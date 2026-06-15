ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΡΑΑΕΥ: Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ οι οποίες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/06/2026 - 11:52
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΑΙΟΣ 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/06/2026 - 11:21
Φον ντερ Λάιεν για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Η Ευρώπη χαιρετίζει τη συμφωνία και ζητά την άμεση εφαρμογή της
ΚΟΣΜΟΣ
15/06/2026 - 10:54
Περαιτέρω παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών εξετάζει το ΥΠΕΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/06/2026 - 10:23
Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος - Διεθνείς αντιδράσεις
ΚΟΣΜΟΣ
15/06/2026 - 09:49
Το ΕΒΕΠ έγινε πλήρες μέλος της ευρωπαϊκής πλατφόρμας Waterborne
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/06/2026 - 09:46
Στ. Παπασταύρου: Η Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/06/2026 - 09:28
Μ. Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Ιστορικό ορόσημο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/06/2026 - 08:35
Η εβδομάδα της Ανατολικής Μεσογείου και η νέα ενεργειακή γεωμετρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/06/2026 - 08:25
Γιάννης Τριήρης: Από την ουρά του γκισέ στην παγίδα της οθόνης - Πίσω από την βιτρίνα του gov.gr
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/06/2026 - 08:04
Τετραπλασιάστηκαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου στο πεντάμηνο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/06/2026 - 08:03
ΔΕΔΔΗΕ: Το 60% της κατανάλωσης περνά πλέον από έξυπνους μετρητές-Η μάχη κατά των ρευματοκλοπών και οι επενδύσεις 2,8 δισ. ευρώ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/06/2026 - 08:00
Λογαριασμός ρεύματος: 4 σημάδια ότι «καίτε» περισσότερο από όσο πρέπει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/06/2026 - 06:33
Εξοικονομεί ενέργεια ο ανεμιστήρας μαζί με το κλιματιστικό; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/06/2026 - 06:33
Μύθος ή πραγματικότητα: Βοηθά να κατεβάζουμε απότομα τον θερμοστάτη;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/06/2026 - 08:12
Κατανάλωση VS αποδοτικότητα: Πώς να κάνεις πραγματική οικονομία στο αυτοκίνητο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/06/2026 - 08:13
Τι είναι τα διπρόσωπα φωτοβολταϊκά: Οδηγός επιλογής για εγγυημένη μείωση του λογαριασμού ρεύματος
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/06/2026 - 08:13
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ανοίγει τον διάλογο για τη γυναικεία ενδυνάμωση στον σύγχρονο εργασιακό κόσμο μέσα από την πρωτοβουλία “The ROOM”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 15:47
HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 23 Ιουνίου στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 15:26
Βέλγιο: Οι Βρυξέλλες απαγορεύουν τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια από το 2027
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 15:00
Επίτιμος Διδάκτορας του ΕΜΠ ο Γ. Μανιάτης: Ευχαριστώ! Μεγάλη τιμή. Για έναν Σύγχρονο, Προοδευτικό, Εθνικό κι Ευρωπαϊκό Πατριωτισμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 14:16
Ορκίσθηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/06/2026 - 13:37
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας
ΚΟΣΜΟΣ
12/06/2026 - 13:18
Επιπλέον 6.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 13:02
«Στη ΔΕΗ γίνεται»: Η ΔΕΗ παρουσιάζει το όραμά της για τους ανθρώπους της
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/06/2026 - 12:55
Κυρ. Μητσοτάκης: Αν οι ΗΠΑ θέλουν να εξάγουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη, γιατί να μην χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως σημείο εισόδου;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/06/2026 - 11:39
Οι 8 στους 10 Ευρωπαίους λένε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για να αναπτύξουν την ηλεκτροκίνηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/06/2026 - 11:22
Η nvisionist στο επίκεντρο της αμυντικής καινοτομίας: Πρώτη δημόσια παρουσίαση του Bastion AI στην εκδήλωση «Δύο Χρόνια ΕΛΚΑΚ», παρουσία του ΥΕΘΑ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/06/2026 - 10:41
Υπεγράφη η διακήρυξη για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου στο Χιούστον στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/06/2026 - 09:56
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Διπλασιάζει τις ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ μέσω επέκτασης της συμφωνίας με τη Venture Global
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/06/2026 - 09:29

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ. Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Ιστορικό ορόσημο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Μ. Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Ιστορικό ορόσημο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Newsroom
Δευτέρα, 15/06/2026 - 08:35
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

«Ιστορικό ορόσημο» για τον ΑΔΜΗΕ χαρακτήρισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή, Μάνος Μανουσάκης, από το βήμα του 7ου ΟΤ FORUM.

Όπως εξήγησε, τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν, θα επιτρέψουν την επιτάχυνση του προγράμματος των μεγάλων εγχώριων νησιωτικών διασυνδέσεων στα Δωδεκάνησα και το βόρειο Αιγαίο καθώς και της δεύτερης διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.

