Γ. Στάσσης: ΑΠΕ, αποθήκευση και διασυνδέσεις το «κλειδί» για φθηνότερη ενέργεια- Το μήνυμα στις Βρυξέλλες

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Τρίτη, 23/06/2026 - 08:07
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Την ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων στις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανέδειξε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να χρηματοδοτεί το κόστος των ενεργειακών κρίσεων αντί να επενδύει στη μόνιμη λύση.

Μιλώντας στο συνέδριο του Υπερταμείου είπε ότι οι δύο ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων ετών ανέδειξαν τη μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα και τις αδυναμίες της ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού. Η απάντηση, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στην περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αποθήκευσης και κυρίως των διασυνοριακών ηλεκτρικών διασυνδέσεων που θα επιτρέψουν την καλύτερη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων κάθε χώρας.

«Η Ελλάδα έχει καλύτερο ήλιο, οι βόρειες χώρες καλύτερο άνεμο. Χρειάζεται να απελευθερώσουμε την ηλεκτρική ενέργεια μέσα από ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό δίκτυο διασυνδέσεων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ υποστήριξε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά σε υποδομές διασύνδεσης, επισημαίνοντας ότι κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 δαπανήθηκαν περίπου 650 δισ. ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ το συνολικό κόστος των αναγκαίων διασυνδέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπολογίζεται σε περίπου 150 δισ. ευρώ.

«Επιδοτούμε το πρόβλημα αντί να επενδύουμε στη λύση», ανέφερε, καλώντας τις Βρυξέλλες να δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των έργων αυτών.

Ο Γιώργος Στάσσης συνέδεσε επίσης τον ενεργειακό μετασχηματισμό με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων, σημειώνοντας ότι η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τις ψηφιακές υποδομές δεν μπορεί να περιμένει την ωρίμανση των ενεργειακών επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στο σχέδιο ανάπτυξης μεγάλου data center στη Δυτική Μακεδονία, τονίζοντας ότι η περιοχή διαθέτει τις απαραίτητες ενεργειακές υποδομές και μπορεί να εξελιχθεί σε κόμβο νέων τεχνολογιών, συνδυάζοντας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση και αντλησιοταμίευση. Όπως είπε, η δημιουργία νέας ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος παράλληλα με την ανάπτυξη data centers αποτελεί μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη για την περιοχή.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο προβλέπει αρχική εγκατάσταση 300 MW, έργο ύψους 1,2 δις ευρώ, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης έως 1 GW, κάτι που θα κατατάξει την υποδομή στις μεγαλύτερες της Ευρώπης. Ήδη τρέχουν οι διαδικασίες αδειοδότησης και τεχνικού σχεδιασμού, με στόχο η κατασκευή να ξεκινήσει εντός του 2026 ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα ηλεκτροδότησης το 2028. Η ΔΕΗ αξιοποιεί ως συγκριτικό πλεονέκτημα την πρόσβαση σε φθηνότερη ενέργεια, τις υφιστάμενες υποδομές δικτύου και τις εκτάσεις από την απολιγνιτοποίηση.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ΔΕΗ επανέλαβε ότι η εταιρεία συνεχίζει να αναζητά ευκαιρίες ανάπτυξης εκτός συνόρων, επισημαίνοντας ότι η παρουσία της σε έξι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης της επιτρέπει να αξιοποιεί οικονομίες κλίμακας και να συμβάλλει στη μείωση του συνολικού ενεργειακού κόστους στην περιοχή. Μάλιστα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την περαιτέρω επέκταση της ΔΕΗ στην Κεντρική Ευρώπη, αναφέροντας ειδικά τη Σλοβακία και την Πολωνία ως αγορές όπου διαμορφώνονται σημαντικές ευκαιρίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενίσχυση της διασυνοριακής παρουσίας του ομίλου δεν αφορά μόνο την επιχειρηματική ανάπτυξη της ΔΕΗ, αλλά συνδέεται και με τη συνολική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, καθώς ενδυναμώνει τον ρόλο της χώρας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/06/2026 - 08:20
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