα έχει υπερδιπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ και έχει διπλασιάσει τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή της βάση, κυρίως μέσω της επέκτασής της στη ρουμανική αγορά.

Η πορεία αυτή αποτυπώνεται και στις αποδόσεις για τους μετόχους, καθώς από το 2019 έως σήμερα η συνολική απόδοση της μετοχής ανέρχεται στο 866%, έναντι 113% του αντίστοιχου ευρωπαϊκού δείκτη επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Το στρατηγικό σχέδιο 2026-2030

Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης βρέθηκε το νέο στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει επενδύσεις 24 δισ. ευρώ. Περίπου τα μισά κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα στη Ρουμανία και στις άλλες αγορές όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος. Βασικός στόχος είναι η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να φθάσει τα 19 GW έως το τέλος της δεκαετίας, ενώ η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση στη διανομή να αυξηθεί στα 7,3 δισ. ευρώ.

Άνοιγμα στην ψηφιακή οικονομία και νέες υποδομές

Παράλληλα, η ΔΕΗ διευρύνει τη δραστηριότητά της σε τομείς της ψηφιακής οικονομίας, όπως τα data centers και οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η συνεργασία με την Vodafone Ελλάδας για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών, ενώ η διοίκηση σημείωσε ότι η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ υπερκαλύφθηκε κατά 4,5 φορές, επιβεβαιώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Τριπλασιασμός κερδών έως το 2030

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών έως το 2030, με το EBITDA να αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 18% και να διαμορφώνεται στα 4,6 δισ. ευρώ, από περίπου 2 δισ. ευρώ το 2025. Τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα τριπλασιαστούν, φτάνοντας τα 1,5 δισ. ευρώ από 450 εκατ. ευρώ σήμερα.

Αυξημένο μέρισμα για τους μετόχους

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης τη διανομή μερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 50% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί στους μετόχους εκτιμάται σε περίπου 350 εκατ. ευρώ. Η αποκοπή του δικαιώματος μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου 2026, η ημερομηνία καταγραφής στις 21 Ιουλίου και η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 24 Ιουλίου 2026.

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