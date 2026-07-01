ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
01/07/2026 - 11:57
ΔΕΗ: 27,76 εκατ. ευρώ κατέβαλε ο Όμιλος στην κυβέρνηση, από την εξορυκτική δραστηριότητα λιγνίτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/07/2026 - 11:38
Ανοιχτή επιστολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών προς τον Πρωθυπουργό για την αυτοκατανάλωση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
01/07/2026 - 11:08
ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/07/2026 - 10:44
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μεταπτυχιακό «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία» του ΕΜΠ με την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΔΕΣΦΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/07/2026 - 10:19
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσφορές περίπου 3 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της ΑΜΚ - Νέα κεφάλαια 660 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
01/07/2026 - 09:59
Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/07/2026 - 09:23
Ψηφιοποίηση Συλλογών Φυσικής Ιστορίας: Νέα εθνική υποδομή για την έρευνα και την προστασία της ελληνικής ποικιλότητας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
01/07/2026 - 08:43
EOS Global Investors: Επιτυχής ολοκλήρωση του First Closing του EOS Atlas Infrastructure and Green Transition Fund με κεφάλαια ύψους €209 εκατ.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/07/2026 - 08:31
Ξεκίνησαν οι Πληρωμές του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/07/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Η ευημερία μιας μειοψηφίας δεν αποτελεί επιτυχία ολόκληρης της κοινωνίας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
01/07/2026 - 08:05
Κατανομή εσόδων από τους ρύπους: Τι αλλάζει για τη βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/07/2026 - 08:02
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και τον Μάιο- Άλμα 142% στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
01/07/2026 - 08:00
Η λύση για δραστική μείωση του λογαριασμού ρεύματος
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
01/07/2026 - 06:33
5 σημάδια ότι το κλιματιστικό σας χρειάζεται συντήρηση - και τι μπορεί να συμβεί αν τα αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/07/2026 - 06:32
Κύπρος: Λευκωσία-ExxonMobil-QatarEnergy υπέγραψαν δήλωση εμπορευσιμότητας για Γλαύκο-Πήγασο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/06/2026 - 15:42
Βασίλης Κορκίδης: Να προεξοφλήσουμε στις τελικές τιμές τη μείωση του ενεργειακού κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 15:39
ΕΛΕΤΑΕΝ: Τρεις συνθήκες για τη συνέχιση της ενεργειακής μετάβασης με βιώσιμο τρόπο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/06/2026 - 15:16
BayWa r.e. Solar Trade: Δυναμική παρουσία στην Intersolar Europe 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/06/2026 - 15:06
Κυρ. Μητσοτάκης: Μείωση στις τιμές της βενζίνης στην αντλία άμεσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/06/2026 - 14:51
ΔΕΣΦΑ και ΕΕ υπέγραψαν συμφωνία χρηματοδότησης 169,3 εκατ. για το Apollo CO2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/06/2026 - 14:21
Τάκης Θεοδωρικάκος: Συνεχείς παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και των νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/06/2026 - 14:01
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αναγνωρίστηκε από το περιοδικό TIME ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρίες στον κόσμο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/06/2026 - 13:40
Πέτη Πέρκα: Στάχτη στα μάτια το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο-ΑΠΕ: παράθυρο εξαιρέσεων για δεκάδες GW έργων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/06/2026 - 13:00
Σεμινάριο: Το νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ - Οι αλλαγές σε Αδειοδότηση, Αγορά Ενέργειας και οι επιπτώσεις στην Επενδυτική Ανάπτυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/06/2026 - 12:31
Νίκος Παπαθανάσης: Πρόσκληση για την περιβαλλοντική εξυγίανση της πρώην ΑΕΒΑΛ Πτολεμαΐδας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/06/2026 - 12:22
Β. Κικίλιας: Ναυτιλία, λιμάνια, ναυπηγεία και ενέργεια θα καθορίσουν την ανάπτυξη της Ελλάδας τα επόμενα 25 χρόνια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/06/2026 - 11:45
Schneider Electric: Η πιο βιώσιμη εταιρεία στον κόσμο για το 2026 από το περιοδικό TIME και την Statista για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/06/2026 - 11:13
ΡΕΒΟΪΛ: Αύξηση πωλούμενων όγκων, λειτουργικής κερδοφορίας και κερδών προ φόρων κατά τους πρώτους μήνες του 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/06/2026 - 11:08
Ανδρουλάκης: Το καλώδιο πρέπει να ολοκληρωθεί. Κάποιοι κάνουν επικοινωνία παρά εργάζονται για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/06/2026 - 10:32

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΔΕΗ: 27,76 εκατ. ευρώ κατέβαλε ο Όμιλος στην κυβέρνηση, από την εξορυκτική δραστηριότητα λιγνίτη

ΔΕΗ: 27,76 εκατ. ευρώ κατέβαλε ο Όμιλος στην κυβέρνηση, από την εξορυκτική δραστηριότητα λιγνίτη
Newsroom
Τετάρτη, 01/07/2026 - 11:38
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ενοποιημένη Έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις (σύμφωνα με τον ν. 4548/2018)

Ο Όμιλος ΔΕΗ, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, κατέβαλε στην Ελληνική Δημοκρατία μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2025 ποσό ύψους € 27,76 εκατ.

Αναλυτικότερα οι πληρωμές έχουν ως εξής:

- Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς ποσό ύψους € 27,20 εκατ.

- Αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ποσό ύψους € 0,56 εκατ.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μεταπτυχιακό «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία» του ΕΜΠ με την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΔΕΣΦΑ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μεταπτυχιακό «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία» του ΕΜΠ με την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΔΕΣΦΑ 01 Ιουλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

RWE και ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

RWE και ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαντά… αντί του ΑΔΜΗΕ και της Κυβέρνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαντά… αντί του ΑΔΜΗΕ και της Κυβέρνησης

Απάντηση Π. Κουκουλόπουλου στην Ανακοίνωση της ΔΕΗ: Η Δυτική Μακεδονία ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Π. Κουκουλόπουλου στην Ανακοίνωση της ΔΕΗ: Η Δυτική Μακεδονία ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία

ΔΕΗ: Η αλήθεια για την απολιγνιτοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Η αλήθεια για την απολιγνιτοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας

Γ. Στάσσης: ΑΠΕ, αποθήκευση και διασυνδέσεις το «κλειδί» για φθηνότερη ενέργεια- Το μήνυμα στις Βρυξέλλες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Γ. Στάσσης: ΑΠΕ, αποθήκευση και διασυνδέσεις το «κλειδί» για φθηνότερη ενέργεια- Το μήνυμα στις Βρυξέλλες

Στάσσης: Τριπλασιασμό κερδών και διπλασιασμό EBITDA έως το 2030 στο νέο πλάνο της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Στάσσης: Τριπλασιασμό κερδών και διπλασιασμό EBITDA έως το 2030 στο νέο πλάνο της ΔΕΗ