«Θεωρούμε ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης το γεγονός ότι το Δημόσιο συμμετέχει σε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας την οποία ελέγχει. Πολλώ δε μάλλον όταν τα χρήματα αυτά προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς ξέρουμε πως οι εταίροι μας έχουν θέσει πολύ απαιτητικούς όρους απορρόφησης των κονδυλίων. Αυτό δείχνει ότι εμπιστεύονται τον ΑΔΜΗΕ», σχολίασε, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε επίσης στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στον διαγωνισμό για τα καλώδια της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου-Κω, με την ολοκλήρωση της φάσης υποβολής τεχνικής προσφοράς.

Όπως είπε, η διαδικασία αξιολόγησης έχει ήδη ξεκινήσει από την αρμόδια Επιτροπή του Διαχειριστή, προκειμένου να προχωρήσει το έργο που αποτελεί προαπαιτούμενο για την ευρύτερη διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το ηλεκτρικό σύστημα της ηπειρωτικής χώρας.

Σε ό,τι αφορά τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν τα δίκτυα στην ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη της Ε.Ε., ο επικεφαλής του Διαχειριστή ανέφερε πως μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να νομοθετηθεί το Grids Package που προβλέπει επενδύσεις της τάξης του 1 τρισ. ευρώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας των χωρών.

Όπως ανέφερε, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η σύρραξη στο Ιράν ανέδειξαν την ευαλωτότητα των δικτύων. Πρόσθεσε ότι οι εξελίξεις αυτές «μας υποχρεώνουν για πρώτη φορά να κοιτάζουμε επενδύσεις ανθεκτικότητας σε ό, τι αφορά την προστασία των κρίσιμων υποδομών από πιθανές εξωτερικές απειλές». Στο πλαίσιο αυτό, όπως επεσήμανε, ιδρύθηκε πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Υποδομών, ώστε να σχεδιαστούν οι απαραίτητες επενδύσεις για την προστασία του ηλεκτρικού συστήματος.

Επιπλέον, μίλησε για την ανάγκη συνδρομής της Πολιτείας στη διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων, η οποία συχνά συναντά εμπόδια και αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες. «Ζητάμε κοινωνική συναίνεση προκειμένου να αναπτυχθούν τα δίκτυα, να προχωρήσει η πράσινη μετάβαση και να είμαστε ενεργειακά ασφαλείς», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τις ΑΠΕ, ο κ. Μανουσάκης υποστήριξε πως η Ελλάδα είναι success story, σε διεθνές επίπεδο στη διείσδυση των ΑΠΕ, με τους εθνικούς στόχους που είχαν τεθεί για το 2030 για την ανάπτυξη πράσινης ισχύος να έχουν ήδη επιτευχθεί. Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε πως πλέον έχει έρθει η ώρα ανάπτυξης της αποθήκευσης. «Επειδή έχουμε περίσσεια, αυτή η ηλεκτρική ενέργεια εξάγεται. Θα μπορούσε όμως να αποθηκεύεται για να μειώνεται η ακριβότερη ενέργεια που χρησιμοποιείται τις βραδινές ώρες από ορυκτά καύσιμα». Υπογράμμισε πως σύσσωμη η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προετοιμάζει εντατικά το πλαίσιο προκειμένου να επιταχυνθεί η αποθήκευση, τομέας για τον οποίο εξέφρασε την αισιοδοξία ότι «θα αποτελέσει το επόμενο success story».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Το 60% της κατανάλωσης περνά πλέον από έξυπνους μετρητές-Η μάχη κατά των ρευματοκλοπών και οι επενδύσεις 2,8 δισ. ευρώ.
ΔΕΔΔΗΕ: Το 60% της κατανάλωσης περνά πλέον από έξυπνους μετρητές-Η μάχη κατά των ρευματοκλοπών και οι επενδύσεις 2,8 δισ. ευρώ. 15 Ιουνίου 2026
Περαιτέρω παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών εξετάζει το ΥΠΕΝ 15 Ιουνίου 2026
Περαιτέρω παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών εξετάζει το ΥΠΕΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΔΜΗΕ: Αύξηση 18,6% στα ενοποιημένα συνολικά έσοδα για το α’ τρίμηνο του 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΑΔΜΗΕ: Αύξηση 18,6% στα ενοποιημένα συνολικά έσοδα για το α’ τρίμηνο του 2026

Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την παροχή αέργου ισχύος για σκοπούς ρύθμισης τάσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την παροχή αέργου ισχύος για σκοπούς ρύθμισης τάσης

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών για τα καλωδιακά έργα των διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και Β.Αιγαίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών για τα καλωδιακά έργα των διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και Β.Αιγαίου

Κυριαρχία των ΑΠΕ και άλμα 175% στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κυριαρχία των ΑΠΕ και άλμα 175% στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο

M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

M. Μανουσάκης: Δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση