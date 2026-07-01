ΔΕΗ: 27,76 εκατ. ευρώ κατέβαλε ο Όμιλος στην κυβέρνηση, από την εξορυκτική δραστηριότητα λιγνίτη

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Ενοποιημένη Έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις (σύμφωνα με τον ν. 4548/2018)

Ο Όμιλος ΔΕΗ, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, κατέβαλε στην Ελληνική Δημοκρατία μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2025 ποσό ύψους € 27,76 εκατ.

Αναλυτικότερα οι πληρωμές έχουν ως εξής:

- Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς ποσό ύψους € 27,20 εκατ.

- Αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ποσό ύψους € 0,56 εκατ.