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Συνεργασία ΔΕΗ - Dimand για ανάπτυξη πρότυπου βιοκλιματικού κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων

Συνεργασία ΔΕΗ - Dimand για ανάπτυξη πρότυπου βιοκλιματικού κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων
Newsroom
Δευτέρα, 13/07/2026 - 10:57
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Το νέο συγκρότημα σχεδιάστηκε με απόλυτο σεβασμό στην κλίμακα της περιοχής, με το ύψος του να περιορίζεται αυστηρά στα 19,5 μέτρα

Οι Όμιλοι ΔΕΗ και Dimand ανακοινώνουν την έναρξη της επενδυτικής τους συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη του νέου, πρότυπου βιοκλιματικού συγκροτήματος γραφείων στο τέως στρατόπεδο Πλέσσα, με τη σύσταση κοινής εταιρείας για την ανάπτυξη του ακινήτου.

Συγκεκριμένα, συστάθηκε η εταιρεία Powerhub Properties A.E. με ίση συμμετοχή (50-50) των δύο μερών, η οποία υποκατέστησε τη ΔΕΗ στη μακροχρόνια μίσθωση του οικοπέδου, και η οποία θα αποτελεί τον φορέα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου ακινήτου.

Στο ακίνητο, επί της Λ. Μεσογείων 211 στην Αθήνα, έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή σύγχρονου κτιριακού συγκροτήματος γραφείων (campus) βιοκλιματικού σχεδιασμού, συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 176 εκατ. ευρώ.

Το νέο συγκρότημα σχεδιάστηκε με απόλυτο σεβασμό στην κλίμακα της περιοχής, με το ύψος του να περιορίζεται αυστηρά στα 19,5 μέτρα, διασφαλίζοντας την αρμονική του ένταξη στον οικιστικό ιστό.

Η συνολική επιφάνεια των χώρων κύριας χρήσης του συγκροτήματος ανέρχεται σε περίπου 29.900 τ.μ., ενώ στην ανάπτυξη περιλαμβάνονται και υπόγειοι χώροι επιφάνειας περίπου 29.000 τ.μ. Στα τρία υπόγεια επίπεδα χωροθετούνται πάνω από 600 θέσεις στάθμευσης, με πρόβλεψη υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για το 50% αυτών, εξασφαλίζοντας ότι η στάθμευση και η κίνηση των οχημάτων θα απορροφώνται πλήρως εντός των ορίων του ακινήτου, χωρίς να επιβαρύνονται οι γειτονικοί δρόμοι.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Από τη συνολική έκταση των 18,8 στρεμμάτων, το μεγαλύτερο μέρος παραμένει ελεύθερο, ενώ διατηρούνται στο ακέραιο τα υφιστάμενα δέντρα του πρώην στρατοπέδου. Επιπλέον, σχεδιάζονται 7.800 τ.μ. φυτεμένων επιφανειών και περιβάλλοντος χώρου με υδάτινα στοιχεία, καθώς και ένα πράσινο δώμα (roof garden) 3.700 τ.μ. Παράλληλα, το συγκρότημα θα εξοπλιστεί με γεωθερμικές αντλίες, 750 φωτοβολταϊκά πάνελ για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών, καθώς και υπόγειες δεξαμενές συλλογής όμβριων υδάτων για την αυτόνομη άρδευσή του, στοχεύοντας στις κορυφαίες διεθνείς πιστοποιήσεις αειφορίας LEED Platinum και WELL Platinum.

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της θεμελίωσης και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028, ενώ θα περιλαμβάνει και πρότυπο εμπορικό κατάστημα της ΔΕΗ, καθώς και χώρους εστίασης, αμφιθέατρο και υποδομές ευεξίας.

Η κα Ζωρζέτα Χριστοδουλοπούλου, Γενική Διευθύντρια Υποστηρικτικών Λειτουργιών Ομίλου ΔΕΗ, δήλωσε: «Το νέο βιοκλιματικό συγκρότημα στη Λεωφόρο Μεσογείων αποτελεί ένα κτίριο-πρότυπο αειφορίας που εντάσσεται με απόλυτο σεβασμό στον οικιστικό ιστό και αναβαθμίζει την τοπική κοινωνία. Προσφέρει ένα πρότυπο εργασιακό περιβάλλον με τις υψηλότερες προδιαγραφές υγείας και ευεξίας WELL Platinum. Η σύμπραξη με τη Dimand, κορυφαία εταιρεία με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στην πράσινη ανάπτυξη ακινήτων, εξασφαλίζει τη βέλτιστη διαχείριση των κεφαλαίων μας, ελαχιστοποιεί το κατασκευαστικό ρίσκο και εγγυάται την ταχύτητα και την αρτιότητα της εκτέλεσης».

Ο κ. Νίκος Δήμτσας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Dimand, τόνισε:
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι με τη στρατηγική εξέλιξη της συνεργασίας μας με τη ΔΕΗ για την υλοποίηση αυτού του εμβληματικού έργου. Η ανάπτυξη του πρώην στρατοπέδου Πλέσσα είναι ένα σύνθετο και απαιτητικό project, υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής, το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα αποτελεί πρότυπο βιοκλιματικής ανάπτυξης και τοπόσημο για την Αθήνα. Η Dimand, έχοντας πρωτοστατήσει στην πράσινη ανάπτυξη ακινήτων στην Ελλάδα, εισφέρει όλη της την τεχνογνωσία ώστε να παραδώσει ένα έργο που ικανοποιεί απόλυτα τα επενδυτικά μας κριτήρια και ταυτόχρονα προσφέρει κορυφαία προστιθέμενη αξία στους μετόχους μας, στους χρήστες του κτιρίου και στην τοπική κοινότητα».

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